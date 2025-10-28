Concert ha ayudado a llevar la postura de ciberseguridad de clase mundial de IBM a nuevas alturas de efectividad al descubrir oportunidades que los métodos tradicionales podrían no surgir. Además de complementar el enfoque de seguridad histórico de la compañía, Concert lo eleva, al proporcionar insights basados en la explotabilidad para ayudar a reducir la fatiga alerta y enfocar las vulnerabilidades con mayor nitidez. Esta capa adicional de inteligencia se basa en una base sólida para dar a los equipos una ventaja en la administración proactiva de amenazas.

La solución ha tenido un impacto tangible. Concert analizó 874 aplicaciones en solo 24 horas,1 y encontró 32 % más de vulnerabilidades de alta prioridad en comparación con los métodos tradicionales.2 Además, Concert reveló aproximadamente 70 vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE) de menor gravedad que representaban un riesgo real, pero que de otro modo podrían no haber sido priorizadas si se evaluaran únicamente en el Sistema de puntuación de vulnerabilidades comunes (CVSS).3 Para mejorar aún más la eficiencia, Concert resolvió la fatiga alerta optimizando el enfoque de seguridad, lo cual generó una reducción del 67 % en las alertas de baja prioridad.4 Por último, la tecnología identificó un 15 % más de aplicaciones empresariales con niveles elevados de riesgo de vulnerabilidad en comparación con evaluaciones anteriores.5

El éxito de la iniciativa cliente cero de IBM posiciona a la empresa para ofrecer operaciones de ciberseguridad aún más sólidas, inteligentes y eficientes, proporcionando en última instancia a los clientes productos y servicios más seguros. De cara al futuro, el director de sistemas de información (CIO) de IBM planea aprovechar las capacidades de integración de Concert para cambiar la seguridad antes en el ciclo de vida del desarrollo, ayudando a Continuar una expansión continua de la cultura de seguridad por diseño de IBM. El objetivo es construir una empresa más inteligente, que sea aún más eficiente, predictiva y segura.