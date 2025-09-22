Georgia Tech se asocia con Avid Solutions e IBM para revolucionar la gestión de activos, la distribución de energía y la coordinación de la fuerza laboral de Stonecrest
El Georgia Institute of Technology, una universidad líder en investigación, está trabajando en colaboración con el gobierno estatal y local de Georgia para abordar desafíos sociales apremiantes. En Stonecrest, Georgia, un sitio piloto para su iniciativa de investigación comunitaria, Georgia Tech está abordando las crisis entrelazadas de inseguridad alimentaria y energética. Esta iniciativa se basa en investigaciones previas y trabajos piloto realizados en el marco del Georgia Smart Communities Challenge 2022, que sentó las bases para soluciones de infraestructura inteligente escalables.
Los sistemas de infraestructura tradicionales estaban resultando inadecuados para permitir el mantenimiento predictivo, la distribución inteligente de energía y la creación escalable de puestos de trabajo, componentes críticos para construir comunidades Resilient® . Georgia Tech reconoció la necesidad de un enfoque más inteligente e integrado. Su objetivo era implementar un sistema que pudiera unificar la gestión de activos, el monitoreo ambiental y la coordinación de la fuerza laboral, al mismo tiempo que fuera escalable en múltiples condados y replicable en otras regiones de Estados Unidos.
El desafío era doble: optimizar el mantenimiento predictivo y la distribución de energía para abordar directamente la inseguridad alimentaria y energética, y desarrollar un modelo escalable y replicable que pudiera desplegarse en diversas regiones del país. Los sistemas existentes y los procesos manuales causaban ineficiencias, aumentaban el riesgo de errores y colocaban una gran carga sobre los empleados. Estas limitaciones dieron lugar a tiempos de respuesta más lentos, una menor satisfacción de los empleados y una menor capacidad para servir a la comunidad de manera efectiva.
en tiempo de inactividad no planificado de activos en 3 condados con IBM Maximo Application Suite
en tiempos de respuesta de campo manuales a través de flujos de trabajo inteligentes mediante Watsonx Orchestrate
en los costos de carga máxima a través del monitoreo de energía
en el desperdicio de agua en la agricultura a través de la automatización
en la velocidad de despliegue en comparación con proyectos anteriores
Para hacer realidad la visión de Georgia Tech de una infraestructura resiliente e inteligente, Avid Solutions Intl, un IBM® Business Partner, lideró el proyecto y ZNAPZ brindó soporte de licencias para IBM® Maximo Application Suite. La iniciativa se centró en desplegar la solución de gestión de activos IBM Maximo Application Suite y la solución de automatización IBM® watsonx Orchestrate, elegidas por su escalabilidad, interoperabilidad y capacidad para admitir la integración público-privada.
La implementación se llevó a cabo en etapas cuidadosamente coordinadas, desde la preparación del sitio y la alineación de los stakeholders hasta la integración, el despliegue de sensores y drones, y la validación a gran escala. A lo largo del proceso, Avid Solutions lideró la entrega de las tecnologías de IBM, garantizando una integración perfecta con los sistemas existentes de Georgia Tech y la alineación con los objetivos de su comunidad.
Hubo tres componentes clave de la transformación:
Los desafíos como el silo de datos se abordaron a través de la coordinación de Georgia Tech con los stakeholders, mientras que las limitaciones de la fuerza laboral se mitigaron a través de asociaciones que crearon empleos verdes locales. El sistema construido sobre Watsonx Orchestrate y Maximo tiene una arquitectura modular basada en API, alineada con los protocolos de IBM, lo que permite su adaptación a otras regiones modificando modelos energéticos, bases de datos de cultivos y capas regulatorias.
El despliegue de Maximo y watsonx Orchestrate ha generado un impacto medible en toda la comunidad para la iniciativa de Georgia Tech en Stonecrest.
Al aprovechar los análisis predictivos, Georgia Tech logró una reducción del 40 % en el tiempo de inactividad no planificado de los activos en tres condados. Los flujos de trabajo inteligentes habilitados por watsonx Orchestrate llevaron a una disminución del 60 % en los tiempos de respuesta manual de campo, lo que mejoró significativamente la agilidad operativa. El monitoreo de energía limpia contribuyó a una reducción del 18 % en los costos de carga máxima, mientras que la automatización en la agricultura impulsó una disminución del 30 % en el desperdicio de agua. La iniciativa también proporcionó un aumento del 30 % en la velocidad de despliegue en comparación con proyectos anteriores, y se prevé que genere 2.3 millones de dólares en reducción de costos en tres años, con un retorno de la inversión 10 veces mayor.
Más allá de las ganancias operativas, el proyecto también creó 120 nuevos empleos en sustentabilidad e infraestructura inteligente, empoderando el talento local y reforzando el papel de Georgia Tech como factor de la innovación inclusiva.
Esta transformación marca un cambio de una gobernanza reactiva a predictiva, donde la automatización inteligente permite tomar decisiones más rápidas y basadas en datos. Al extender Maximo a los activos biológicos y ambientales, Georgia Tech redefinió la gestión de activos y se posicionó como un modelo nacional de infraestructura resiliente y escalable. De cara al futuro, Georgia Tech profundizará su participación en soluciones en todo el estado de Georgia en 2025 mediante el lanzamiento de una colaboración final con estudiantes de alto nivel, apoyando la siguiente fase de optimización del sistema e integración de datos.
Georgia Institute of Technology es una de las principales universidades públicas de investigación de Estados Unidos. Tiene más de 50 000 estudiantes en todo el campus principal en Atlanta, en su sitio de instrucción fuera del campus Georgia Tech—Europe en Metz, Francia, y a través del aprendizaje a distancia y en línea.
Avid Solutions Intl es un IBM Business Partner que ofrece soluciones innovadoras y escalables en una amplia gama de industrias. Con experiencia en transformación digital, automatización e integración de sistemas inteligentes, Avid Solutions ayuda a las organizaciones a modernizar las operaciones, mejorar la sustentabilidad e impulsar un impacto medible a través de tecnologías avanzadas y colaboración estratégica.
