Hoy, a medida que Home Lending Pal se acerca al final de su tiempo con el programa IBM Hyper Protect Accelerator, la empresa está viendo muchas señales positivas. Por ejemplo, la duración media de una sesión de usuario se quintuplicó en un periodo de cinco meses, lo que indica que los usuarios están cada vez más comprometidos con la herramienta. De hecho, más de 800 personas ya se han convertido en propietarios de viviendas con ayuda de Home Lending Pal, y muchos más están en camino a ser propietarios gracias a la orientación de la compañía.

Las cosas también se ven muy bien para la propia empresa. Home Lending Pal no solo ha recibido fondos de un gran grupo de prestamistas hipotecarios, sino que también ha comenzado a trabajar en un programa piloto con uno de los mayores originadores de préstamos en los Estados Unidos. "Estos son jugadores muy grandes que respaldan lo que estamos haciendo", dice Young. "No creo que hubiera sucedido sin el apoyo de IBM. Han hecho todo lo posible para ayudarnos como startup. No estaríamos donde estamos hoy sin el apoyo de IBM, tanto de forma privada como pública”.