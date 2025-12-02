Las empresas aceleran la expansión internacional a través de las soluciones de IBM y AWS para fortalecer la localización, las cadenas de suministro y la Interacción del cliente
A medida que las empresas se expanden a los mercados internacionales, están pasando de la simple exportación de productos a la construcción de cadenas de valor globales de extremo a extremo. Para lograr esta visión, están evolucionando para abarcar I+D, diseño, producción, ventas y servicio. A medida que implementan nuevos procesos, las organizaciones se centran en cuatro prioridades estratégicas:
Al alinearse en torno a estas prioridades, las empresas están preparando el escenario para el éxito internacional a largo plazo con mayor agilidad, atención centrada en el cliente y excelencia operativa.
Para acelerar la expansión global, las empresas están adoptando una estrategia de “3 más 1”, con la IA y la arquitectura de nube en el núcleo. Este enfoque dota a las organizaciones de la capacidad de establecer conexiones más profundas con el mercado, fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro, mejorar la interacción del cliente y operar en plataformas de tecnología unificadas. Al realizar la incorporación de los siguientes principios en sus cadenas de valor, las empresas se posicionan para “salir, mantenerse firmes y llegar lejos” en los mercados internacionales.
La adopción de esta estrategia digital-first “3 más 1” ya está generando resultados significativos para empresas de múltiples industrias:
En conjunto, estos resultados demuestran cómo las empresas pueden escalar rápidamente, operar perfectamente en todas las regiones y ofrecer experiencias excepcionales del cliente en todo el mundo. Con IBM y AWS como socios estratégicos, las organizaciones están acelerando el crecimiento, la resiliencia y la competitividad a largo plazo en los mercados globales.
Amazon Web Services (AWS) China es la operación de AWS en China continental. Líder mundial en computación en la nube, atiende a una amplia base de clientes, incluyendo empresas, startups, instituciones educativas, gobierno y organizaciones sin fines de lucro. AWS comenzó a operar en China en 2013, proporcionando servicios en la nube a través de dos regiones totalmente compatibles: Pekín, operada por Sinnet, y Ningxia, operada por Ningxia Western Cloud Data (NWCD). Expanden su infraestructura para incluir un laboratorio de IA en Shanghái, China y laboratorios de IoT en Shenzhen, China y Taipei, Taiwán. Al ofrecer las mismas API, kits de desarrollo de software (SDK) y estándares de seguridad que sus regiones globales, AWS China garantiza una experiencia en la nube coherente y adaptada a las normativas locales.
