Una gobernanza más inteligente de la nube impulsa la transformación de los medios

Jaime Câmara, afiliado a Globo, reduce costos y gana visibilidad para impulsar el crecimiento digital
Grupo Jaime Câmara, una de las principales filiales de Globo y una de las redes de medios regionales más grandes de América Latina, opera varias estaciones de televisión y de radio, periódicos y plataformas digitales. Como parte de su transformación digital, el grupo comenzó a migrar los sistemas centrales a la nube, un cambio que marcó el inicio de un proceso de modernización más amplio. Pero ese cambio trajo consigo un aumento de los costos y una mayor complejidad. Sin una visibilidad o responsabilidad claras, el gasto en la nube se volvió impredecible, poniendo en riesgo tanto los presupuestos como el rendimiento. El reto: crear una estrategia de nube sostenible y escalable que alinee los objetivos de TI y de negocio, evolucionando hacia una gobernanza más profunda, responsabilidad financiera y observabilidad de aplicaciones, sentando las bases para la innovación futura, incluidas experiencias impulsadas por IA.
Para superar la complejidad y el aumento de los costos, el Grupo Jaime Câmara se asoció con IBM y su ecosistema para crear un modelo de gobernanza de la nube más inteligente. El proceso comenzó con IBM® Turbonomic, que ahora forma parte de la plataforma Concert, la cual automatizó la gestión de recursos y optimizó continuamente las cargas de trabajo para garantizar el rendimiento de las aplicaciones mientras que controlaba los costos. A medida que evolucionaron las necesidades de gobernanza, IBM® Cloudability introdujo prácticas FinOps como el etiquetado y la elaboración de información estandarizados, mejorando la transparencia financiera y la rendición de cuentas entre las unidades de negocio. Al mismo tiempo, IBM® Instana, ahora parte de la plataforma Concert, proporcionó observabilidad de aplicaciones en tiempo real, lo que permitió a los equipos de operaciones de TI e ingeniería de sistemas monitorear servicios críticos y actuar de manera proactiva sobre problemas de rendimiento. Con el apoyo de TD SYNNEX y 4US Tecnologia, IBM Business Partners, este enfoque integrado creó una base para operaciones escalables y eficientes, posicionando a la organización para avanzar hacia modelos de gobernanza financiera más maduros y prepararse para la innovación futura, incluidas las iniciativas impulsadas por IA.
Los resultados hablan por sí solos. Grupo Jaime Câmara ha logrado una mayor transparencia de costos, eficiencia operativa y responsabilidad financiera en todos sus entornos de nube. Con IBM Turbonomic, las cargas de trabajo se optimizan continuamente para el rendimiento y el costo, lo que ofrece una reducción estimada del 25–35 % en los gastos de infraestructura luego de reajustar y optimizar la capacidad. IBM Cloudability introdujo prácticas FinOps y estrategias de etiquetado que mejoraron la visibilidad por unidad de negocio, reduciendo los recursos en la nube no identificados en aproximadamente un 20–30% y apoyando una asignación de costos más precisa. Mientras tanto, IBM Instana fortaleció el rendimiento y la confiabilidad de las aplicaciones a través de la observabilidad en tiempo real, mejorando la capacidad de los equipos de operaciones de TI e Ingeniería de sistemas para detectar y resolver incidentes de manera más eficiente. En conjunto, estas capacidades también redujeron las solicitudes de capacidad adicional en aproximadamente un 20-30 %, lo que permite un mejor uso de los recursos existentes y establece un modelo de gobernanza que escala con el negocio, al tiempo que prepara a la organización para la innovación de próxima generación, incluida la IA.
Grupo Jaime Câmara es una de las mayores redes mediáticas regionales de Brasil y una filial líder de Globo. Con sede en la región centro-oeste, el grupo opera once estaciones de televisión, nueve estaciones de radio y múltiples periódicos y plataformas digitales. Fundada hace más de seis décadas, llega a millones de espectadores y lectores diariamente, brindando noticias y entretenimiento confiables en todos los canales. Conocido por su compromiso con la innovación, el grupo continúa modernizando sus operaciones para mantenerse a la vanguardia en un escenario de medios en rápida evolución.
4US Tecnologia es una empresa brasileña de TI fundada en 2020, especializada en gobernanza de la nube, FinOps, ciberseguridad y optimización de infraestructuras. Con un posicionamiento que prioriza la IA, la empresa aprovecha los agentes de IA para mejorar las operaciones, la gestión financiera y la seguridad de los clientes. Como socio de IBM, Microsoft y Google, 4US acelera la transformación digital en sectores como los servicios públicos, la venta minorista y la agroindustria.
TD SYNNEX es un distribuidor global líder de TI formado en 2021 mediante la fusión de Tech Data y SYNNEX Corporation. Con operaciones en más de 100 países y más de 23 000 empleados, la empresa ofrece soluciones de tecnología integrales en nube, IA, seguridad y gestión de datos. Como el mayor distribuidor global de valor agregado de IBM y Red Hat, TD SYNNEX permite a los socios y clientes desplegar soluciones IBM personalizadas a través de su Acuerdo de solución integrada (ESA). También funge como proveedor de capacitación global exclusivo de IBM, que ofrece certificaciones de clase mundial y educación técnica para fortalecer las capacidades del ecosistema.
Descubra cómo IBM Cloudability aporta transparencia financiera a través de las prácticas de FinOps y cómo IBM Instana ofrece observabilidad impulsada por IA para tomar decisiones más rápidas e inteligentes. Junto con IBM Turbonomic, estas soluciones permiten la optimización de costos, la garantía del rendimiento y la gobernanza escalable en entornos híbridos y multinube.
© Copyright IBM Corporation, mayo de 2026.
IBM, el logotipo de IBM, IBM Cloudability, Instana y Turbonomic son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.