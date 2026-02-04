Con la introducción de Instana, GMO Aozora Net Bank obtuvo la capacidad de monitorear los complejos y grandes volúmenes de datos procesados por cada sistema en tiempo real a través de un panel unificado. Esto llevó a reducciones significativas en el esfuerzo operativo, el tiempo de resolución de problemas y los costos de gestión. A continuación se detallan los resultados clave.
- Las capacidades de mapeo y seguimiento de dependencias en tiempo real permitieron identificar rápidamente dónde ocurrieron los problemas, acelerando de manera drástica la respuesta inicial cuando surgieron incidentes.
- Al aprovechar el análisis de causa principal (RCA) basado en IA, el tiempo promedio de recuperación de incidentes críticos se redujo en aproximadamente un 70 %.
- La visibilidad mejorada del impacto en el usuario permitió respuestas más rápidas y de mayor calidad, lo que llevó a una reducción de aproximadamente el 40 % en las consultas mensuales de los clientes relacionadas con interrupciones del servicio.
“A través de Instana, nuestras operaciones de TI se transformaron de 'respuestas individuales basadas en la experiencia' a un 'modelo operativo eficiente y colaborativo'”, afirmó Sonoda.
Instana también proporcionó beneficios significativos para los sistemas internos. En los sistemas SAP utilizados principalmente para la contabilidad, las condiciones de procesamiento que antes eran difíciles de visualizar se hicieron visibles en tiempo real. Con la configuración sencilla de Instana, se mejoró la precisión del monitoreo, lo que permitió una detección de anomalías más rápida y una carga operativa reducida. Como resultado, se redujeron tanto los costos operativos de SAP como la carga operativa diaria.
Desde la perspectiva de la modernización de aplicaciones, la observabilidad en entornos nativos de la nube mejoró significativamente, estableciendo una base sólida para avanzar con confianza a la siguiente fase de modernización. Anteriormente, se dedicaba una cantidad sustancial de tiempo a responder a los incidentes del sistema e investigar las causas principales, lo que limitaba la capacidad de los equipos de desarrollo y operaciones para centrarse en actividades de mejora e iniciativas estratégicas. Al mitigar estos desafíos, Instana también contribuyó a mejorar la productividad entre esos equipos.
De cara al futuro, GMO Aozora Net Bank planea ampliar su uso de Instana en servicios y entornos nativos de la nube, como AWS y Azure, con el objetivo de fortalecer la gestión integrada y la seguridad. Al extender la observabilidad desde las aplicaciones hasta la infraestructura, el banco busca establecer un marco unificado de visibilidad y gestión. Además, al integrarse con IBM Concert, el banco planea mejorar aún más las iniciativas de seguridad, incluida la gestión de vulnerabilidades y la generación automatizada de listas de materiales de software (SBOM).