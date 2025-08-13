IBM migra a SevOne: reduce el gasto en terceros en millones y mejora la observabilidad de la red
La organización del director de sistemas de información (CIO) lidera la estrategia interna de TI de IBM: entrega, asegura, moderniza y admite las soluciones de TI para los empleados, clientes y socios de IBM. Con presencia en más de 170 países, IBM cuenta con una amplia infraestructura de red que incluye miles de dispositivos, lo que plantea importantes retos en materia de observabilidad de la red.
IBM enfrentó varios problemas críticos en su monitoreo de red existente. Su escala global de operaciones requería un sólido sistema de observabilidad de red para manejar operaciones en múltiples regiones. Sin embargo, el uso de herramientas de monitoreo de redes de terceros generó mayores costos y complejidad operacional. Además, la organización del CIO necesitaba una solución unificada para mejorar la observabilidad de la red y reemplazar los sistemas heredados.
La decisión de la organización de adoptar la solución IBM® SevOne se debió a la necesidad de modernizar la observabilidad de su red y reducir la dependencia de herramientas de terceros. El proceso de migración fue extenso, lo que implicó una cuidadosa planeación y colaboración con el equipo de SevOne. El despliegue fue relativamente sencillo gracias al entorno virtualizado de IBM, pero migrar un vasto inventario de dispositivos en múltiples regiones planteó desafíos importantes.
SevOne proporcionó una solución integral con una amplia gama de métricas de monitoreo y capacidades de análisis predictivos. Esta solución permitió a IBM consolidar múltiples herramientas de monitoreo de redes heredadas en una sola plataforma para simplificar las operaciones y mejorar la eficiencia. La estrecha colaboración entre la organización IBM CIO y el equipo de desarrollo de SEVone facilitó la mejora continua y la adaptación de la solución a las necesidades cambiantes de IBM.
Sean Davies, arquitecto principal de herramientas y automatización de la red empresarial global de IBM CIO destacó la importancia de esta transformación: “SevOne nos proporcionó una 'tienda' de métricas e indicadores, y superó con creces nuestras herramientas anteriores. La capacidad de monitorear y predecir de manera proactiva el rendimiento de la red cambió las reglas del juego para nosotros”.
La adopción de SevOne ha llevado a mejoras significativas en la observabilidad y gestión de la red. Al consolidar múltiples sistemas existentes en una única plataforma integrada, IBM logró ahorros sustanciales de costos y eliminar los gastos asociados con las herramientas de monitoreo de red de terceros. Las capacidades predictivas mejoradas de SevOne permitieron a IBM abordar proactivamente los problemas de red, además de mejorar el rendimiento general y la utilización de la red.
Las operaciones optimizadas dieron como resultado una mayor productividad, ya que la vista unificada de la red proporcionada por SevOne simplificó la gestión de 20 328 dispositivos en varias regiones. La cobertura integral de datos y el analytics permitieron una toma de decisiones informada para una mayor innovación y mejoras en el rendimiento de la red. La adopción de SevOne por parte de los usuarios, en particular las capacidades del panel de insight, ha sido notable, lo que ha contribuido al éxito general de la transformación.
Shobhit Rastogi, líder de herramientas y analytics de infraestructura y red de nube híbrida de IBM CIO, señaló el impacto de estos resultados: “La capacidad de monitorear y predecir de manera proactiva el rendimiento de la red no solo mejoró nuestra eficiencia, sino que también posicionó a SevOne como un catalizador para una mayor innovación dentro de IBM”.
Estadísticas clave:
La organización del director de sistemas de información (CIO) lidera la estrategia de TI interna de IBM y es responsable de entregar, proteger, modernizar y admitir las soluciones de TI que utilizan los empleados, clientes y socios de IBM para hacer su trabajo todos los días. La estrategia de la organización del CIO incluye la creación de una plataforma de TI adaptable que facilite el acceso a TI en toda la empresa, acelere la resolución de problemas y sirva como motor de innovación para IBM, todo lo cual cataliza el crecimiento del negocio.
