Evernorth desarrolla nuevas capacidades de sistemas de almacenamiento con IBM OMEGAMON
Hoy en día, los pacientes y los proveedores de servicios de atención médica están sintiendo el impacto del aumento de los costos de atención médica. Los proveedores de servicios de atención médica, en particular, están viendo aumentos sustanciales en los gastos de TI, especialmente en el monitoreo de almacenamiento especializado.
Evernorth Health Services, un proveedor líder de soluciones de farmacia, atención y beneficios, se enfrentó a un rápido aumento de los costos de monitoreo de almacenamiento, impulsados por fuertes aumentos de precios de su proveedor de almacenamiento existente. El equipo de sistemas de almacenamiento, responsable de mantener la integridad de los datos y el uso adecuado, se enfrentó al impacto directo de estas limitaciones técnicas. Las apuestas eran altas. La incapacidad de gestionar eficazmente estos aspectos obstaculizó las operaciones y los procesos de toma de decisiones. Estos desafíos podrían generar tensiones financieras y posibles problemas de integridad de datos, amenazando la reputación y la eficiencia operativa de la empresa.
La oficina del director de sistemas de información (CIO) de Evernorth reconoció la necesidad urgente de una solución de monitoreo más escalable, flexible y rentable. La empresa necesitaba específicamente un sistema que pudiera monitorear conjuntos de datos de todas las fuentes, eliminar la sobrecarga de programación y filtrar los datos rápidamente.
para un entorno de 4 millones de DASD, 30 millones de DFHSM y 2.6 millones de conjuntos de datos en cinta
permite a los usuarios crear y guardar vistas personalizadas con filtros detallados y opciones de diseño
integrada en el entorno de TI
Evernorth eligió a IBM y Rocket Software, un IBM Platinum Business Partner, como sus socios de confianza para aprovechar su profunda experiencia en almacenamiento de mainframe. El proveedor de servicios de atención médica estaba seguro de que la solución IBM OMEGAMON for Storage on z/OS ofrecería ahorros de costos y un mejor rendimiento al ofrecer mayor escalabilidad, flexibilidad y acceso casi en tiempo real a los datos.
IBM, junto con Rocket Software, desarrolló una solución con nuevas características y capacidades adaptadas a los requisitos de Evernorth. La capacidad de la solución para procesar datos más rápidamente y proporcionar insights casi en tiempo real mejoró significativamente la capacidad de respuesta y la estrategia de prevención de problemas del proveedor de servicios de salud.
La implementación implicó planear, probar, diseñar, desarrollar y desplegar la solución dentro de un cronograma ajustado de nueve meses. La solución se integró perfectamente con los datos existentes del administrador de medios extraíbles (RMM) y el administrador de almacenamiento jerárquico (HSM) de Evernorth, fortaleciendo su funcionalidad de servicios de conjuntos de datos (DSS) y mejorando las capacidades de generación de informes.
El equipo de almacenamiento de TI, los desarrolladores y los ejecutivos de Evernorth ahora tienen una mayor eficiencia y acceso a los datos casi en tiempo real. La solución abordó las preocupaciones financieras inmediatas de la oficina del CIO de Evernorth y posicionó a la empresa para el éxito a largo plazo al permitir informes de planificación de capacidad y el forecasting de inversiones en CAPEX en almacenamiento en función de las tendencias de crecimiento.
El nuevo sistema ha cumplido con los requisitos de Evernorth, lo que permite una gestión eficiente de conjuntos de datos de todas las fuentes y una recopilación de datos automatizada. Ofrece informes automatizados a través de OMEGAMON Situations y proporciona acceso rápido a los datos para empleados no técnicos a través del visor de métricas de conjuntos de datos en tiempo real (RDM). Además, el sistema también filtra los datos rápidamente, mejorando la eficiencia operativa y los procesos de toma de decisiones.
James Cotter, líder de almacenamiento de mainframe de Evernorth Health Services, destacó el impacto de la transición, afirmando: “Empleamos los productos [IBM] OMEGAMON porque son una gran herramienta para reemplazos o renovaciones de hardware. Nos permite realizar un seguimiento del rendimiento y recopilar diversas estadísticas antes y después de cambiar del hardware anterior al nuevo”.
Las capacidades de datos casi en tiempo real de la solución, en marcado contraste con las recopilaciones programadas del sistema anterior, han permitido al equipo de Evernorth responder rápidamente a posibles problemas, prevenir problemas y garantizar la integridad de los datos. La integración de OMEGAMON con los sistemas existentes, como DFSMSrmm y la solución de seguridad IBM Resource Access Control Facility (RACF), refuerza aún más su valor, proporcionando una visión unificada de los datos de almacenamiento.
De cara al futuro, Evernorth planea aprovechar las capacidades de IBM OMEGAMON para impulsar nuevas mejoras en la planeación de capacidades, el forecasting de inversiones en CAPEX y fomentar una cultura basada en datos. Su asociación con IBM, marcada por el desarrollo receptivo, continúa siendo una piedra angular de la estrategia de gestión del almacenamiento de Evernorth.
La colaboración entre Evernorth, IBM y Rocket Software ha dado como resultado una solución de monitoreo de almacenamiento robusta, escalable y rentable que satisface las necesidades comerciales de Evernorth en el futuro.
Evernorth Health Services, con sede en St. Louis, Missouri, es un proveedor líder en farmacia, servicios de atención y beneficios. Fundada con la misión de mejorar el estado y aumentar la vitalidad, Evernorth presta servicios a millones de personas al hacer que la predicción, la prevención y el tratamiento de enfermedades y padecimientos sean más accesibles. Las capacidades de la empresa se ven reforzadas por sus filiales médicas, incluidas Express Scripts, Accredo, eviCore y MDLIVE, junto con las plataformas y soluciones integrales de Evernorth. Evernorth es una subsidiaria de Cigna Corporation, una empresa global de servicios de salud con una presencia significativa en la industria de la atención médica.
Descubra cómo IBM OMEGAMON puede ayudarle a gestionar las crecientes necesidades de almacenamiento con capacidades mejoradas y costos reducidos.
© Copyright IBM Corporation, enero de 2026.
IBM, el logotipo de IBM, OMEGAMON, RACF y z/OS son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.