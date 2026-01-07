El fabricante se asoció con IBM® Consulting para crear conjuntamente una plataforma de orquestación de riesgos de la cadena de suministro escalable y modular, construida con la cartera de IBM watsonx.ai y servicios en la nube de AWS. Con base en el recorrido cero del cliente de IBM, el equipo incorporó las mejores prácticas para la resiliencia en la solución. La unificación de datos entre los proveedores de ejecución, planificación, adquisiciones, logística y riesgos de terceros facilitó las consultas en lenguaje natural (NLQ) para ofrecer insights aplicables en la práctica.

Las capacidades clave de la plataforma incluyen:

Consolidación de eventos de riesgo en múltiples fuentes de datos





Identificación de proveedores y sitios en riesgo





Capacidad de destacar los posibles impactos en los ingresos





Visualización de proyecciones de inventario de materiales afectados por riesgos en los próximos 12 meses





Detalles a nivel micro de los proveedores afectados con funcionalidad de desglose





Presentación de análisis de oferta y demanda





Sugerencia de sitios o materiales alternativos para satisfacer la demanda





Seguimiento de lotes establecidos para la liberación de materiales





Mapeo de la lista de materiales (BOM) para productos

Para mejorar aún más la inteligencia de riesgos, la empresa desplegó una solución de IA generativa que fomentó el análisis de riesgos multidimensionales en diversos aspectos empresariales, mejoró la calidad de los datos mediante la identificación automatizada de brechas y aceleró la síntesis de correlaciones de riesgos.

También presentó un asistente virtual impulsado por IA con una interfaz de lenguaje natural para consultar datos de la cadena de suministro. Utilizó una característica de texto a SQL de modelos de lenguaje grandes (LLM) que podría manejar excepciones para consultas no admitidas y ofrecer soporte bilingüe para una accesibilidad mejorada.