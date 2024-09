No obstante, el tamaño y el potencial de crecimiento de la economía argentina la convierten en un mercado atractivo para los inversionistas bancarios a largo plazo, incluido el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), el banco más grande del mundo en términos de activos y capitalización de mercado.

En 2019, ICBC adquirió el 100 % de los activos argentinos del anterior Standard Bank Group, e ICBC Argentina se convirtió en uno de los bancos más grandes de ese país. El nuevo banco tiene los recursos para ayudar a financiar grandes proyectos, como la cuarta planta de energía nuclear planeada en Argentina.

Debido al tamaño del banco y la complejidad del entorno bancario de Argentina, el desarrollo de proyecciones, planes y presupuestos financieros es una tarea importante que requiere importantes recursos de personal. “Nuestro equipo procesa los presupuestos anuales del banco y de cada línea de negocio, además de las proyecciones trimestrales”, dice Mariano Carranza, jefe de Planeación, Presupuesto y Presentación de Informes de ICBC Argentina. “Además, presentamos informes a la gerencia de nuestro banco, la casa matriz en China y el Banco Central de Argentina. Durante años, procesamos nuestro trabajo manualmente en más de 100 hojas de cálculo”.