IBM y AWS permiten el crecimiento global con la IA y la nube

Las empresas aceleran la expansión internacional a través de las soluciones de IBM y AWS para fortalecer la localización, las cadenas de suministro y la Interacción del cliente

Vista de una pizarra blanca, donde dos personas contribuyen a una sesión de design thinking con notas adhesivas e ideas escritas a mano.
Las empresas buscan una presencia global más fuerte

A medida que las empresas se expanden a los mercados internacionales, están pasando de la simple exportación de productos a la construcción de cadenas de valor globales de extremo a extremo. Para lograr esta visión, están evolucionando para abarcar I+D, diseño, producción, ventas y servicio. A medida que implementan nuevos procesos, las organizaciones se centran en cuatro prioridades estratégicas:

  • Adaptarse a los mercados locales: desarrollar insights más profundos sobre las culturas regionales y los comportamientos de los clientes para crear ofertas que resuenen y construyan una fuerte presencia de marca local
  • Construir cadenas de suministro eficientes: establecer modelos logísticos sostenibles, ágiles y rentables que puedan escalar a través de las fronteras y garantizar la resiliencia
  • Proporcionamos una interacción del cliente impecable: brindamos soporte multilingüe las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y una experiencia de servicio congruente para fortalecer la confianza y la lealtad en todo el mundo
  • Crear bases tecnológicas unificadas: implementar arquitecturas de TI flexibles que integren las operaciones globales, optimicen los procesos y permitan un crecimiento digital-first.

Al alinearse en torno a estas prioridades, las empresas están preparando el escenario para el éxito internacional a largo plazo con mayor agilidad, atención centrada en el cliente y excelencia operativa.
50 % tiempo de respuesta de transacción más rápido 60 % mayor eficiencia en la consultoría transfronteriza
Las estrategias digital-first impulsan la localización a escala global

Para acelerar la expansión global, las empresas están adoptando una estrategia de “3 más 1”, con la IA y la arquitectura de nube en el núcleo. Este enfoque dota a las organizaciones de la capacidad de establecer conexiones más profundas con el mercado, fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro, mejorar la interacción del cliente y operar en plataformas de tecnología unificadas. Al realizar la incorporación de los siguientes principios en sus cadenas de valor, las empresas se posicionan para “salir, mantenerse firmes y llegar lejos” en los mercados internacionales.

  1. Localización de marketing: crear una presencia de marca auténtica y alinear el contenido con las culturas regionales y las necesidades de los clientes
  2. Localización de la cadena de suministro: optimizar la logística, el almacenamiento y la gestión de inventario para ofrecer eficiencia y agilidad a través de las fronteras
  3. Localización del servicio posventa: crear capacidades de interacción del cliente coherentes, multilingües, 24×7 e impulsadas por plataformas digitales
  4. Arquitectura de TI global unificada (“+1”): integrar operaciones globales con ejecución local mediante fundamentos flexibles y escalables de tecnología
Las empresas desbloquean un impacto global medible

La adopción de esta estrategia digital-first “3 más 1” ya está generando resultados significativos para empresas de múltiples industrias:

  • Una empresa de vehículos de nueva energía redujo los tiempos de respuesta del servicio de 2 semanas a un solo día aplicando un análisis de feedback de los clientes impulsado por IA.
  • Una empresa química global desplegó una torre de control de la cadena de suministro impulsada por IA, reduciendo el tiempo de confirmación de riesgos de tres días a una hora y el tiempo de resolución de un día a solo diez minutos.
  • Una empresa de tecnología logística mejoró la gestión de la cadena de suministro en el extranjero con la nube de AWS, acelerando los despliegues de aplicaciones y mejorando 10 veces la inspección de calidad y las tasas de muestreo.
  • Un banco multinacional aumentó la eficiencia de la consultoría transfronteriza en un 60 % con las capacidades multilingües de IBM watsonx.
  • Un proveedor de un centro de contacto en China redujo el tiempo de creación de conocimientos en un 70 % mediante la IA generativa de AWS, lo que permitió una respuesta de servicio global más rápida.
  • Un grupo comercial internacional modernizó su sistema de marketing en el extranjero en la nube de AWS con el enfoque de diseño híbrido de IBM, reduciendo el tiempo de respuesta de las transacciones en un 50 %.

En conjunto, estos resultados demuestran cómo las empresas pueden escalar rápidamente, operar perfectamente en todas las regiones y ofrecer experiencias excepcionales del cliente en todo el mundo. Con IBM y AWS como socios estratégicos, las organizaciones están acelerando el crecimiento, la resiliencia y la competitividad a largo plazo en los mercados globales.
Acerca de Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) China es la operación de AWS en China continental. Líder mundial en computación en la nube, atiende a una amplia base de clientes, incluyendo empresas, startups, instituciones educativas, gobierno y organizaciones sin fines de lucro. AWS comenzó a operar en China en 2013, proporcionando servicios en la nube a través de dos regiones totalmente compatibles: Pekín, operada por Sinnet, y Ningxia, operada por Ningxia Western Cloud Data (NWCD). Expanden su infraestructura para incluir un laboratorio de IA en Shanghái, China y laboratorios de IoT en Shenzhen, China y Taipei, Taiwán. Al ofrecer las mismas API, kits de desarrollo de software (SDK) y estándares de seguridad que sus regiones globales, AWS China garantiza una experiencia en la nube coherente y adaptada a las normativas locales.

 Componentes de la solución IBM watsonx AWS Consulting Services
Obtenga una IA diseñada para escalar
Aprenda más sobre IBM watsonx Vea más casos de estudio
Legal

© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logotipo de IBM e IBM watsonx son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.

Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.