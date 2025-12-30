La evolución de RR. HH. de IBM produjo un impacto medible en toda la organización. La IA avanzada, la automatización inteligente y una plataforma unificada ayudaron a crear una experiencia más eficiente y receptiva de RR. HH. Gracias a la implementación de sistemas más optimizados y herramientas inteligentes, los equipos están mejor equipados para responder a las necesidades cambiantes del negocio y operar con mayor rapidez, claridad y flexibilidad.

Al incorporar la automatización impulsada por IA y diseñar para un cambio de comportamiento intencional, IBM creó un entorno de RR. HH. optimizado y fácil de usar.

La solución resultante posicionó a RR. HH. de IBM para ofrecer valor comercial a largo plazo a través de una plataforma global uniforme, pero localmente adaptable. Las primeras victorias incluyeron una ejecución precisa de la nómina y una incorporación fluida de más de 4,000 candidatos preseleccionados.

La escala de esta transformación fue inmensa. La migración de datos abarcó a 300,000 empleados y más de 11 años de historial de nómina. IBM lanzó 141 automatizaciones para reducir el esfuerzo manual, minimizar los errores y acelerar procesos como la incorporación, las transferencias de empleados y las solicitudes de permisos para ausentarse.

Pooja Kumar, directora de tecnología de RR. HH., IA y automatización de IBM, compartió sus insights sobre la transformación y afirmó: “Diseñamos una de las transformaciones de RR. HH. más complejas en la historia de IBM: migrar más de 11 años de datos de nómina, desplegar 141 automatizaciones y ofrecer un tiempo de actividad del sistema del 100 %. Lo que hace que esto sea poderoso no es solo la escala, sino cómo libera a RR. HH. para enfocarse en las personas y la estrategia. Con la IA y la automatización como núcleo, hemos construido una base que seguirá evolucionando con la fuerza laboral de IBM en el futuro”.

La transformación de RR. HH. de IBM, liderada por las organizaciones de RR. HH. y del director de sistemas de información (CIO) e implementada en asociación con IBM Consulting y SAP, ha establecido un nuevo estándar para la gestión de talentos. La plataforma unificada ha modernizado los sistemas de RR. HH. y ha mejorado significativamente la productividad, la colaboración y la agilidad en toda la empresa.