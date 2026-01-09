FactSet obtiene insights procesables y mejora tanto FinOps como las operaciones en la nube con IBM Cloudability
Los equipos de ingeniería son fundamentales para FactSet, una empresa líder en datos financieros, análisis de mercado e insights. Estos equipos crean soluciones, prueban ideas e impulsan la innovación. Además, su acceso a los recursos de la nube aumentó enormemente la agilidad, y una estrategia de microcuentas permitió a los ingenieros crear cuentas rápidamente de forma segura. Con el tiempo, el entorno de nube de FactSet creció a aproximadamente 3000 cuentas, la mayoría en Amazon Web Services (AWS), lo que hizo que la gestión de costos fuera crítica y desafiante. Mientras que los recursos ociosos ocultaban los costos a través de compras capitalizadas en el centro de datos, los recursos no utilizados en la nube quemaban dinero, lo que afectaba directamente a los resultados.
FactSet creó una herramienta personalizada para recopilar datos de gastos y producir informes, pero carecía de transparencia procesable para los ingenieros y requería un mantenimiento continuo. Para superar estas limitaciones y empoderar a los equipos, FactSet buscó una solución más escalable y rica en funciones para la gestión de costos de la nube.
La búsqueda de FactSet de un reemplazo llevó a la plataforma de gestión de costos en la nube IBM Cloudability, elegida por su escalabilidad para manejar grandes volúmenes de datos de facturación, interfaz de usuario (UI) y experiencia de usuario (UX) intuitivas, sólidas capacidades de autoservicio e integración perfecta con el ecosistema IBM Apptio. La implementación fue rápida y sencilla. “Cuando vimos IBM Cloudability por primera vez, nos gustó. Revisó la mayoría de las casillas para nosotros”, señala Hitesh Chiitalia. "La facilidad de integrar el sistema de facturación en la nube nos facilitó mucho comenzar y seguir adelante".
IBM Cloudability permitió inmediatamente a FactSet importar datos de facturación de miles de cuentas y mantener asignaciones a divisiones y equipos de ingeniería. Este proceso proporcionó a los ingenieros insights aplicables en la práctica sobre su gasto real y mejoró la colaboración entre FinOps y finanzas. Con la transparencia establecida, FactSet podría identificar los controladores de costo, capacitar a los equipos para optimizar los Recursos y sentar las bases para prácticas avanzadas de FinOps.
IBM Cloudability transformó la forma en que FactSet administra los costos en la nube al proporcionar visibilidad profunda e insights aplicables en la práctica. Los ingenieros ahora ven el gasto real y las tendencias, lo que les permite profundizar en los controladores de costo compartidos, identificar anomalías y tomar medidas para reducir el desperdicio. Cloudability también fortaleció la colaboración entre los líderes de finanzas, FinOps e ingeniería, fomentando la confianza en los comentarios y permitiendo reuniones mensuales de comentarios de la nube. Según Chitalia, “al liderazgo de ingeniería le encanta la transparencia que les estamos dando, y quieren más de ella porque confían en los datos y ven oportunidades para tomar medidas”.
Este cambio ayudó a FactSet a aumentar la cobertura de instancias reservadas para RDS del 40% al 90%, maximizando los descuentos y mejorando la rentabilidad. Cloudability proporciona recomendaciones para el correcto reajuste de los servicios, descuentos en computación y automatización para eliminar los recursos no utilizados, lo que impulsa una mayor optimización. Lo más importante es que los ingenieros ahora tienen los datos que necesitan para tomar decisiones informadas. Con esta base, FactSet se está preparando para su siguiente paso: la economía unitaria, que permite la asignación de costos a nivel de producto y la toma de decisiones estratégicas.
FactSet es una empresa de software y datos financieros con sede en Norwalk, Connecticut. Fundada en 1978, la empresa se especializa en soluciones para profesionales de la inversión, proporcionándoles acceso a datos financieros y analytics que les ayudan a tomar decisiones críticas para el negocio. Con 37 ubicaciones en 20 países, FactSet emplea a más de 12,000 personas, atiende a 8200 instituciones clientes y más de 218,000 profesionales de inversión.
