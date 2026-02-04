GMO Aozora Net Bank, Ltd. (en adelante, GMO Aozora Net Bank) es un banco en línea construido sobre el concepto de “empresas de TI que proporcionan funciones bancarias”, en lugar del enfoque convencional de los bancos que adoptan TI. Este modelo permite al banco ofrecer soluciones financieras altamente flexibles y de rápida evolución.

A medida que el uso de la banca por Internet y las aplicaciones para teléfonos inteligentes crecía rápidamente, GMO Aozora Net Bank (donde los sistemas son desarrollados internamente por ingenieros internos) continuó desarrollando nuevas aplicaciones para responder rápidamente a las necesidades cambiantes de los clientes. Sin embargo, a medida que los canales digitales se expandieron, surgieron desafíos, incluido el tiempo requerido para rastrear las transacciones cuando ocurrieron problemas.

Abordar estos desafíos requirió un marco operativo proactivo, que incluyera la visibilidad de los periodos de mayor consumo y el rendimiento del sistema. Sin embargo, con las herramientas convencionales de monitoreo, era difícil comprender las dependencias y los problemas de rastreo en sistemas estrechamente integrados, lo que resultaba en un análisis extenso de la causa principal durante los incidentes.

Esta situación también tuvo un impacto negativo en la experiencia del cliente, causando retrasos en la respuesta del servicio y errores de inicio de sesión intermitentes. A medida que aumentaban las consultas relacionadas con el estado de finalización de la transacción y las interrupciones del procesamiento, se hizo difícil internamente comprender con precisión las condiciones de procesamiento. La gerencia y la función de gestión de riesgos expresaron su preocupación con respecto a la rendición de cuentas. Si la situación hubiera continuado, podría tener un impacto serio en la continuidad de negocio, incluyendo el riesgo de pérdida de clientes y solicitudes de mejora por parte de la Agencia de Servicios Financieros.