Jettime, una aerolínea chárter líder danesa y compañía danesa de aviones, tripulación, mantenimiento y seguros (ACMI), con casi dos décadas de experiencia de brindar ayuda a los viajeros para que lleguen a su destino de manera cómoda y puntual.

En una industria donde los márgenes de beneficio son reducidos, la eficiencia operativa es crítica, especialmente para las aerolíneas más pequeñas, como Jettime. Las imprecisiones en la planificación de la tripulación a largo plazo pueden afectar bastante tanto los costos como la calidad del servicio. Y para las aerolíneas externas, los volúmenes fluctuantes de vuelos dificultan el pronóstico de la fuerza laboral.

Como recuerda Carsten Stenhøj Schiøtz, contralor comercial sénior de Jettime: "Somos famosos por nuestra tripulación de cabina y pilotos amables y con vocación de servicio, pero nos costó llevarlos al lugar correcto en el momento adecuado de la manera más eficiente". A diferencia de las aerolíneas basadas en hubs, las tripulaciones de Jettime podrían comenzar en Finlandia, volar a Grecia y terminar en Suecia. El manejo de esta complejidad, junto con el cumplimiento normativo con las leyes laborales y las regulaciones de tráfico aéreo, requiere una coordinación precisa.

Durante años, el equipo de planeación de la tripulación se basó en una enorme hoja de cálculo de Excel, una que solo podía manejar un número limitado de reglas y, a menudo, producía resultados poco confiables. A medida que los horarios de vuelo se volvieron más complejos, quedó claro que este enfoque manual ya no podía seguir el ritmo de las demandas operativas de Jettime.