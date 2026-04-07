La gran migración

Cómo el uso de IBM para automatizar la infraestructura redujo los tiempos de aprovisionamiento de Helvetia y potenció a los equipos
Con sede en St. Gallen, Suiza, Helvetia Insurance Group es un actor clave en el mercado asegurador europeo. Atiende a empresas y clientes privados en cinco países europeos, adaptando soluciones de seguros innovadoras a las necesidades del cliente.
Hace unos años, su equipo de habilitación de la nube inició una migración completa de los centros de datos on premises a la nube pública. El objetivo ambicioso: mover 200 aplicaciones a Amazon Web Services (AWS) y Microsoft Azure en un año. Este proceso requería un enfoque optimizado y automatizado para el aprovisionamiento de infraestructura y la migración de aplicaciones.
Con IBM Terraform, el equipo de habilitación de la nube de Helvetia creó zonas de aterrizaje (cuentas en la nube totalmente configuradas con conectividad y políticas) para sus equipos internos de productos. Luego colaboraron con un socio de negocios a fin de construir módulos para máquinas virtuales reforzadas y otros recursos críticos, lo que les permitió seguir un enfoque de levantamiento y cambio que aceleró la migración sin sacrificar la seguridad ni la gobernanza.
Antes de su colaboración con HashiCorp, cuando un equipo de producto necesitaba una cuenta, el proceso tardaba varios días en entregarla. Ahora, simplemente completan un formulario y Terraform les proporciona una zona de aterrizaje en cuestión de minutos. Inicialmente, Terraform se utilizó solo dentro del equipo de habilitación de la nube. Con el tiempo, su adopción se extendió a otros equipos dentro de Helvetia y sus filiales europeas.
En solo un año, Helvetia migró con éxito 200 aplicaciones a la nube, mientras que los tiempos de aprovisionamiento de cuentas se redujeron de días a minutos. Al codificar la infraestructura, la empresa reforzó el cumplimiento normativo y la auditabilidad, al tiempo que estandarizó sus sistemas en AWS y Microsoft Azure.
Los desarrolladores de Helvetia disfrutan ahora de una experiencia simplificada y de autoservicio, lo que les permite solicitar recursos con facilidad y trabajar sin demoras. Helvetia planea continuar su asociación con HashiCorp a medida que abordan nuevos desafíos de modernización.
Fundado en 1858 y con sede en Santo Galo, Suiza, Helvetia Insurance Group es un actor importante en el mercado asegurador europeo. Atiende a empresas y clientes privados en cinco países europeos, adaptando soluciones de seguros innovadoras a las necesidades del cliente.
© Copyright IBM Corporation. Marzo de 2026.
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Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.