Acerca de JBCC

IBM Apptio Cloudability Premium para optimizar los costos y las operaciones en la nube
JBCC ha ayudado a más de 600 empresas clientes a migrar a la nube con su servicio en la nube EcoOne, con soporte completo que abarca desde la arquitectura en la nube hasta las operaciones y otros aspectos.
Sin embargo, después de migrar a la nube y comenzar a utilizar los servicios en la nube pública, un número cada vez mayor de clientes comenzó a tener problemas con las facturas de servicios en la nube más altas de lo esperado.
Hubo varias razones para esto, incluida la asignación de más recursos de los necesarios a servidores y aplicaciones, el aumento de los archivos de registro y copia de seguridad, y la asignación temporal de recursos restantes incluso después de que finalizó el uso de la nube. Un factor preocupante fue lo difícil que era comprender estas situaciones en el momento. La depreciación del tipo de cambio del yen japonés frente al dólar estadounidense fue otro factor importante.
Para dar respuesta a estas inquietudes de los clientes, JBCC ha estado proporcionando informes de evaluación del estado operativo para entornos multinube con el fin de ayudar a optimizar la utilización de nube.
Aunque los informes compatibles con entornos multinube se emitieron a través de los servicios existentes de EcoOne, los informes de recomendación se emitieron por separado de cada nube, y los resultados dependieron de los criterios y la precisión de cada servicio en la nube. Con este fin, la verificación por parte de un SE especializado cuando se cambiaban las configuraciones también se convirtió en un problema.
Lo que JBCC pudo hacer con Cloudability Premium:
La combinación de la facturación flexible de pago por uso de Cloudability Premium con un ESA (acuerdo de solución integrada) ha hecho posible que las pymes comiencen poco a poco con un sentido de costo y alcance que se adapte a su tamaño. Proporcionar servicios gestionados también ha llevado a una mejora con respecto a la escasez de personal de operaciones de TI que enfrentan las pymes japonesas.
Además, se sabe que los recursos de GPU (unidad de procesamiento de gráficos), que tienen una demanda cada vez mayor en todo el mundo, son caros y valiosos.
La optimización de los recursos y los costos relacionados con las instancias de GPU puede ser muy eficaz, incluida la reducción del consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero.
Para resolver estos problemas, JBCC validó las funciones de IBM® Apptio Cloudability e IBM® Turbonomic.
IBM® Cloudability captura los datos de facturación de los principales proveedores de la nube, normaliza y estructura los datos y visualiza todos los costos en una sola pantalla. Con este fin, incluso en el fluctuante modelo de gasto en la nube pública, es posible comparar el estado de uso y el costo de cada división comercial dentro de una empresa desde muchos ángulos, analizarlos desde una perspectiva contable e identificar cualquier anomalía financiera.
IBM Turbonomic proporciona toma de decisiones operativas automatizadas y acciones que facilitan la optimización de los recursos en la nube impulsada por IA. Reduce la carga operativa, al tiempo que garantiza continuamente el rendimiento y la optimización de los costos, lo que permite realizar inversiones en la nube más inteligentes.
JBCC Corporation es una empresa de servicios de TI que maneja todo, desde el diseño de sistemas hasta la infraestructura y las operaciones, con un enfoque en los servicios en la nube. La empresa se centra en el desarrollo de sistemas de superalta velocidad. Combinados con servicios de seguridad e IA, resuelven los problemas del sistema de los clientes con capacidad tecnológica y velocidad.
Cloudability ayuda a optimizar los recursos de la nube para mejorar el costo, el rendimiento y la calidad.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logotipo de IBM, IBM® Consulting, IBM® Datacap, IBM® Db2 e IBM® Watson son marcas comerciales de International Business Machines Corp.
Todos los ejemplos de clientes citados o descritos se presentan como ilustraciones de la manera en que han utilizado los productos de IBM y los resultados que pueden haber logrado. Los costos ambientales reales y las características de rendimiento variarán según las configuraciones y condiciones individuales de cada cliente.