Gruppo Megamark transforma el mantenimiento de los almacenes y la gestión de proveedores con IBM Maximo
Como organización de distribución líder en el sur de Italia, Gruppo Megamark abastece a una red de más de 500 supermercados. En un negocio donde la frescura lo es todo, mantener la refrigeración, el punto de venta y otros sistemas críticos funcionando sin problemas es esencial para la satisfacción del cliente y la seguridad alimentaria. Pero con cientos de almacenes y múltiples socios de mantenimiento, Megamark necesitaba una forma más inteligente de gestionar el mantenimiento en toda su red - una que pudiera rastrear el rendimiento de los proveedores, optimizar los flujos de trabajo y reducir el tiempo de inactividad.
Margareth Di Molfetta, directora de sistemas de información de Gruppo Megamark, dice: “Nuestro sistema de gestión de activos anterior no nos daba la flexibilidad suficiente para diseñar flujos de trabajo, automatizar procesos, colaborar con los proveedores o generar informes útiles. Era difícil monitorear el progreso de las órdenes de trabajo, rastrear los tiempos de resolución de fallas o implementar estrategias para optimizar la provisión del trabajo de mantenimiento”.
Gruppo Megamark eligió IBM Maximo Application Suite para gestionar todos los aspectos de sus procesos de mantenimiento, incluyendo la gestión de activos, la gestión financiera del trabajo de mantenimiento, el seguimiento en tiempo real, el inventario de repuestos y los acuerdos de nivel de servicio de los proveedores.
Megamark trabajó con ELMI, un integrador de sistemas y especialista en gestión de activos líder en Italia, para ejecutar una prueba de concepto con IBM Maximo. Luego, ELMI y Megamark desarrollaron una solución a gran escala en la nube patentada de Megamark.
Desde su puesta en marcha, ELMI y Megamark continuaron mejorando la solución, optimizando los flujos de trabajo tanto para almacenes como para proveedores. "Maximo es extremadamente personalizable, así que podemos adoptar la funcionalidad de forma gradual y desarrollar continuamente la solución", afirma Margareth Di Molfetta, "La experiencia y las cualidades técnicas y personales del equipo de ELMI hicieron que el proyecto fuera un éxito".
Hoy en día, Megamark tiene un catálogo completo de todos los activos en aproximadamente 140 almacenes, con flujos de trabajo que facilitan que estos soliciten mantenimiento y que los socios de mantenimiento cumplan con su tarea. Todo el proceso es transparente y rastreable, desde las solicitudes iniciales de mantenimiento hasta los pagos a los proveedores.
“Podemos monitorear el estado de todos nuestros activos en tiempo real y planificar y automatizar el mantenimiento preventivo y correctivo”, explica Margareth Di Molfetta. “También podemos analizar los volúmenes, los tiempos y los costos de los trabajos de mantenimiento para evaluar el rendimiento de nuestros activos”.
La solución Maximo incluye un portal de proveedores seguro que mejora la colaboración entre Megamark y sus socios de mantenimiento. Los paneles proporcionan insights sobre los costos de mantenimiento por almacén y por categoría de activo, dan seguimiento a los tiempos promedio de resolución y destacan los indicadores de confiabilidad y las tendencias de fallas.
Margareth Di Molfetta concluye: “IBM Maximo ha reducido significativamente el tiempo necesario para administrar las solicitudes de servicio con nuestros proveedores, así como los costos”.
Gruppo Megamark es líder en el sector de la distribución en el sur de Italia, con una red de más de 500 supermercados propios y filiales en Puglia, Campania, Molise, Basilicata y Calabria. Con marcas como Famila, Dok Supermercati, Sole 365, Ottimo y las tiendas de conveniencia A&O, el grupo alcanzó ventas de 3200 millones de euros en 2024.
Empresa fundada en 1985, ELMI es un integrador líder de sistemas, ofreciendo asesoramiento profesional para apoyar a empresas públicas y privadas en el desarrollo de proyectos innovadores. Con un marcado enfoque en la investigación y el desarrollo y en alianzas tecnológicas con líderes mundiales como IBM, ELMI crea soluciones avanzadas que ofrecen un valor empresarial duradero.
