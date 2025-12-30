Infosys se compromete a crear un ecosistema de IA que se adapte de manera responsable y ofrezca un valor cuantificable. Dado que la IA se convirtió en un elemento central tanto para las operaciones empresariales como para las ofertas de clientes, Infosys vio una oportunidad estratégica para fortalecer la gobernanza y elevar su agenda de innovación.

Para respaldar esta visión, Infosys buscaba unificar la colaboración multifuncional, optimizar la supervisión en una cartera de casos de uso diversa y en expansión, e integrar una gestión de riesgos más inteligente. A medida que se aceleraba la adopción, crecía la necesidad de contar con procesos escalables que ofrecieran visibilidad del cumplimiento normativo en tiempo real, permitieran realizar evaluaciones coherentes y simplificaran la gestión del ciclo de vida de la IA en toda la empresa.