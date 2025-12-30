Desbloquear la innovación de IA en toda la empresa con Infosys Topaz™ y watsonx.governance para ayudar a garantizar la confianza, el cumplimiento y la velocidad a escala
Infosys se compromete a crear un ecosistema de IA que se adapte de manera responsable y ofrezca un valor cuantificable. Dado que la IA se convirtió en un elemento central tanto para las operaciones empresariales como para las ofertas de clientes, Infosys vio una oportunidad estratégica para fortalecer la gobernanza y elevar su agenda de innovación.
Para respaldar esta visión, Infosys buscaba unificar la colaboración multifuncional, optimizar la supervisión en una cartera de casos de uso diversa y en expansión, e integrar una gestión de riesgos más inteligente. A medida que se aceleraba la adopción, crecía la necesidad de contar con procesos escalables que ofrecieran visibilidad del cumplimiento normativo en tiempo real, permitieran realizar evaluaciones coherentes y simplificaran la gestión del ciclo de vida de la IA en toda la empresa.
Para hacer realidad su visión de IA responsable a escala, Infosys implementó un sistema de gestión de IA (AIMS), impulsado por Infosys Topaz y creado con el kit de herramientas watsonx.governance de IBM . Infosys fue una de las primeras compañías de servicios de TI en ser reconocida mundialmente por su alineación con la norma ISO 42001. El AIMS evalúa, aprueba y gestiona modelos de IA de acuerdo con la norma ISO 42001 para el desarrollo y uso ético de sistemas de IA, y reúne flujos de trabajo automatizados, evaluaciones de riesgos dinámicas y supervisión centralizada en casos de uso internos, orientados al cliente y de terceros de IA. Se integra perfectamente con los sistemas internos de Infosys y permite la segregación de casos de uso por grupo de stakeholders y la incorporación de la gobernanza en una etapa temprana del ciclo de desarrollo mediante aprobaciones de la Junta de Revisión de IA (AIRB). La categorización de riesgos está automatizada de conformidad con la norma ISO 42001 y la Ley de IA de la UE, con cuestionarios de cumplimiento prellenados que optimizan las evaluaciones.
Con su AIMS, impulsado por la IA responsable de Infosys Topaz y watsonx.governance, Infosys ha redefinido cómo se gobierna la IA a escala, y combina la automatización, la agilidad y el rigor normativo en una infraestructura única para toda la empresa El resultado es un modelo de gobernanza de alto rendimiento que permite la innovación con confianza mientras satisface las demandas de un escenario en rápida evolución de IA.
Los resultados empresariales clave incluyen:
Al institucionalizar sus AIMS, Infosys ha establecido un nuevo estándar empresarial para la gobernanza de la IA (escalable, transparente y creado para el futuro de la IA responsable) a fin de maximizar el retorno de la inversión (ROI) de sus iniciativas de IA. Con esta base sólida establecida, Infosys e IBM ahora están llevando al mercado este modelo de gobernanza comprobado, con lo cual ayuda a los clientes a implementar la IA responsable a escala a través de la experiencia de entrega de Infosys Topaz, y con el respaldo de watsonx.governance.
Infosys es líder mundial en servicios digitales y consultoría de próxima generación, y ayuda a clientes de 59 países a llevar a cabo su transformación digital. Con más de cuatro décadas de experiencia en la gestión de sistemas y funcionamiento de empresas globales, Infosys guía a los clientes de manera experta a medida que transitan por su transformación digital impulsada por la nube y la IA. Con Infosys Topaz, una oferta centrada en la IA para acelerar el valor comercial de las empresas globales que utilizan la IA generativa, Infosys ayuda a ampliar el potencial de los seres humanos, las empresas y las comunidades para crear valor a partir de innovaciones sin precedentes, eficiencias generalizadas y ecosistemas conectados. Aporta la ventaja de más de 12,000 activos de IA, más de 150 modelos de IA previamente entrenados, más de 10 plataformas de IA dirigidas por especialistas enfocados en la IA y estrategas de datos, y un enfoque “responsable por diseño” que no compromete la ética, la confianza, la privacidad, la seguridad ni el cumplimiento normativo. Visite www.infosystopaz.com para aprender más.
Descubra cómo Infosys Topaz y watsonx.governance de IBM pueden ayudar a su organización a acelerar flujos de trabajo de IA responsables, transparentes y explicables, y aprenda cómo dar los primeros pasos con una demostración en vivo.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logotipo de IBM y watsonx.governance son marcas comerciales o marcas registradas de IBM Corp., en Estados Unidos o en otros países.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.