Como organización de distribución líder en el sur de Italia, Gruppo Megamark abastece a una red de más de 500 supermercados. En un negocio donde la frescura lo es todo, mantener la refrigeración, el punto de venta y otros sistemas críticos funcionando sin problemas es esencial para la satisfacción del cliente y la seguridad alimentaria. Pero con cientos de almacenes y múltiples socios de mantenimiento, Megamark necesitaba una forma más inteligente de gestionar el mantenimiento en toda su red - una que pudiera rastrear el rendimiento de los proveedores, optimizar los flujos de trabajo y reducir el tiempo de inactividad.

Margareth Di Molfetta, directora de sistemas de información de Gruppo Megamark, dice: “Nuestro sistema de gestión de activos anterior no nos daba la flexibilidad suficiente para diseñar flujos de trabajo, automatizar procesos, colaborar con los proveedores o generar informes útiles. Era difícil monitorear el progreso de las órdenes de trabajo, rastrear los tiempos de resolución de fallas o implementar estrategias para optimizar la provisión del trabajo de mantenimiento”.