El camino hacia el control financiero en tiempo real

King Abdullah Financial District (KAFD), una ciudad inteligente emblemática en Riad, está diseñada para ser un centro para la innovación financiera y los negocios globales. Para lograr esta visión, KAFD necesitaba una estructura digital capaz de manejar operaciones financieras complejas con velocidad y precisión. Sin embargo, sus integraciones bancarias estaban fragmentadas: cada banco utilizaba diferentes protocolos y formatos para los estados de cuenta MT940/MT942. Esto provocó conciliaciones manuales, retrasos en los informes y errores frecuentes.

Sin visibilidad en tiempo real, la gobernanza financiera se vio comprometida y la toma de decisiones se ralentizó. KAFD necesitaba una plataforma de integración segura y escalable para unificar estas conexiones y permitir información precisa y oportuna, creando la base para futuros analytics, pronósticos financieros y automatización impulsados por IA en todo el distrito.