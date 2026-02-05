El equipo de almacenamiento de TI, los desarrolladores y los ejecutivos de Evernorth ahora tienen una mayor eficiencia y acceso a los datos casi en tiempo real. La solución abordó las preocupaciones financieras inmediatas de la oficina del CIO de Evernorth y posicionó a la empresa para el éxito a largo plazo al permitir informes de planificación de capacidad y el forecasting de inversiones en CAPEX en almacenamiento en función de las tendencias de crecimiento.

El nuevo sistema ha cumplido con los requisitos de Evernorth, lo que permite una gestión eficiente de conjuntos de datos de todas las fuentes y una recopilación de datos automatizada. Ofrece informes automatizados a través de OMEGAMON Situations y proporciona acceso rápido a los datos para empleados no técnicos a través del visor de métricas de conjuntos de datos en tiempo real (RDM). Además, el sistema también filtra los datos rápidamente, mejorando la eficiencia operativa y los procesos de toma de decisiones.

James Cotter, líder de almacenamiento de mainframe de Evernorth Health Services, destacó el impacto de la transición, afirmando: “Empleamos los productos [IBM] OMEGAMON porque son una gran herramienta para reemplazos o renovaciones de hardware. Nos permite realizar un seguimiento del rendimiento y recopilar diversas estadísticas antes y después de cambiar del hardware anterior al nuevo”.

Las capacidades de datos casi en tiempo real de la solución, en marcado contraste con las recopilaciones programadas del sistema anterior, han permitido al equipo de Evernorth responder rápidamente a posibles problemas, prevenir problemas y garantizar la integridad de los datos. La integración de OMEGAMON con los sistemas existentes, como DFSMSrmm y la solución de seguridad IBM Resource Access Control Facility (RACF), refuerza aún más su valor, proporcionando una visión unificada de los datos de almacenamiento.

De cara al futuro, Evernorth planea aprovechar las capacidades de IBM OMEGAMON para impulsar nuevas mejoras en la planeación de capacidades, el forecasting de inversiones en CAPEX y fomentar una cultura basada en datos. Su asociación con IBM, marcada por el desarrollo receptivo, continúa siendo una piedra angular de la estrategia de gestión del almacenamiento de Evernorth.

La colaboración entre Evernorth, IBM y Rocket Software ha dado como resultado una solución de monitoreo de almacenamiento robusta, escalable y rentable que satisface las necesidades comerciales de Evernorth en el futuro.