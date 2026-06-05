General Assembly unifica las operaciones globales de medios con IA

General Assembly es una organización global de educación y capacitación en tecnología que atiende a consumidores, empresas y gobiernos. A medida que sus operaciones de marketing se expandían por regiones, canales y líneas de ingresos, la complejidad se intensificó y los procesos existentes tuvieron dificultades para seguir el ritmo.

La planificación, el presupuesto, la presentación de informes y la conciliación financiera se basaron en hojas de cálculo y en un esfuerzo manual significativo. Las taxonomías regionales incongruentes impidieron realizar comparaciones confiables del rendimiento, y la coordinación con más de 45 organismos provocó problemas de control de versiones y retrasos en la presentación de informes. Los datos fragmentados obligaron a los equipos a tomar decisiones reactivas con una confianza limitada.

Sin transformación, estas limitaciones amenazaban la capacidad de General Assembly para controlar el gasto, escalar la inversión y tomar decisiones oportunas basadas en datos a nivel global. General Assembly necesitaba un sistema capaz de anticipar riesgos, guiar decisiones y reducir la dependencia humana de la coordinación manual.