Una gobernanza más inteligente de la nube impulsa la transformación de los medios

Los resultados hablan por sí solos. Grupo Jaime Câmara ha logrado una mayor transparencia de costos, eficiencia operativa y responsabilidad financiera en todos sus entornos de nube. Con IBM Turbonomic, las cargas de trabajo se optimizan continuamente para el rendimiento y el costo, lo que ofrece una reducción estimada del 25–35 % en los gastos de infraestructura luego de reajustar y optimizar la capacidad. IBM Cloudability introdujo prácticas FinOps y estrategias de etiquetado que mejoraron la visibilidad por unidad de negocio, reduciendo los recursos en la nube no identificados en aproximadamente un 20–30% y apoyando una asignación de costos más precisa. Mientras tanto, IBM Instana fortaleció el rendimiento y la confiabilidad de las aplicaciones a través de la observabilidad en tiempo real, mejorando la capacidad de los equipos de operaciones de TI e Ingeniería de sistemas para detectar y resolver incidentes de manera más eficiente. En conjunto, estas capacidades también redujeron las solicitudes de capacidad adicional en aproximadamente un 20-30 %, lo que permite un mejor uso de los recursos existentes y establece un modelo de gobernanza que escala con el negocio, al tiempo que prepara a la organización para la innovación de próxima generación, incluida la IA.