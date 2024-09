Con el objetivo de alimentar vidas a través de la energía, The Hub Power Company Limited (enlace externo a ibm.com) tiene una capacidad instalada de producción de más de 2920 MW a través de sus cuatro plantas en Hub, Baluchistán; Narowal, Punjab; y Azad Jammu y Kashmir. La empresa es el único productor de energía de Pakistán con cuatro proyectos incluidos en el Corredor Económico China-Pakistán; a saber, China Power Hub Generation Company (Pvt.) Limited en Hub, basada en carbón, Thar Energy Ltd., Thalnova Power Thar (Pvt.) Ltd. y Sindh Engro Coal Mining Company. Hubco emplea a más de 6000 personas y reportó ganancias netas de 9 mil millones PKR para 2019-2020.