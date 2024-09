Actualmente, para detectar el cáncer colorrectal, los pacientes deben someterse a una colonoscopia, un procedimiento invasivo realizado por médicos en un hospital. Con el aumento de la incidencia del cáncer colorrectal, muchos hospitales del Reino Unido tienen dificultades para seguir el ritmo de la creciente demanda de colonoscopias, y las listas de espera crecen. Por ejemplo, el 40 % de los pacientes del Servicio Nacional de Salud (NHS) esperaron seis semanas o más para someterse a una colonoscopia en 20234, una tendencia que podría seguir empeorando.

A la mayoría de las personas que asisten a un hospital para hacer una colonoscopia no se les diagnostica cáncer. Esto significa que las vías de diagnóstico en los centros de atención secundaria no pueden hacer el mejor uso de sus recursos, ya que terminan examinando a una proporción significativa de pacientes que pueden no necesitar someterse a una colonoscopia en primer lugar.

Si bien las colonoscopias son tradicionalmente la forma más precisa de determinar si un paciente tiene cáncer colorrectal, la IA tiene el potencial de hacer que el diagnóstico de cáncer sea más rápido, más económico y menos invasivo. Informed Genomics, empresa pionera en genómica con sede en el Reino Unido, tiene la misión de aprovechar las innovaciones en ciencia y tecnología para mejorar el diagnóstico del cáncer.

Sobre la base de su reciente lanzamiento exitoso de una prueba precisa y no invasiva para el cáncer de vejiga, Informed Genomics ahora está centrando su atención en mejorar el diagnóstico del cáncer colorrectal a través de una nueva alianza con CanSense.

Surgido de un proyecto de investigación iniciado en la Universidad de Swansea, CanSense combinó el poder de la espectroscopia y la IA para desarrollar un análisis de sangre rápido, económico y no invasivo para el cáncer colorrectal.

“Estamos muy entusiasmados con el potencial que tiene la solución CanSense para ayudar a los médicos a brindar una atención más eficiente y de mayor calidad”, explica Simon Davis, director ejecutivo (CEO) de Informed Genomics. “Para llevar la solución al mercado y garantizar la aprobación regulatoria, debemos cerciorarnos de que la tecnología subyacente sea confiable, robusta y transparente”.