Comunicación coherente y confiable a través de un centro de notificaciones unificado

Una plataforma de mensajería centralizada garantiza alertas oportunas, una marca coherente y una mejor interacción en todo el ecosistema de distritos inteligentes de KAFD.
King Abdullah Financial District (KAFD) ya es reconocido como un distrito inteligente líder, que ofrece servicios avanzados a residentes, visitantes y empresas. Sin embargo, a medida que el ecosistema creció, la gestión de notificaciones en múltiples plataformas se volvió cada vez más compleja.
Las alertas de seguridad, las ofertas comerciales y las actualizaciones de servicio se gestionaban mediante sistemas independientes, cada uno con su propia lógica. Esto provocó mensajes duplicados, marcas incoherentes y falta de seguimiento centralizado. Los retrasos en las alertas críticas, como las advertencias de incendio o los recordatorios de pago, aumentaron el riesgo operativo. Para mantener su reputación de innovación y mejorar la experiencia del usuario, KAFD necesitaba una solución unificada para orquestar la comunicación en todos los canales.
En asociación con Orange Business Services, KAFD implementó IBM webMethods Hybrid Integration para crear un hub de notificaciones centralizado. Esta plataforma consolidó los mensajes procedentes de diversos sistemas en un único punto de control, aplicando plantillas unificadas para garantizar la coherencia de la marca. Se integró con SMS, correo electrónico, notificaciones push y WhatsApp, lo que garantiza una entrega confiable y un seguimiento en tiempo real.
Al aprovechar la orquestación basada en API y el procesamiento basado en eventos, el hub eliminó la duplicación de esfuerzos y redujo el tiempo de integración de los nuevos canales de dos semanas a solo dos o tres días. Los equipos de marketing y servicio ahora pueden lanzar campañas sin la participación de los desarrolladores, lo que mejora la agilidad y la capacidad de respuesta.
El hub de notificaciones centralizado transformó la comunicación en todo el distrito inteligente de KAFD. Las tasas de éxito de entrega mejoraron del 85 % al 95 %, lo que garantiza que las alertas críticas y las actualizaciones lleguen a los usuarios de manera confiable. Cada mensaje ahora sigue una plantilla y un tono de KAFD unificados, logrando una coherencia de la marca del 100 % en todos los canales. El desarrollo técnico se lleva a cabo una sola vez, lo que reduce el tiempo de integración de las nuevas notificaciones de dos semanas a solo dos o tres días.
Los equipos de marketing y de atención al cliente pueden lanzar campañas sin necesidad de recurrir a los desarrolladores, lo que mejora la agilidad. El seguimiento centralizado proporciona una visibilidad completa de todas las comunicaciones que recibe un cliente, mientras que la mensajería coherente y oportuna genera confianza y fortalece el compromiso con el ecosistema digital de KAFD. Esta estructura de integración no solo mejora las operaciones actuales, sino que también se convierte en la capa de inteligencia para el mañana, proporcionando pipelines de datos limpios, en tiempo real y gobernados que apoyarán la personalización impulsada por IA, la interacción predictiva, las recomendaciones automatizadas de servicios y las estrategias de mensajería más inteligentes a nivel distrital.
King Abdullah Financial District (KAFD) es un importante centro de negocios y estilo de vida en Riad, Arabia Saudita. Diseñado como un distrito inteligente, combina tecnología de punta, infraestructuras sostenibles y servicios de clase mundial para apoyar a instituciones financieras, empresas y residentes en un ecosistema urbano totalmente conectado.
© Copyright IBM Corporation. Abril de 2026.
IBM, el logotipo de IBM y webMethods Hybrid Integration son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.