La orquestación impulsada por IA simplifica los flujos de trabajo para un líder mundial en biofarmacéutica
Un fabricante farmacéutico líder a nivel mundial conocido por sus soluciones innovadoras para algunos de los problemas de salud más desafiantes del mundo identificó una necesidad crítica de fortalecer la gestión de riesgos de su cadena de suministro.
La empresa enfrentó algunos desafíos clave:
Estos problemas provocaron una posible pérdida de ingresos, retrasos en la entrega de productos y una menor agilidad para responder a las demandas del mercado. Para abordar estos desafíos, la empresa buscó un enfoque más inteligente y modular para la orquestación de riesgos, uno que pudiera escalar con la complejidad y ofrecer insights aplicables en la práctica en tiempo real.
El fabricante se asoció con IBM® Consulting para crear conjuntamente una plataforma de orquestación de riesgos de la cadena de suministro escalable y modular, construida con la cartera de IBM watsonx.ai y servicios en la nube de AWS. Con base en el recorrido cero del cliente de IBM, el equipo incorporó las mejores prácticas para la resiliencia en la solución. La unificación de datos entre los proveedores de ejecución, planificación, adquisiciones, logística y riesgos de terceros facilitó las consultas en lenguaje natural (NLQ) para ofrecer insights aplicables en la práctica.
Las capacidades clave de la plataforma incluyen:
Para mejorar aún más la inteligencia de riesgos, la empresa desplegó una solución de IA generativa que fomentó el análisis de riesgos multidimensionales en diversos aspectos empresariales, mejoró la calidad de los datos mediante la identificación automatizada de brechas y aceleró la síntesis de correlaciones de riesgos.
También presentó un asistente virtual impulsado por IA con una interfaz de lenguaje natural para consultar datos de la cadena de suministro. Utilizó una característica de texto a SQL de modelos de lenguaje grandes (LLM) que podría manejar excepciones para consultas no admitidas y ofrecer soporte bilingüe para una accesibilidad mejorada.
La implementación de soluciones impulsadas por IA ha tenido un profundo impacto en la cadena de suministro y las operaciones comerciales de la empresa. Al identificar los riesgos de forma proactiva y mejorar la visibilidad, la organización logró una reducción de más del 95 % en el tiempo del ciclo de decisiones, lo que permitió tomar decisiones más rápidas y precisas y reducir el tiempo de respuesta al riesgo de semanas a días.
Además, en 2025, se evaluaron, clasificaron y escalaron a los ejecutivos más de 1500 riesgos según fuera necesario. Con este enfoque optimizado de gestión de riesgos, los ejecutivos ahora pueden priorizar y responder más rápidamente a las solicitudes de los clientes aprovechando las alertas de riesgo, los insights y los planes de distribución dinámicos. La empresa también automatizó los procesos que requerían mucha mano de obra y mejoró la transparencia en toda la red, lo que impulsó una eficiencia operativa cuantificable y un aumento de los ingresos.
Gracias a esta transformación, el fabricante experimentó cero eventos globales que resultaron en un desabastecimiento de los mejores productos en 2025. Todos estos resultados indican cómo la IA y la orquestación pueden reinventar los procesos empresariales tradicionales, mejorando la agilidad, el insight y la resiliencia a escala.
Con sede en Estados Unidos, este líder mundial en ciencia y tecnología ofrece soluciones innovadoras en atención médica, ciencias de la vida y electrónica. Atiende a un amplio espectro de clientes, incluidos investigadores, profesionales de la salud y socios industriales de todo el mundo.
