La inteligencia artificial (IA) está cambiando el mundo del desarrollo de software. De acuerdo con el Gartner Magic Quadrant for AI Code Assistants (enlace externo a ibm.com), para 2028, el 90% de los ingenieros de software empresarial emplearán asistentes de código de IA, frente a menos del 14 % a principios de 2024.* Mediante el uso de estas soluciones, los desarrolladores pueden aumentar la eficiencia y superar desafíos comunes, como la gestión de bases de código heredadas complejas, la incorporación de nuevos lenguajes de programación y la incorporación de desarrolladores.

En 2024, como parte del IBM watsonx Challenge anual, IBM invitó a sus propios empleados a demostrar cómo podían superar estos desafíos empleando IBM watsonx Code Assistant.

Miles de empleados de IBM, que abarcan cientos de equipos de proyectos, experimentaron con las muchas capacidades de watsonx Code Assistant, incluida la explicación de código, la documentación de código, la generación de código y la generación de casos de prueba. El ahorro de tiempo que lograron los equipos no solo desbloqueó nuevas posibilidades en su trabajo, sino que también representó beneficios potenciales para los equipos de desarrollo de todo el mundo.

* Gartner, Magic Quadrant for AI Code Assistants, 19 de agosto de 2024. GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE. UU. e internacionalmente y se utiliza aquí con permiso. Magic Quadrant es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales y se utiliza aquí con permiso. Todos los derechos reservados.