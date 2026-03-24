Impulsar la resiliencia multi-edge con DNS

IO River utiliza IBM NS1 CONNECT para permitir un direccionamiento de tráfico granular y resiliente.
IO River permite a las organizaciones desbloquear todo el potencial de las arquitecturas multi-edge al enrutar el tráfico de manera inteligente y desplegar computación en múltiples proveedores perimetrales. A medida que las estrategias multi-edge se vuelven más complejas, las políticas de direccionamiento del tráfico deben optimizar el rendimiento, el costo y la disponibilidad a escala.
Estas políticas altamente granulares deben ejecutarse en última instancia en la capa DNS, donde incluso las pequeñas limitaciones pueden afectar el tiempo de actividad y la experiencia del usuario. Anteriormente, IO River dependía de un único proveedor de DNS, lo que le planteaba limitaciones en cuanto a redundancia y flexibilidad. Dado que el DNS es un componente crítico, cualquier debilidad podría afectar directamente al enrutamiento del tráfico, a la confiabilidad de la plataforma y a la confianza de los clientes.
IO River seleccionó IBM® NS1 CONNECT por su flexibilidad, configurabilidad e integración de API. Otros proveedores requerían implementaciones más complejas y carecían de la funcionalidad necesaria para admitir una lógica de enrutamiento de alta granularidad.
IO River integró IBM NS1 Connect Traffic Steering directamente en su plataforma, transformando el DNS de una capa de configuración estática en un motor de decisiones dinámico. Mediante NS1 Filter Chains, IO River traduce políticas complejas definidas por el cliente en una lógica de DNS precisa, incluido el enrutamiento basado en ASN. La integración mejoró la redundancia, redujo la dependencia de un único proveedor de DNS y permite que la plataforma escale a medida que se introducen nuevos proveedores perimetrales y estrategias de enrutamiento.
Desde la implementación de IBM NS1 Connect, IO River ha experimentado un tiempo de actividad del 100 %. El impacto arquitectónico fue inmediato, fortaleciendo la disponibilidad en toda su capa perimetral y mejorando la resiliencia general de la plataforma.
Con la compatibilidad con DNS de múltiples proveedores, IO River redujo el riesgo de dependencia y aumentó la confianza en la confiabilidad tanto para los equipos internos como para los clientes. El DNS ya no es un factor limitante, sino un habilitador de capacidades avanzadas de enrutamiento de tráfico, incluido el direccionamiento basado en ASN. La plataforma ahora tiene una base escalable para admitir la optimización del rendimiento futuro y las crecientes demandas de las arquitecturas multi-edge.
IO River es el hogar de las soluciones multi-edge, lo que permite a las organizaciones crear, desplegar y gestionar el direccionamiento del tráfico y la computación perimetral en múltiples proveedores perimetrales, optimizando el rendimiento, el costo y la disponibilidad.
IBM NS1 Connect ofrece un servicio inteligente de DNS y gestión del tráfico basado en API que traduce políticas de enrutamiento complejas en decisiones precisas y de alto rendimiento. Con capacidades avanzadas, como cadenas de filtros y enrutamiento basado en ASN, las organizaciones pueden mejorar la resiliencia, la disponibilidad y el control en entornos multinube y multi-edge.
© Copyright IBM Corporation. Marzo de 2026.
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Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.