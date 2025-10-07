En busca de la solución adecuada para sus necesidades, Evides recurrió a IBM® Business Partner Aumatics, que se especializa en TI gestionada, ciberseguridad y consultoría de TI. Aprovechando su profunda experiencia en la industria de la gestión del agua, Aumatics ayudó a Evides a implementar IBM® Turbonomic, una solución que proporciona información automatizada y en tiempo real sobre la optimización de recursos.

Jordy Bax comenta: "En mi opinión, Turbonomic es una de las pocas soluciones que conecta automáticamente las implicaciones técnicas con las perspectivas de costos reales, y es muy eficaz."

La capacidad de la solución de IBM para alinear los costos y las implicaciones técnicas la convirtió en la herramienta ideal para que Evides mantuviera un rendimiento óptimo de la nube sin gastar de más. Al usar Turbonomic, Evides puede detectar automáticamente los recursos infrautilizados, evitando así las trampas del aprovisionamiento excesivo.

"Trabajar con Aumatics fue una gran experiencia", reconoce Bax. "Lo que me gusta es su enfoque proactivo, que hace la vida mucho más fácil. Además, entienden algunas de las complejas formas en que trabajamos, y se adaptan a ello".

Turbonomic ayuda a Evides a monitorear su entorno en la nube desde las perspectivas económica y técnica. Sus informes proporcionan recomendaciones para optimizar la relación precio-rendimiento, por ejemplo, cambiando una aplicación de una variante de una base de datos a otra.

"Turbonomic permite a las personas sin conocimientos técnicos comprender las implicaciones de sus elecciones en el entorno de la nube", afirma Bax. “Puedo enviar las recomendaciones tanto a los técnicos como a los propietarios de producto. Los propietarios de producto pueden entender que un determinado cambio reducirá el costo, pero también cambiará el rendimiento. Y luego podrán tomar una decisión informada”.