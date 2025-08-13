La decisión de la organización de adoptar la solución IBM® SevOne se debió a la necesidad de modernizar la observabilidad de su red y reducir la dependencia de herramientas de terceros. El proceso de migración fue extenso, lo que implicó una cuidadosa planeación y colaboración con el equipo de SevOne. El despliegue fue relativamente sencillo gracias al entorno virtualizado de IBM, pero migrar un vasto inventario de dispositivos en múltiples regiones planteó desafíos importantes.

SevOne proporcionó una solución integral con una amplia gama de métricas de monitoreo y capacidades de análisis predictivos. Esta solución permitió a IBM consolidar múltiples herramientas de monitoreo de redes heredadas en una sola plataforma para simplificar las operaciones y mejorar la eficiencia. La estrecha colaboración entre la organización IBM CIO y el equipo de desarrollo de SEVone facilitó la mejora continua y la adaptación de la solución a las necesidades cambiantes de IBM.

Sean Davies, arquitecto principal de herramientas y automatización de la red empresarial global de IBM CIO destacó la importancia de esta transformación: “SevOne nos proporcionó una 'tienda' de métricas e indicadores, y superó con creces nuestras herramientas anteriores. La capacidad de monitorear y predecir de manera proactiva el rendimiento de la red cambió las reglas del juego para nosotros”.