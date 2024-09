La nueva infraestructura consta de dos servidores IBM Power H922 conectados al almacenamiento all flash IBM FlashSystem 5030, replicados en un sitio de recuperación ante desastres configurado con otros dos servidores IBM Power H922 conectados a una matriz de almacenamiento IBM FlashSystem 50H híbrida. La empresa utiliza el software IBM Spectrum® Protect para crear copias de seguridad de su entorno de producción automáticamente, lo que ayuda a proteger los datos de misión crítica.

Para ayudar a garantizar el máximo rendimiento y confiabilidad de sus soluciones de misión crítica de SAP Business Suite impulsadas por SAP HANA, la empresa seleccionó SUSE Linux Enterprise Server (SLES) for SAP Applications.

“Seleccionamos SLES for SAP Applications como nuestro sistema operativo [SO] debido a la estrecha alianza estratégica entre SUSE, IBM y SAP”, explica Thaker. “SLES for SAP Applications ofrece un excelente rendimiento y confiabilidad para las cargas de trabajo de SAP HANA, lo que nos da confianza en que la plataforma cumplirá con nuestros requisitos a largo plazo”.

Para permitir el acceso permanente a los datos, Intas ha configurado el nuevo entorno de SAP como un clúster de alta disponibilidad utilizando la tecnología de la extensión de alta disponibilidad de SUSE Linux Enterprise incluida en SLES for SAP Applications. Al trasladar fácilmente los servicios de producción al nodo de recuperación ante desastres, la empresa puede realizar muchas tareas de mantenimiento rutinarias sin interrumpir los servicios empresariales.