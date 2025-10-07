La asociación HEINEKEN-IBM se remonta a 2013 y evolucionó de forma importante, abordando incluso mejoras fundamentales para maximizar la eficiencia. Las compañías colaboraron para adoptar un modo de trabajo DevOps ágil en la organización digital y de tecnología de HEINEKEN, incluida la creación de un marco de servicios y entrega "Polaris" preparado para el futuro.

Como parte del programa Digital Backbone, las dos empresas también colaboraron para encabezar un escenario de TI modular basado en la nube híbrida. Juntos, establecieron un núcleo SAP S/4HANA global, ágil y limpio, en la nube de Microsoft Azure. También lo integraron con las mejores plataformas empresariales y un lago de datos centralizado para mejorar aún más las capacidades de analytics avanzadas y de insights basados en datos. Desarrollaron conjuntamente una serie de automatizaciones empleando Terraform y Red Hat Ansible para acelerar procesos clave que incluyen la preconfiguración del sistema operativo, el aprovisionamiento de hardware y máquinas virtuales, el fortalecimiento de la seguridad, la preconfiguración de SAP, la instalación y restauración de SAP S/4HANA.

HEINEKEN trabajó con IBM® Consulting y otros socios tecnológicos para construir y entregar una nueva columna vertebral digital, que se puso en marcha en tres operaciones en Ruanda, Egipto y Serbia en 2024 luego de un piloto exitoso.

El recorrido de transformación de datos fue otra tarea importante, comenzando con el desarrollo de proyectos técnicos de gestión de datos para armonizar las operaciones en diferentes empresas operativas (OpCos) y fortalecer la gobernanza de datos, la arquitectura y el seguimiento del linaje, haciendo que los datos sean más accesibles y confiables. La asociación también estableció una plataforma de analytics de autoservicio en Azure Data Lake, lo que permite a los usuarios empresariales acceder a insights en tiempo real y capacidades avanzadas de generación de informes.

El equipo entregó una gama de servicios de datos, incluida la creación de pipelines de ingesta de datos, arquitectura técnica y experiencia en ingeniería, con IBM brindando capacitación, gestión de cambios y soporte de optimización de procesos. HEINEKEN también está haciendo la transición de sus operaciones de datos de DataOps tradicionales a operaciones de TI impulsadas por IA (AIOps).

El proceso de transformación de datos dio como resultado el desarrollo de un centro de metadatos centralizado que proporciona un repositorio de metadatos unificado y respalda la toma de decisiones basada en metadatos. El centro se diseñó con un enfoque basado en user persona, adaptando los insights a los diferentes stakeholders. Además, IBM lideró una iniciativa de migración de datos global a gran escala para HEINEKEN, lo que garantiza una transición fluida y mantiene la integridad de los datos.

HEINEKEN colaboró con IBM para infundir automatización e IA en sus operaciones digitales durante muchos años, y recientemente ha comenzado a aprovechar IBM® Consulting Advantage para configurar asistentes de IA para brindar varios servicios en movimiento. En colaboración con Microsoft, el equipo apoyó a HEINEKEN en la transformación de su chatbot inteligente, Hoppy, de una aplicación de código bajo a una aplicación de código profesional, con varias integraciones.