Impulsar la resiliencia multi-edge con DNS

IO River permite a las organizaciones desbloquear todo el potencial de las arquitecturas multi-edge al enrutar el tráfico de manera inteligente y desplegar computación en múltiples proveedores perimetrales. A medida que las estrategias multi-edge se vuelven más complejas, las políticas de direccionamiento del tráfico deben optimizar el rendimiento, el costo y la disponibilidad a escala.

Estas políticas altamente granulares deben ejecutarse en última instancia en la capa DNS, donde incluso las pequeñas limitaciones pueden afectar el tiempo de actividad y la experiencia del usuario. Anteriormente, IO River dependía de un único proveedor de DNS, lo que le planteaba limitaciones en cuanto a redundancia y flexibilidad. Dado que el DNS es un componente crítico, cualquier debilidad podría afectar directamente al enrutamiento del tráfico, a la confiabilidad de la plataforma y a la confianza de los clientes.