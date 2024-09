Para hacer frente a su necesidad, Jamworks adoptó IBM® Cloud Hyper Protect Services, que permitió a la empresa tener autoridad completa sobre sus datos confidenciales a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos, las cargas de trabajo y las claves de cifrado.

Para ayudar a proteger la confidencialidad de los datos en tránsito y los datos en reposo con garantía técnica, Jamworks adoptó IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services, que permite que los datos se cifren con claves controladas únicamente por Jamworks para una protección de datos eficaz, así como una gestión de claves eficiente y segura.

Para ayudar a protegerse contra los riesgos de seguridad de datos no protegidos en uso, Jamworks adoptó la solución IBM® Cloud Hyper Protect Virtual Servers for Virtual Private Cloud (VPC). Con la solución, Jamworks ganó la confianza de poder desplegar IA en contenedores sin el riesgo de acceso no autorizado a los datos confidenciales al hacer que el tiempo de ejecución del modelo fuera prácticamente a prueba de manipulaciones.