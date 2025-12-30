IBM pone la IA de última generación a trabajar para 300,000 empleados en 175 países
Como líder internacional en tecnología y consultoría, IBM reconoció una oportunidad crítica para modernizar y escalar sus sistemas de RR. HH. para servir mejor a su fuerza laboral global.
Con operaciones en 175 países, IBM necesitaba una solución de RR. HH. unificada y escalable que pudiera evolucionar con las demandas de su negocio y fuerza laboral. El sistema de RR. HH. existente de IBM carecía de la integración, la escalabilidad y la flexibilidad necesarias para dar respuesta a las necesidades cambiantes de la empresa y a sus ambiciosos planes para el futuro.
La visión era crear un ecosistema de RR. HH. perfectamente integrado e impulsado por IA que pudiera ayudar a los equipos a tomar decisiones más rápidas e inteligentes, y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia para los empleados más uniforme.
Con más de 1,000 interfaces, el sistema de RR. HH. existente creaba silos, ineficiencias y gastos generales de mantenimiento significativos. Los flujos de trabajo críticos de RR. HH., como la incorporación, los beneficios para los empleados y la gestión del tiempo, estaban cada vez más fragmentados, y los empleados navegaban por múltiples sistemas para completar tareas rutinarias.
Con una fuerza laboral de más de 300,000 empleados, IBM necesitaba una solución de RR. HH. que pudiera escalar tan rápido como la IA. Para enfrentar este desafío, las organizaciones de RR. HH. y del director de sistemas de información (CIO) de IBM lideraron conjuntamente una iniciativa de transformación estratégica, con IBM Consulting y SAP como socios de implementación. Guiado por la visión estratégica del vicepresidente sénior y la directora de Recursos Humanos, Nickle LaMoreaux, el objetivo era crear un ecosistema de RR. HH. impulsado por IA perfectamente integrado y adaptado para satisfacer las necesidades comerciales de IBM.
El liderazgo de LaMoreaux colocó la automatización inteligente, el empoderamiento de los empleados y la congruencia global en el centro de la transformación.
Como empresa conocida por sus avances en infraestructura de RR. HH. y socio de larga data, SAP ofreció a IBM la oportunidad de crear una plataforma mutuamente beneficiosa. La nueva solución de RR. HH. se desarrollaría para mejorar la automatización, optimizar los flujos de trabajo, mejorar las tasas de adopción y ofrecer una experiencia unificada para equipos de todo el mundo.
A lo largo de 2.5 años, las organizaciones de RR. HH. y del director de sistemas de información (CIO) de IBM lideraron el diseño y la gobernanza de una plataforma de RR. HH. impulsada por IA y personalizada. IBM Consulting y SAP implementaron la solución, con modelos de arquitectura y servicio creados específicamente en torno a las necesidades operativas de IBM.
Los equipos implementaron las soluciones principales de SAP SuccessFactors, parte de la SAP Business Suite más amplia, que incluyen SAP SuccessFactors Employee Central, Employee Central Payroll, Compensación, Sucesión y Desarrollo, Incorporación, Desempeño y Metas y Seguimiento de Tiempo. Esta implementación no solo modernizó el ecosistema de RR. HH. de IBM, sino que también mostró las capacidades de IBM en toda la SAP Business Suite. Para impulsar la adopción, IBM lanzó HR Zone, una página de inicio centralizada basada en SAP Build Work Zone, para simplificar el acceso a las herramientas de RR. HH. a través de experiencias basadas en roles. Para ampliar aún más la funcionalidad, IBM integró cinco plataformas complementarias: DocuSign, SAP Analytics Cloud, SAP Datasphere, SAP Enable Now y OpenText Magellan.
La evolución de RR. HH. de IBM produjo un impacto medible en toda la organización. La IA avanzada, la automatización inteligente y una plataforma unificada ayudaron a crear una experiencia más eficiente y receptiva de RR. HH. Gracias a la implementación de sistemas más optimizados y herramientas inteligentes, los equipos están mejor equipados para responder a las necesidades cambiantes del negocio y operar con mayor rapidez, claridad y flexibilidad.
Al incorporar la automatización impulsada por IA y diseñar para un cambio de comportamiento intencional, IBM creó un entorno de RR. HH. optimizado y fácil de usar.
La solución resultante posicionó a RR. HH. de IBM para ofrecer valor comercial a largo plazo a través de una plataforma global uniforme, pero localmente adaptable. Las primeras victorias incluyeron una ejecución precisa de la nómina y una incorporación fluida de más de 4,000 candidatos preseleccionados.
La escala de esta transformación fue inmensa. La migración de datos abarcó a 300,000 empleados y más de 11 años de historial de nómina. IBM lanzó 141 automatizaciones para reducir el esfuerzo manual, minimizar los errores y acelerar procesos como la incorporación, las transferencias de empleados y las solicitudes de permisos para ausentarse.
Pooja Kumar, directora de tecnología de RR. HH., IA y automatización de IBM, compartió sus insights sobre la transformación y afirmó: “Diseñamos una de las transformaciones de RR. HH. más complejas en la historia de IBM: migrar más de 11 años de datos de nómina, desplegar 141 automatizaciones y ofrecer un tiempo de actividad del sistema del 100 %. Lo que hace que esto sea poderoso no es solo la escala, sino cómo libera a RR. HH. para enfocarse en las personas y la estrategia. Con la IA y la automatización como núcleo, hemos construido una base que seguirá evolucionando con la fuerza laboral de IBM en el futuro”.
La transformación de RR. HH. de IBM, liderada por las organizaciones de RR. HH. y del director de sistemas de información (CIO) e implementada en asociación con IBM Consulting y SAP, ha establecido un nuevo estándar para la gestión de talentos. La plataforma unificada ha modernizado los sistemas de RR. HH. y ha mejorado significativamente la productividad, la colaboración y la agilidad en toda la empresa.
IBM, con sede en Armonk, Nueva York, es una empresa multinacional de tecnología con una rica historia que se remonta a 1911. La empresa presta servicio a clientes diversos en todo el mundo y ofrece una amplia gama de productos y servicios en áreas como la computación en la nube, la IA, la computación quantum y consultoría. IBM es reconocida por su innovación continua y ha sido un actor importante en la configuración de la industria tecnológica.
Vea cómo IBM rediseñó RR. HH. para una fuerza laboral global de más de 300,000 empleados
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logotipo de IBM e IBM Consulting son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.
El cliente es responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables. IBM no brinda asesoría legal ni declara o garantiza que sus servicios o productos aseguren que el cliente cumpla con cualquier ley o reglamento.