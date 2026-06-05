General Assembly unifica las operaciones globales de medios con IA

MINT e IBM watsonx.ai ofrecen un ahorro del 20 % al optimizar la planificación, la elaboración de presupuestos y la elaboración de informes
General Assembly es una organización global de educación y capacitación en tecnología que atiende a consumidores, empresas y gobiernos. A medida que sus operaciones de marketing se expandían por regiones, canales y líneas de ingresos, la complejidad se intensificó y los procesos existentes tuvieron dificultades para seguir el ritmo.
La planificación, el presupuesto, la presentación de informes y la conciliación financiera se basaron en hojas de cálculo y en un esfuerzo manual significativo. Las taxonomías regionales incongruentes impidieron realizar comparaciones confiables del rendimiento, y la coordinación con más de 45 organismos provocó problemas de control de versiones y retrasos en la presentación de informes. Los datos fragmentados obligaron a los equipos a tomar decisiones reactivas con una confianza limitada.
Sin transformación, estas limitaciones amenazaban la capacidad de General Assembly para controlar el gasto, escalar la inversión y tomar decisiones oportunas basadas en datos a nivel global. General Assembly necesitaba un sistema capaz de anticipar riesgos, guiar decisiones y reducir la dependencia humana de la coordinación manual.
General Assembly se asoció con MINT e IBM para modernizar las operaciones de marketing mediante una base de IA regulada y preparada para el entorno empresarial. Se seleccionó IBM® watsonx.ai para respaldar el despliegue confiable de IA, la escalabilidad global y la sólida gobernanza de datos.
Los equipos de tecnología y de comercialización de IBM colaboraron con MINT para ofrecer una solución integral que combinaba IA empresarial, gobernanza de datos y automatización operativa.
MINT implementó un modelo de datos unificado con taxonomías y definiciones estandarizadas en todas las regiones y líneas de negocio. Mediante el uso de IA agéntica desarrollada con IBM watsonx.ai, la solución permitió la planificación de medios con apoyo de la IA, el forecasting basado en escenarios y la gestión proactiva de presupuestos. “Nuestra asociación con IBM y el uso de watsonx.ai permite a MINT ofrecer IA gobernada y agéntica que ayuda a clientes como General Assembly a operar con mayor confianza, velocidad y control financiero”, dijo Mark Polyak, director de productos y tecnología de MINT.
Los flujos de trabajo de gran volumen, en particular el seguimiento presupuestario y la conciliación financiera, se automatizaron, reemplazando los procesos manuales de hojas de cálculo con flujos de trabajo repetibles y gobernados. Este cambio permitió a General Assembly pasar de una elaboración de informes reactiva a una toma de decisiones con visión de futuro y asistida por IA, al tiempo que se expandía a nivel mundial sin aumentar el personal.
Tras el despliegue, General Assembly logró visibilidad en tiempo real del gasto y el rendimiento globales. La automatización redujo el trabajo manual en las tareas de planificación y generación de informes, lo que permitió a los equipos centrarse en la optimización y en las decisiones estratégicas. “MINT e IBM [watsonx.ai] nos han dado algo que no teníamos: una visión coherente y confiable de nuestras finanzas de marketing en todas las regiones, canales y líneas de negocio, dijo Jourdan Hathaway, director de negocios y marketing de General Assembly. Al alejarnos de las hojas de cálculo, las taxonomías incongruentes y los informes manuales, ahora operamos con definiciones unificadas y flujos de trabajo estructurados que hacen mucho más fácil moverse rápidamente y tomar decisiones seguras”.
La organización logró un ahorro de tiempo del 20 % en la planificación y la elaboración de informes, eliminó las taxonomías regionales fragmentadas y estableció un modelo de datos unificado que reemplazó las taxonomías regionales. La planificación y forecasting respaldados por IA aumentaron la confianza en las decisiones sobre el ritmo de ejecución y el presupuesto, lo que permitió realizar ajustes más rápidos y mejor fundamentados.
Con la tecnología de IBM, la experiencia de MINT y una base de IA gobernada y escalable, General Assembly está posicionada para aumentar la inversión en marketing con mayor agilidad, precisión y confianza operativa.
General Assembly es pionera mundial en capacitación tecnológica y soluciones de talento, ayudando a las personas a lanzar carreras tecnológicas y permitiendo a las organizaciones crear equipos de tecnología diversos y escalables en todo el mundo.
MINT, un IBM Silver Business Partner, es una empresa de tecnología que transforma las operaciones de marketing y medios a través de datos unificados, automatización e IA agéntica. Construido sobre plataformas empresariales confiables como IBM watsonx.ai, MINT ayuda a las organizaciones globales a reemplazar los flujos de trabajo fragmentados con modelos operativos gobernados y escalables que mejoran la planificación, el control financiero y la toma de decisiones.
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Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.