Entre las muchas capacidades que ofrece la solución de IBM, una de las más simples destaca para el equipo como un importante impulso a la productividad. “Muchos de nuestros usuarios comentan la facilidad y rapidez de la función de búsqueda de archivos”, afirma el directivo. “Los resultados están disponibles y son utilizables en unos minutos. En comparación, se necesitan algunas horas para configurar y ejecutar esa búsqueda empleando herramientas heredadas”.

El gerente también cita la mayor preparación de su equipo para una auditoría como un beneficio clave de la solución de IBM. “Anteriormente, nos tomaba varios días compilar manualmente el mapeo completo de una aplicación en respuesta a una auditoría. Ahora, gracias a IBM ADDI, no solo está disponible el mapa en cualquier momento, sino que la generación de otros informes en respuesta a una auditoría se puede llevar a cabo en tan solo unos minutos”.



Finalmente, la solución de IBM contribuye a un bien mucho mayor al ayudar a la organización a identificar y eliminar líneas de código no empleadas. “Cada línea de código no empleada consume recursos innecesarios del servidor y, por lo tanto, tiene un impacto en el medio ambiente. Con la ayuda de IBM ADDI, esperamos medir la reducción del impacto de carbono asociada con nuestra eliminación de este código muerto y estos programas no empleados”, afirma el gerente.