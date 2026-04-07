La gran migración

Con IBM Terraform, el equipo de habilitación de la nube de Helvetia creó zonas de aterrizaje (cuentas en la nube totalmente configuradas con conectividad y políticas) para sus equipos internos de productos. Luego colaboraron con un socio de negocios a fin de construir módulos para máquinas virtuales reforzadas y otros recursos críticos, lo que les permitió seguir un enfoque de levantamiento y cambio que aceleró la migración sin sacrificar la seguridad ni la gobernanza.

Antes de su colaboración con HashiCorp, cuando un equipo de producto necesitaba una cuenta, el proceso tardaba varios días en entregarla. Ahora, simplemente completan un formulario y Terraform les proporciona una zona de aterrizaje en cuestión de minutos. Inicialmente, Terraform se utilizó solo dentro del equipo de habilitación de la nube. Con el tiempo, su adopción se extendió a otros equipos dentro de Helvetia y sus filiales europeas.