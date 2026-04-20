El camino hacia el control financiero en tiempo real

Transformar conexiones bancarias fragmentadas en una plataforma escalable y optimizada para el control financiero y la eficiencia operativa
King Abdullah Financial District (KAFD), una ciudad inteligente emblemática en Riad, está diseñada para ser un centro para la innovación financiera y los negocios globales. Para lograr esta visión, KAFD necesitaba una estructura digital capaz de manejar operaciones financieras complejas con velocidad y precisión. Sin embargo, sus integraciones bancarias estaban fragmentadas: cada banco utilizaba diferentes protocolos y formatos para los estados de cuenta MT940/MT942. Esto provocó conciliaciones manuales, retrasos en los informes y errores frecuentes.
Sin visibilidad en tiempo real, la gobernanza financiera se vio comprometida y la toma de decisiones se ralentizó. KAFD necesitaba una plataforma de integración segura y escalable para unificar estas conexiones y permitir información precisa y oportuna, creando la base para futuros analytics, pronósticos financieros y automatización impulsados por IA en todo el distrito.
de tiempo de conciliación
en carga de trabajo manual
en errores
En asociación con Orange Business Services, KAFD seleccionó IBM® webMethods Hybrid Integration como habilitador estratégico para unificar sistemas, modernizar operaciones y mejorar las experiencias del cliente.
La plataforma reemplazó las conexiones punto a punto con una capa de integración centralizada, consolidando todas las interacciones bancarias en una única puerta de enlace segura. Estandarizó los formatos de mensajes, automatizó los flujos de trabajo de conciliación y eliminó los procesos manuales que anteriormente causaban retrasos y errores. Con conectividad basada en API, orquestación de procesos y monitoreo en tiempo real, la solución proporcionó un enfoque unificado para gestionar los datos financieros. Su arquitectura híbrida garantizó el cumplimiento de los sistemas ERP on-prem mientras aprovechaba la escalabilidad de la nube para el crecimiento futuro, lo que permitió a KAFD incorporar nuevos bancos rápidamente sin desarrollo personalizado.
El impacto fue transformador. KAFD redujo la carga de trabajo manual en un 50 %, disminuyó los errores en un 50 % y acortó el tiempo de conciliación de 2 a 3 horas a solo 30 minutos. La visibilidad en tiempo real de las posiciones de efectivo fortaleció la gobernanza financiera y mejoró el cumplimiento, lo que dio a los responsables de la toma de decisiones la confianza necesaria para actuar con rapidez.
La escalabilidad de la plataforma permitió a KAFD expandirse de un banco a múltiples instituciones financieras, todo a través de la configuración en lugar del desarrollo personalizado. Esta capacidad de integración respalda la visión más amplia de KAFD de convertirse en un centro financiero global, donde la tecnología permite la transparencia, la agilidad operativa y el crecimiento sostenible.
King Abdullah Financial District (KAFD) es un importante centro de negocios y estilo de vida en Riad, Arabia Saudita. Diseñado como un distrito inteligente, combina tecnología de punta, infraestructuras sostenibles y servicios de clase mundial para apoyar a instituciones financieras, empresas y residentes en un ecosistema urbano totalmente conectado.
© Copyright IBM Corporation. Abril de 2026.
IBM, el logotipo de IBM y webMethods Hybrid Integration son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.