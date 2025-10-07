Evides utiliza IBM Turbonomic para permitir un mejor insight y control
La infraestructura en la nube ofrece velocidad y flexibilidad, pero sin una gestión cuidadosa, puede conducir a un aprovisionamiento excesivo, lo que aumenta los costos y reduce la eficiencia. Para Evides, una empresa líder en gestión del agua en los Países Bajos, la rápida adopción de una nueva plataforma en la nube creó un entorno que era técnica y económicamente difícil de controlar. Con más de 130 servidores en varios servicios, a la empresa le resultó difícil gestionar los costos y garantizar que los recursos estuvieran adecuadamente alineados con los objetivos comerciales.
Jordy Bax, propietario de producto del Centro de Excelencia en la Nube (CCoE) de Evides, dice: "Es difícil mantenerse al tanto de qué recursos son adecuados para su propósito, y es difícil mantenerse al día con recursos nuevos y actualizados. Solo unos meses después de que comencé en Evides, estaba claro que nuestro entorno de nube estaba sobreaprovisionado. Para optimizar nuestros recursos en la nube, equilibrando el costo con el valor comercial, nos propusimos repensar nuestra gestión de capacidad. Los objetivos eran permitir una mejor insight y un control global sin perder rendimiento ni funcionalidad”.
En busca de la solución adecuada para sus necesidades, Evides recurrió a IBM® Business Partner Aumatics, que se especializa en TI gestionada, ciberseguridad y consultoría de TI. Aprovechando su profunda experiencia en la industria de la gestión del agua, Aumatics ayudó a Evides a implementar IBM® Turbonomic, una solución que proporciona información automatizada y en tiempo real sobre la optimización de recursos.
Jordy Bax comenta: "En mi opinión, Turbonomic es una de las pocas soluciones que conecta automáticamente las implicaciones técnicas con las perspectivas de costos reales, y es muy eficaz."
La capacidad de la solución de IBM para alinear los costos y las implicaciones técnicas la convirtió en la herramienta ideal para que Evides mantuviera un rendimiento óptimo de la nube sin gastar de más. Al usar Turbonomic, Evides puede detectar automáticamente los recursos infrautilizados, evitando así las trampas del aprovisionamiento excesivo.
"Trabajar con Aumatics fue una gran experiencia", reconoce Bax. "Lo que me gusta es su enfoque proactivo, que hace la vida mucho más fácil. Además, entienden algunas de las complejas formas en que trabajamos, y se adaptan a ello".
Turbonomic ayuda a Evides a monitorear su entorno en la nube desde las perspectivas económica y técnica. Sus informes proporcionan recomendaciones para optimizar la relación precio-rendimiento, por ejemplo, cambiando una aplicación de una variante de una base de datos a otra.
"Turbonomic permite a las personas sin conocimientos técnicos comprender las implicaciones de sus elecciones en el entorno de la nube", afirma Bax. “Puedo enviar las recomendaciones tanto a los técnicos como a los propietarios de producto. Los propietarios de producto pueden entender que un determinado cambio reducirá el costo, pero también cambiará el rendimiento. Y luego podrán tomar una decisión informada”.
“Continuamos trabajando con Aumatics, utilizando Turbonomic como nuestra guía”, dice Bax. "Turbonomic nos permite comprender nuestros requisitos y también identificar y monitorear un posible sobreaprovisionamiento, lo que ayuda a mantener un mejor control de los costos".
Tras implantar Turbonomic, Evides consiguió una reducción de 43 % en los costos de la nube en los tres primeros meses, a pesar de aumentar su huella en la nube en 8 %. Bax comenta: "Las recomendaciones basadas en datos de nuestra solución, incluida la identificación de bases de datos redundantes, nos permitieron recortar costos incluso a medida que escalábamos nuestras operaciones. Calculamos que nuestra solución por sí sola fue responsable de una reducción de 25 % en nuestro gasto total en la nube. Como compañía pública, es vital que gastemos el dinero con sensatez y nuestra solución apoya ese objetivo".
Además de reducir el gasto en recursos de la nube, Evides también redujo su entorno de nube en función de las recomendaciones de Turbonomic, lo que ayudó a la empresa a reducir su huella de carbono.
"Al igual que otras empresas de nuestra industria, queremos mantener el equilibrio adecuado entre rendimiento y costo en la nube", explica Bax. “Debido a la complejidad y el tamaño de los entornos, esto puede ser difícil de lograr. Necesita una herramienta especializada, y cuando se trata de gestión de capacidad, especialmente con la nube, esa herramienta necesita conectar el rendimiento con el precio. Para mí, hoy en día la mejor herramienta de este tipo es IBM Turbonomic”.
Evides Water Company en los Países Bajos suministra agua potable segura y limpia las 24 horas del día, los 365 días del año a 2.5 millones de consumidores y empresas en tres provincias holandesas: Holanda Meridional, Brabante Septentrional y Zelanda.
Aumatics es una compañía de servicios de TI y OT y ciberseguridad con sede en los Países Bajos, fundada en 2010 y con sede en Zoetermeer. Aumatics, que ahora forma parte del grupo hallo (desde marzo de 2023), brinda servicios de seguridad informática y gestión de infraestructura en la nube a medianas compañías, multinacionales y organizaciones sin fines de lucro. La compañía ofrece una amplia gama de servicios que incluyen diseño, implementación y gestión de infraestructura de red escalable y segura, servidores y aplicaciones, así como servicios de gestión de proyectos y consultoría empresarial. Sus servicios permiten el acceso a servicios de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) eficientes, fáciles de usar y eficaces.
Utilice IBM Turbonomic para optimizar el rendimiento y el costo de la infraestructura de TI en nubes públicas, privadas y nube híbrida.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logotipo de IBM, IBM Business Partner y Turbonomic son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.