Comunicación coherente y confiable a través de un centro de notificaciones unificado

El hub de notificaciones centralizado transformó la comunicación en todo el distrito inteligente de KAFD. Las tasas de éxito de entrega mejoraron del 85 % al 95 %, lo que garantiza que las alertas críticas y las actualizaciones lleguen a los usuarios de manera confiable. Cada mensaje ahora sigue una plantilla y un tono de KAFD unificados, logrando una coherencia de la marca del 100 % en todos los canales. El desarrollo técnico se lleva a cabo una sola vez, lo que reduce el tiempo de integración de las nuevas notificaciones de dos semanas a solo dos o tres días.

Los equipos de marketing y de atención al cliente pueden lanzar campañas sin necesidad de recurrir a los desarrolladores, lo que mejora la agilidad. El seguimiento centralizado proporciona una visibilidad completa de todas las comunicaciones que recibe un cliente, mientras que la mensajería coherente y oportuna genera confianza y fortalece el compromiso con el ecosistema digital de KAFD. Esta estructura de integración no solo mejora las operaciones actuales, sino que también se convierte en la capa de inteligencia para el mañana, proporcionando pipelines de datos limpios, en tiempo real y gobernados que apoyarán la personalización impulsada por IA, la interacción predictiva, las recomendaciones automatizadas de servicios y las estrategias de mensajería más inteligentes a nivel distrital.