Una gobernanza más inteligente de la nube impulsa la transformación de los medios

Jaime Câmara, afiliado a Globo, reduce costos y gana visibilidad para impulsar el crecimiento digital

Fotografía de un brazo robótico equipado con un sistema de cámara colocado cerca de un gran letrero "Think" blanco en 3D sobre un fondo azul
Dominar la complejidad de la nube para impulsar la transformación digital

Grupo Jaime Câmara, una de las principales filiales de Globo y una de las redes de medios regionales más grandes de América Latina, opera varias estaciones de televisión y de radio, periódicos y plataformas digitales. Como parte de su transformación digital, el grupo comenzó a migrar los sistemas centrales a la nube, un cambio que marcó el inicio de un proceso de modernización más amplio. Pero ese cambio trajo consigo un aumento de los costos y una mayor complejidad. Sin una visibilidad o responsabilidad claras, el gasto en la nube se volvió impredecible, poniendo en riesgo tanto los presupuestos como el rendimiento. El reto: crear una estrategia de nube sostenible y escalable que alinee los objetivos de TI y de negocio, evolucionando hacia una gobernanza más profunda, responsabilidad financiera y observabilidad de aplicaciones, sentando las bases para la innovación futura, incluidas experiencias impulsadas por IA.
25-35 % reducción de los costos de infraestructura 20-30 % menos recursos en la nube sin etiquetar 20-30 % menos solicitudes de expansión de capacidad
La adopción de una gestión más inteligente de la nube nos permitió equilibrar el crecimiento digital con el control de costos y el rendimiento. Con IBM, ganamos visibilidad, previsibilidad y eficiencia operativa, creando una base sólida para escalar iniciativas estratégicas y prepararnos para la innovación impulsada por IA.
Luis Duarte Director de tecnología (CTO) Grupo Jaime Câmara
Ampliación de la gobernanza de la nube con visibilidad y observabilidad

Para superar la complejidad y el aumento de los costos, el Grupo Jaime Câmara se asoció con IBM y su ecosistema para crear un modelo de gobernanza de la nube más inteligente. El proceso comenzó con IBM® Turbonomic, que ahora forma parte de la plataforma Concert, la cual automatizó la gestión de recursos y optimizó continuamente las cargas de trabajo para garantizar el rendimiento de las aplicaciones mientras que controlaba los costos. A medida que evolucionaron las necesidades de gobernanza, IBM® Cloudability introdujo prácticas FinOps como el etiquetado y la elaboración de información estandarizados, mejorando la transparencia financiera y la rendición de cuentas entre las unidades de negocio. Al mismo tiempo, IBM® Instana, ahora parte de la plataforma Concert, proporcionó observabilidad de aplicaciones en tiempo real, lo que permitió a los equipos de operaciones de TI e ingeniería de sistemas monitorear servicios críticos y actuar de manera proactiva sobre problemas de rendimiento. Con el apoyo de TD SYNNEX y 4US Tecnologia, IBM Business Partners, este enfoque integrado creó una base para operaciones escalables y eficientes, posicionando a la organización para avanzar hacia modelos de gobernanza financiera más maduros y prepararse para la innovación futura, incluidas las iniciativas impulsadas por IA.
Impulsar la rentabilidad y la preparación para la innovación en IA

Los resultados hablan por sí solos. Grupo Jaime Câmara ha logrado una mayor transparencia de costos, eficiencia operativa y responsabilidad financiera en todos sus entornos de nube. Con IBM Turbonomic, las cargas de trabajo se optimizan continuamente para el rendimiento y el costo, lo que ofrece una reducción estimada del 25–35 % en los gastos de infraestructura luego de reajustar y optimizar la capacidad. IBM Cloudability introdujo prácticas FinOps y estrategias de etiquetado que mejoraron la visibilidad por unidad de negocio, reduciendo los recursos en la nube no identificados en aproximadamente un 20–30% y apoyando una asignación de costos más precisa. Mientras tanto, IBM Instana fortaleció el rendimiento y la confiabilidad de las aplicaciones a través de la observabilidad en tiempo real, mejorando la capacidad de los equipos de operaciones de TI e Ingeniería de sistemas para detectar y resolver incidentes de manera más eficiente. En conjunto, estas capacidades también redujeron las solicitudes de capacidad adicional en aproximadamente un 20-30 %, lo que permite un mejor uso de los recursos existentes y establece un modelo de gobernanza que escala con el negocio, al tiempo que prepara a la organización para la innovación de próxima generación, incluida la IA.
Acerca de Grupo Jaime Câmara

Grupo Jaime Câmara es una de las mayores redes mediáticas regionales de Brasil y una filial líder de Globo. Con sede en la región centro-oeste, el grupo opera once estaciones de televisión, nueve estaciones de radio y múltiples periódicos y plataformas digitales. Fundada hace más de seis décadas, llega a millones de espectadores y lectores diariamente, brindando noticias y entretenimiento confiables en todos los canales. Conocido por su compromiso con la innovación, el grupo continúa modernizando sus operaciones para mantenerse a la vanguardia en un escenario de medios en rápida evolución.
Acerca de 4US Tecnologia

4US Tecnologia es una empresa brasileña de TI fundada en 2020, especializada en gobernanza de la nube, FinOps, ciberseguridad y optimización de infraestructuras. Con un posicionamiento que prioriza la IA, la empresa aprovecha los agentes de IA para mejorar las operaciones, la gestión financiera y la seguridad de los clientes. Como socio de IBM, Microsoft y Google, 4US acelera la transformación digital en sectores como los servicios públicos, la venta minorista y la agroindustria.
Acerca de TD SYNNEX

TD SYNNEX es un distribuidor global líder de TI formado en 2021 mediante la fusión de Tech Data y SYNNEX Corporation. Con operaciones en más de 100 países y más de 23 000 empleados, la empresa ofrece soluciones de tecnología integrales en nube, IA, seguridad y gestión de datos. Como el mayor distribuidor global de valor agregado de IBM y Red Hat, TD SYNNEX permite a los socios y clientes desplegar soluciones IBM personalizadas a través de su Acuerdo de solución integrada (ESA). También funge como proveedor de capacitación global exclusivo de IBM, que ofrece certificaciones de clase mundial y educación técnica para fortalecer las capacidades del ecosistema.

 Componentes de la solución IBM Cloudability IBM Instana, ahora parte de la plataforma Concert IBM Turbonomic, ahora parte de la plataforma Concert
Experimente una gobernanza y observabilidad de la nube más inteligentes

Descubra cómo IBM Cloudability aporta transparencia financiera a través de las prácticas de FinOps y cómo IBM Instana ofrece observabilidad impulsada por IA para tomar decisiones más rápidas e inteligentes. Junto con IBM Turbonomic, estas soluciones permiten la optimización de costos, la garantía del rendimiento y la gobernanza escalable en entornos híbridos y multinube.

  1. Aprenda más sobre IBM Cloudability
  2. Explore las soluciones de IBM Instana
Legal

© Copyright IBM Corporation, mayo de 2026.

IBM, el logotipo de IBM, IBM Cloudability, Instana y Turbonomic son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.

Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.