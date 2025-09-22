El Georgia Institute of Technology, una universidad líder en investigación, está trabajando en colaboración con el gobierno estatal y local de Georgia para abordar desafíos sociales apremiantes. En Stonecrest, Georgia, un sitio piloto para su iniciativa de investigación comunitaria, Georgia Tech está abordando las crisis entrelazadas de inseguridad alimentaria y energética. Esta iniciativa se basa en investigaciones previas y trabajos piloto realizados en el marco del Georgia Smart Communities Challenge 2022, que sentó las bases para soluciones de infraestructura inteligente escalables.

Los sistemas de infraestructura tradicionales estaban resultando inadecuados para permitir el mantenimiento predictivo, la distribución inteligente de energía y la creación escalable de puestos de trabajo, componentes críticos para construir comunidades Resilient® . Georgia Tech reconoció la necesidad de un enfoque más inteligente e integrado. Su objetivo era implementar un sistema que pudiera unificar la gestión de activos, el monitoreo ambiental y la coordinación de la fuerza laboral, al mismo tiempo que fuera escalable en múltiples condados y replicable en otras regiones de Estados Unidos.

El desafío era doble: optimizar el mantenimiento predictivo y la distribución de energía para abordar directamente la inseguridad alimentaria y energética, y desarrollar un modelo escalable y replicable que pudiera desplegarse en diversas regiones del país. Los sistemas existentes y los procesos manuales causaban ineficiencias, aumentaban el riesgo de errores y colocaban una gran carga sobre los empleados. Estas limitaciones dieron lugar a tiempos de respuesta más lentos, una menor satisfacción de los empleados y una menor capacidad para servir a la comunidad de manera efectiva.