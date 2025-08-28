Acerca de JBCC

JBCC ha ayudado a más de 600 empresas clientes a migrar a la nube con su servicio en la nube EcoOne, con soporte completo que abarca desde la arquitectura en la nube hasta las operaciones y otros aspectos.

Sin embargo, después de migrar a la nube y comenzar a utilizar los servicios en la nube pública, un número cada vez mayor de clientes comenzó a tener problemas con las facturas de servicios en la nube más altas de lo esperado.

Hubo varias razones para esto, incluida la asignación de más recursos de los necesarios a servidores y aplicaciones, el aumento de los archivos de registro y copia de seguridad, y la asignación temporal de recursos restantes incluso después de que finalizó el uso de la nube. Un factor preocupante fue lo difícil que era comprender estas situaciones en el momento. La depreciación del tipo de cambio del yen japonés frente al dólar estadounidense fue otro factor importante.

Para dar respuesta a estas inquietudes de los clientes, JBCC ha estado proporcionando informes de evaluación del estado operativo para entornos multinube con el fin de ayudar a optimizar la utilización de nube.

Aunque los informes compatibles con entornos multinube se emitieron a través de los servicios existentes de EcoOne, los informes de recomendación se emitieron por separado de cada nube, y los resultados dependieron de los criterios y la precisión de cada servicio en la nube. Con este fin, la verificación por parte de un SE especializado cuando se cambiaban las configuraciones también se convirtió en un problema.