Jettime, una aerolínea chárter líder danesa y compañía danesa de aviones, tripulación, mantenimiento y seguros (ACMI), con casi dos décadas de experiencia de brindar ayuda a los viajeros para que lleguen a su destino de manera cómoda y puntual.
En una industria donde los márgenes de beneficio son reducidos, la eficiencia operativa es crítica, especialmente para las aerolíneas más pequeñas, como Jettime. Las imprecisiones en la planificación de la tripulación a largo plazo pueden afectar bastante tanto los costos como la calidad del servicio. Y para las aerolíneas externas, los volúmenes fluctuantes de vuelos dificultan el pronóstico de la fuerza laboral.
Como recuerda Carsten Stenhøj Schiøtz, contralor comercial sénior de Jettime: "Somos famosos por nuestra tripulación de cabina y pilotos amables y con vocación de servicio, pero nos costó llevarlos al lugar correcto en el momento adecuado de la manera más eficiente". A diferencia de las aerolíneas basadas en hubs, las tripulaciones de Jettime podrían comenzar en Finlandia, volar a Grecia y terminar en Suecia. El manejo de esta complejidad, junto con el cumplimiento normativo con las leyes laborales y las regulaciones de tráfico aéreo, requiere una coordinación precisa.
Durante años, el equipo de planeación de la tripulación se basó en una enorme hoja de cálculo de Excel, una que solo podía manejar un número limitado de reglas y, a menudo, producía resultados poco confiables. A medida que los horarios de vuelo se volvieron más complejos, quedó claro que este enfoque manual ya no podía seguir el ritmo de las demandas operativas de Jettime.
Jettime se asoció con IBM Gold Business Partner CogniTech después de ver la solución IBM® Planning Analytics en acción.
Theis Hartvig Poulsen, gerente de clientes de CogniTech, agrega: "Mucha gente piensa que IBM Planning Analytics es solo una herramienta de elaboración de presupuestos, pero con algo de creatividad puede resolver los desafíos de planificación más difíciles".
Después de realizar una prueba de concepto exitosa, Jettime y CogniTech pasaron seis meses desplegando la solución, implementándola con la tripulación y los sistemas de datos y configurando reglas para optimizar la utilización de la tripulación.
Stenhøj Schiøtz reflexiona sobre la transformación: “No mucha gente creía que tendríamos éxito. No podríamos haberlo logrado sin la mentalidad abierta y la voluntad de aprender que vimos en CogniTech”.
La solución de planeación de la tripulación proporciona a Jettime una visión general completa de su flota y vuelos, calculando las necesidades de la tripulación en función de la disponibilidad, la ubicación y el tipo de producción.
Con la puesta en marcha de IBM Planning Analytics completada, Jettime ha logrado una mayor precisión, transparencia y eficiencia en su proceso de forecasting de tripulación. Esto ha permitido a la empresa realizar ahorros de seis cifras.
Stenhøj Schiøtz dice: "Acabamos de tener nuestra primera reunión de planeación de equipos para el próximo año, e IBM Planning Analytics funcionó perfectamente. Ya estamos viendo mucha más confianza en los números en comparación con nuestro modelo anterior, y con las reglas y la lógica integradas en la solución, debería ser más precisa cuanto más la usemos".
Jettime ha reducido el tiempo necesario para predecir las de tripulaciones de seis días a solo tres horas. Esto ha mejorado la eficiencia y ayuda a la aerolínea a planificar hasta cinco años en el futuro, respaldando los presupuestos financieros y de RH. HH.
Aprovechando el éxito del modelo de planificación de la tripulación, Jettime está explorando otros casos de uso, incluida la planificación de flotas, la simulación de precios, el mantenimiento y la previsión financiera.
Stenhøj Schiøtz concluye: “Otras aerolíneas ya nos han expresado su interés en cómo utilizar IBM Planning Analytics para crear una solución de planificación tan completa. Hasta donde sabemos, nadie había creado una solución para aerolíneas como esta antes. Estoy orgulloso de llevar esta innovación a Jettime, con el apoyo de IBM y CogniTech”.
Jettime A/S es una aerolínea danesa independiente y privada establecida en junio de 2020. La aerolínea transporta viajeros hacia y desde sus destinos en nombre de los principales operadores turísticos de la región nórdica, como TUI, Bravo Tours, Apollo, Ving y Club La Santa, entre otros. La compañía también opera vuelos por cuenta de otras aerolíneas, como Air Greenland, SAS y Finnair. Con aproximadamente 540 empleados en sus bases de Copenhague, Billund, Helsinki y Estocolmo, Jettime opera 14 aviones de pasajeros Boeing 737 NG. El departamento técnico de la compañía en el aeropuerto de Copenhague se encarga del mantenimiento de estos aviones.
Fundada en 2019, CogniTech es un asociado de negocios líder de IBM en Dinamarca, IBM Planning Analytics e IBM Business Analytics Enterprise. Con un equipo de más de 25 empleados, CogniTech tiene como objetivo crear asociaciones a largo plazo y ayudar a sus clientes a tomar decisiones basadas en datos.
