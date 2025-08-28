Acerca de JBCC

Optimización de recursos en la nube con IBM FinOps para mejorar la precisión de los servicios gestionados

IBM Apptio Cloudability Premium para optimizar los costos y las operaciones en la nube

A medida que aumentó el uso de la nube, los costos aumentaron mucho más de lo previsto

JBCC ha ayudado a más de 600 empresas clientes a migrar a la nube con su servicio en la nube EcoOne, con soporte completo que abarca desde la arquitectura en la nube hasta las operaciones y otros aspectos.

Sin embargo, después de migrar a la nube y comenzar a utilizar los servicios en la nube pública, un número cada vez mayor de clientes comenzó a tener problemas con las facturas de servicios en la nube más altas de lo esperado.

Hubo varias razones para esto, incluida la asignación de más recursos de los necesarios a servidores y aplicaciones, el aumento de los archivos de registro y copia de seguridad, y la asignación temporal de recursos restantes incluso después de que finalizó el uso de la nube. Un factor preocupante fue lo difícil que era comprender estas situaciones en el momento. La depreciación del tipo de cambio del yen japonés frente al dólar estadounidense fue otro factor importante.

Para dar respuesta a estas inquietudes de los clientes, JBCC ha estado proporcionando informes de evaluación del estado operativo para entornos multinube con el fin de ayudar a optimizar la utilización de nube.

Aunque los informes compatibles con entornos multinube se emitieron a través de los servicios existentes de EcoOne, los informes de recomendación se emitieron por separado de cada nube, y los resultados dependieron de los criterios y la precisión de cada servicio en la nube. Con este fin, la verificación por parte de un SE especializado cuando se cambiaban las configuraciones también se convirtió en un problema.
Al integrar IBM Apptio Cloudability Premium en EcoOne, ahora podemos ofrecer servicios de optimización de costos de la nube asequibles y altamente sistematizados a más empresas clientes. Todos nuestros clientes, incluidas las pequeñas y medianas empresas (pymes), tienen requisitos de gestión de recursos y costos para la computación en la nube, pero muchos aún no los implementaron debido a la falta de recursos humanos. A través de este servicio integrado, podemos visualizar los costos de la nube, reducir el desperdicio de recursos, el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero, que contribuyen a la resolución de problemas sociales sin sobrecargar las operaciones de TI. De cara al futuro, JBCC e IBM trabajarán para contribuir en gran medida a la sociedad a través de este servicio de creación conjunta.
Kanako Nunokawa Gerente general, división de nube híbrida JBCC
Mejorar la precisión de los servicios de EcoOne maximizó el valor de las inversiones en TI

Lo que JBCC pudo hacer con Cloudability Premium:

  • La lógica para determinar las configuraciones recomendadas se renovó para permitir decisiones de configuración integrales.
  • Se hizo posible la elaboración de informes unificados con múltiples servicios en la nube, incluido Azure CSP (proveedor de soluciones en la nube) proporcionado por Microsoft.
  • Además de calcular la cantidad óptima de recursos, se proporcionaron los ajustes necesarios asociados con los cambios de configuración y otros requisitos previos, además de hacer recomendaciones para configuraciones que podrían aplicarse en la práctica.
  • Se proporcionaron evaluaciones de optimización con dimensiones altamente precisas durante un periodo máximo de 90 días, incluidas proyecciones preliminares del impacto del cambio de configuración.
  • Además de la reducción de tamaño, se proporcionaron recomendaciones óptimas para el aumento de tamaño, lo que permitió una selección de configuración flexible de acuerdo con el negocio de los clientes de JBCC.
  • La emisión automática de informes de riesgos asociados con los cambios de configuración permitió comprender el impacto de los cambios por adelantado.
  • Se agregó la detección de gastos anormales para minimizar los costos innecesarios al permitir la detección temprana de operaciones erróneas, como configuraciones inadecuadas, aumentos inesperados en los costos debido a configuraciones no autorizadas del entorno y comunicaciones anormales en caso de infección de malware.

La combinación de la facturación flexible de pago por uso de Cloudability Premium con un ESA (acuerdo de solución integrada) ha hecho posible que las pymes comiencen poco a poco con un sentido de costo y alcance que se adapte a su tamaño. Proporcionar servicios gestionados también ha llevado a una mejora con respecto a la escasez de personal de operaciones de TI que enfrentan las pymes japonesas.

Además, se sabe que los recursos de GPU (unidad de procesamiento de gráficos), que tienen una demanda cada vez mayor en todo el mundo, son caros y valiosos.

La optimización de los recursos y los costos relacionados con las instancias de GPU puede ser muy eficaz, incluida la reducción del consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero.
Abordar el desafío de optimizar los recursos de la nube con mayor precisión

Para resolver estos problemas, JBCC validó las funciones de IBM® Apptio Cloudability e IBM® Turbonomic.

IBM® Cloudability captura los datos de facturación de los principales proveedores de la nube, normaliza y estructura los datos y visualiza todos los costos en una sola pantalla. Con este fin, incluso en el fluctuante modelo de gasto en la nube pública, es posible comparar el estado de uso y el costo de cada división comercial dentro de una empresa desde muchos ángulos, analizarlos desde una perspectiva contable e identificar cualquier anomalía financiera.

IBM Turbonomic proporciona toma de decisiones operativas automatizadas y acciones que facilitan la optimización de los recursos en la nube impulsada por IA. Reduce la carga operativa, al tiempo que garantiza continuamente el rendimiento y la optimización de los costos, lo que permite realizar inversiones en la nube más inteligentes.
Acerca de JBCC

JBCC Corporation es una empresa de servicios de TI que maneja todo, desde el diseño de sistemas hasta la infraestructura y las operaciones, con un enfoque en los servicios en la nube. La empresa se centra en el desarrollo de sistemas de superalta velocidad. Combinados con servicios de seguridad e IA, resuelven los problemas del sistema de los clientes con capacidad tecnológica y velocidad.

