Gestión centralizada de sistemas financieros complejos y respuesta más rápida a fallas del sistema

GMO Aozora Net Bank introdujo IBM Instana Observability para mejorar el seguimiento de las transacciones durante los incidentes y gestionar de forma centralizada sistemas cada vez más complejos. Como resultado, se aceleró la identificación de la causa principal y los tiempos de recuperación se redujeron significativamente.

Los sistemas financieros cada vez más complejos se han convertido en una barrera importante para la resolución eficaz de problemas.

GMO Aozora Net Bank, Ltd. (en adelante, GMO Aozora Net Bank) es un banco en línea construido sobre el concepto de “empresas de TI que proporcionan funciones bancarias”, en lugar del enfoque convencional de los bancos que adoptan TI. Este modelo permite al banco ofrecer soluciones financieras altamente flexibles y de rápida evolución.

A medida que el uso de la banca por Internet y las aplicaciones para teléfonos inteligentes crecía rápidamente, GMO Aozora Net Bank (donde los sistemas son desarrollados internamente por ingenieros internos) continuó desarrollando nuevas aplicaciones para responder rápidamente a las necesidades cambiantes de los clientes. Sin embargo, a medida que los canales digitales se expandieron, surgieron desafíos, incluido el tiempo requerido para rastrear las transacciones cuando ocurrieron problemas.

Abordar estos desafíos requirió un marco operativo proactivo, que incluyera la visibilidad de los periodos de mayor consumo y el rendimiento del sistema. Sin embargo, con las herramientas convencionales de monitoreo, era difícil comprender las dependencias y los problemas de rastreo en sistemas estrechamente integrados, lo que resultaba en un análisis extenso de la causa principal durante los incidentes.

Esta situación también tuvo un impacto negativo en la experiencia del cliente, causando retrasos en la respuesta del servicio y errores de inicio de sesión intermitentes. A medida que aumentaban las consultas relacionadas con el estado de finalización de la transacción y las interrupciones del procesamiento, se hizo difícil internamente comprender con precisión las condiciones de procesamiento. La gerencia y la función de gestión de riesgos expresaron su preocupación con respecto a la rendición de cuentas. Si la situación hubiera continuado, podría tener un impacto serio en la continuidad de negocio, incluyendo el riesgo de pérdida de clientes y solicitudes de mejora por parte de la Agencia de Servicios Financieros.
Reducción de aproximadamente el 70 % Tiempo promedio de recuperación para incidentes importantes Reducción de aproximadamente el 40 % Número mensual de consultas por interrupciones del servicio Reducción de aproximadamente el 90 % Horas de trabajo necesarias para la visualización Reducción aproximada del 87 % Tiempo necesario para identificar las causas principales
La introducción de Instana brindó resultados comerciales claros, incluida la detección temprana de incidentes, una identificación más rápida de la causa principal, un menor tiempo de inactividad del servicio, una mayor satisfacción del cliente y una mayor productividad del departamento de TI.
Sr. Koji Sonoda GMO Aozora Net Bank, Ltd. Jefe del grupo de SRE, tecnología e ingeniería
Acelerar la respuesta a incidentes con Instana

Para abordar estos desafíos, GMO Aozora Net Bank adoptó IBM® Instana Observability (en adelante, Instana), una solución de gestión del rendimiento de las aplicaciones (APM), para visualizar el comportamiento del sistema y permitir una gestión centralizada en todo su entorno. La implementación contó con el apoyo de Airitech Corporation, un IBM Business Partner. La puesta en marcha comenzó con un despliegue a pequeña escala que abarcaba un número limitado de aplicaciones, y se amplió gradualmente para incluir no solo los servicios de atención al cliente, sino también los sistemas utilizados por los departamentos administrativos.

Una de las fortalezas clave de Instana es su capacidad para desplegarse rápidamente y con un esfuerzo mínimo. En GMO Aozora Net Bank, el hecho de que la implementación y las operaciones en curso pudieran ser manejadas en su totalidad por ingenieros internos era una gran ventaja en términos de costo y velocidad. Reflexionando sobre la experiencia, Koji Sonoda, jefe de ingeniería de confiabilidad de sitios (SRE) en el grupo de tecnología e ingeniería, comentó que Instana podría ponerse en uso y operarse de inmediato sin complicaciones agregadas, gracias a un entorno que podía gestionarse internamente.
Transformar las operaciones de TI mediante la reducción del esfuerzo operativo, el tiempo de resolución de incidentes y los costos de gestión

Con la introducción de Instana, GMO Aozora Net Bank obtuvo la capacidad de monitorear los complejos y grandes volúmenes de datos procesados por cada sistema en tiempo real a través de un panel unificado. Esto llevó a reducciones significativas en el esfuerzo operativo, el tiempo de resolución de problemas y los costos de gestión. A continuación se detallan los resultados clave.

  • Las capacidades de mapeo y seguimiento de dependencias en tiempo real permitieron identificar rápidamente dónde ocurrieron los problemas, acelerando de manera drástica la respuesta inicial cuando surgieron incidentes.
  • Al aprovechar el análisis de causa principal (RCA) basado en IA, el tiempo promedio de recuperación de incidentes críticos se redujo en aproximadamente un 70 %.
  • La visibilidad mejorada del impacto en el usuario permitió respuestas más rápidas y de mayor calidad, lo que llevó a una reducción de aproximadamente el 40 % en las consultas mensuales de los clientes relacionadas con interrupciones del servicio.

“A través de Instana, nuestras operaciones de TI se transformaron de 'respuestas individuales basadas en la experiencia' a un 'modelo operativo eficiente y colaborativo'”, afirmó Sonoda.

Instana también proporcionó beneficios significativos para los sistemas internos. En los sistemas SAP utilizados principalmente para la contabilidad, las condiciones de procesamiento que antes eran difíciles de visualizar se hicieron visibles en tiempo real. Con la configuración sencilla de Instana, se mejoró la precisión del monitoreo, lo que permitió una detección de anomalías más rápida y una carga operativa reducida. Como resultado, se redujeron tanto los costos operativos de SAP como la carga operativa diaria.

Desde la perspectiva de la modernización de aplicaciones, la observabilidad en entornos nativos de la nube mejoró significativamente, estableciendo una base sólida para avanzar con confianza a la siguiente fase de modernización. Anteriormente, se dedicaba una cantidad sustancial de tiempo a responder a los incidentes del sistema e investigar las causas principales, lo que limitaba la capacidad de los equipos de desarrollo y operaciones para centrarse en actividades de mejora e iniciativas estratégicas. Al mitigar estos desafíos, Instana también contribuyó a mejorar la productividad entre esos equipos.

De cara al futuro, GMO Aozora Net Bank planea ampliar su uso de Instana en servicios y entornos nativos de la nube, como AWS y Azure, con el objetivo de fortalecer la gestión integrada y la seguridad. Al extender la observabilidad desde las aplicaciones hasta la infraestructura, el banco busca establecer un marco unificado de visibilidad y gestión. Además, al integrarse con IBM Concert, el banco planea mejorar aún más las iniciativas de seguridad, incluida la gestión de vulnerabilidades y la generación automatizada de listas de materiales de software (SBOM).
Acerca de GMO Aozora Net Bank, Ltd.

Fundado en julio de 2018 como una empresa conjunta entre Aozora Bank y GMO Internet Group, GMO Aozora Net Bank Co., Ltd es un banco en línea guiado por la visión corporativa: “Todo lo que hacemos es para nuestros clientes, con el objetivo de ser el banco número uno de tecnología”. Sin las restricciones de los modelos bancarios tradicionales, el banco adopta un enfoque en el que una empresa de TI ofrece servicios bancarios avanzados. Aprovechando su fortaleza en el desarrollo de sistemas internos, GMO Aozora Net Bank continúa ofreciendo servicios financieros fluidos con rapidez y flexibilidad.

