La metamorfosis de HEINEKEN en una empresa digitalizada preparada para el futuro
HEINEKEN, una cervecera de renombre mundial con más de 300 marcas distintas y presencia en más de 190 países, ha priorizado constantemente la preparación para el futuro en su hoja de ruta estratégica. Inspirándose en esta visión de futuro, HEINEKEN, en 2021, presentó su estrategia Evergreen, anclada en el crecimiento sostenible, la innovación digital y la resiliencia a largo plazo.
En el centro de esta estrategia había una ambición audaz: convertirse en la cervecera mejor conectada del mundo. Reconociendo que esta aspiración solo podía realizarse a través de una mayor digitalización, HEINEKEN se embarcó en la misión de transformar digitalmente su frontend mientras modernizaba y simplificaba su backend.
Para crear una “columna vertebral digital” sólida, HEINEKEN emprendió un proceso integral de transformación digital, centrándose en digitalizar su ruta hacia los consumidores, desbloquear el valor de los datos, simplificar y automatizar los procesos empresariales de extremo a extremo y crear un escenario tecnológico seguro y moderno. Como parte de esta iniciativa, HEINEKEN buscó abordar sus paisajes tecnológicos fragmentados y crear un paisaje "ligeramente acoplado, estrechamente integrado", con un núcleo digital delgado y plataformas de negocio estandarizadas basadas en la nube.
La asociación HEINEKEN-IBM se remonta a 2013 y evolucionó de forma importante, abordando incluso mejoras fundamentales para maximizar la eficiencia. Las compañías colaboraron para adoptar un modo de trabajo DevOps ágil en la organización digital y de tecnología de HEINEKEN, incluida la creación de un marco de servicios y entrega "Polaris" preparado para el futuro.
Como parte del programa Digital Backbone, las dos empresas también colaboraron para encabezar un escenario de TI modular basado en la nube híbrida. Juntos, establecieron un núcleo SAP S/4HANA global, ágil y limpio, en la nube de Microsoft Azure. También lo integraron con las mejores plataformas empresariales y un lago de datos centralizado para mejorar aún más las capacidades de analytics avanzadas y de insights basados en datos. Desarrollaron conjuntamente una serie de automatizaciones empleando Terraform y Red Hat Ansible para acelerar procesos clave que incluyen la preconfiguración del sistema operativo, el aprovisionamiento de hardware y máquinas virtuales, el fortalecimiento de la seguridad, la preconfiguración de SAP, la instalación y restauración de SAP S/4HANA.
HEINEKEN trabajó con IBM® Consulting y otros socios tecnológicos para construir y entregar una nueva columna vertebral digital, que se puso en marcha en tres operaciones en Ruanda, Egipto y Serbia en 2024 luego de un piloto exitoso.
El recorrido de transformación de datos fue otra tarea importante, comenzando con el desarrollo de proyectos técnicos de gestión de datos para armonizar las operaciones en diferentes empresas operativas (OpCos) y fortalecer la gobernanza de datos, la arquitectura y el seguimiento del linaje, haciendo que los datos sean más accesibles y confiables. La asociación también estableció una plataforma de analytics de autoservicio en Azure Data Lake, lo que permite a los usuarios empresariales acceder a insights en tiempo real y capacidades avanzadas de generación de informes.
El equipo entregó una gama de servicios de datos, incluida la creación de pipelines de ingesta de datos, arquitectura técnica y experiencia en ingeniería, con IBM brindando capacitación, gestión de cambios y soporte de optimización de procesos. HEINEKEN también está haciendo la transición de sus operaciones de datos de DataOps tradicionales a operaciones de TI impulsadas por IA (AIOps).
El proceso de transformación de datos dio como resultado el desarrollo de un centro de metadatos centralizado que proporciona un repositorio de metadatos unificado y respalda la toma de decisiones basada en metadatos. El centro se diseñó con un enfoque basado en user persona, adaptando los insights a los diferentes stakeholders. Además, IBM lideró una iniciativa de migración de datos global a gran escala para HEINEKEN, lo que garantiza una transición fluida y mantiene la integridad de los datos.
HEINEKEN colaboró con IBM para infundir automatización e IA en sus operaciones digitales durante muchos años, y recientemente ha comenzado a aprovechar IBM® Consulting Advantage para configurar asistentes de IA para brindar varios servicios en movimiento. En colaboración con Microsoft, el equipo apoyó a HEINEKEN en la transformación de su chatbot inteligente, Hoppy, de una aplicación de código bajo a una aplicación de código profesional, con varias integraciones.
Durante la última década, HEINEKEN e IBM se han asociado en un viaje transformador de creación conjunta, ejecución conjunta e innovación conjunta.
Una de sus primeras iniciativas, la transformación ágil de DevOps, ha cultivado una cultura de transparencia, velocidad y colaboración continua entre los propietarios de productos, los usuarios empresariales de OpCo y los equipos de entrega en la asociación HEINEKEN-IBM, acelerando conjuntamente la entrega de valor empresarial.
Otro esfuerzo importante y de alto rendimiento que emprendió la compañía fue la adopción de la nube híbrida con su ámbito SAP S/4HANA. Esto produjo beneficios significativos, incluidos scripts reutilizables para entornos futuros, mayor eficiencia y calidad de despliegue y aumento de la productividad. En particular, el tiempo de despliegue se desplomó en un 95 %, de 1 a 2 días a solo 45 minutos. Además, el aprovisionamiento de hardware y máquinas virtuales se aceleró significativamente, con un tiempo de aprovisionamiento que se redujo de 10 a 15 días a menos de 5 minutos. Estas ganancias permitieron un rápido escalado, una mejor atención al cliente y desbloquearon nuevas formas de trabajar, posicionando a HEINEKEN para la innovación y la agilidad futuras.
El proceso de transformación de datos de HEINEKEN también dio resultados fructíferos. Al implementar más de 54 casos de uso de automatización, la empresa optimizó el almacenamiento y el rendimiento del sistema, reduciendo su huella de datos en más de 500 GB. La mayor automatización también amplificó la eficiencia operativa y permitió a los equipos concentrarse en iniciativas de alto valor.
Guiada por los principios de la Estrategia Evergreen, HEINEKEN está impulsando transformaciones enfocadas que aprovechan el potencial de la innovación digital. Aprovechando la tecnología, la empresa ofrece experiencias optimizadas, eficientes y significativas para clientes, proveedores y empleados por igual, continuando su camino para convertirse en la cervecera mejor conectada.
HEINEKEN es la cervecera más internacional del mundo. Es el desarrollador y comercializador líder de marcas de cerveza y sidra premium y sin alcohol. Liderado por la marca Heineken, el grupo tiene una cartera de más de 340 cervezas y sidras internacionales, regionales, locales y especiales. HEINEKEN opera cervecerías, malterías, plantas de sidra y otras instalaciones de producción en más de 70 países.
Descubra cómo IBM puede ayudar a su organización a operar de manera más inteligente, rápida y económica.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logotipo de IBM e IBM Consulting son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.
Microsoft es una marca registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos, en otros países o en ambos.
Red Hat y Ansible son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Red Hat, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y otros países.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.