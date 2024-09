En un mundo cada vez más digitalizado, las instituciones educativas buscan constantemente nuevas formas de mejorar la experiencia tanto de los estudiantes como de los profesores. La Escuela Europea de Administración y Negocios (EUDE) no es la excepción. Con sede en Madrid, la EUDE cuenta con una gran cantidad de estudiantes internacionales que completan su formación en línea. Con más de 13 000 estudiantes virtuales cada año, la escuela ha enfrentado dificultades logísticas para apoyar a sus tutores, que se encuentran en diferentes zonas horarias. Por este motivo, la EUDE ha decidido trabajar con IBM para desarrollar un cotutor virtual basado en IA generativa, denominado EDU.

EDU es un cotutor virtual que tiene como objetivo ofrecer soporte en tiempo real tanto a estudiantes como a tutores, quienes pueden enviarle preguntas utilizando lenguaje natural. Su función principal es brindar respuestas inmediatas a dudas administrativas y académicas, así como apoyar a los estudiantes con dudas logísticas relacionadas con fechas de entrega y exámenes. La herramienta está basada en tecnología de IBM, que incluye IBM Cloud, IBM watsonx.ai™, IBM watsonx™ Assistant e IBM Watson Discovery, que permiten el diálogo en lenguaje natural y el acceso a una amplia base de conocimientos. Al crear la solución en la plataforma watsonx, la EUDE tiene control total sobre el contenido y las respuestas que proporciona EDU, así como la seguridad de sus fuentes y sus propios datos.

Durante el piloto inicial, que duró una semana e incluyó a tres docenas de estudiantes, todos ellos tomando el curso de transformación digital, EDU demostró que efectivamente puede ayudar a estudiantes y tutores. Con EDU, los estudiantes experimentan tiempos de respuesta más rápidos y un mayor nivel de apoyo, lo que aumenta su satisfacción y compromiso con los programas de la EUDE. De hecho, algunos de los estudiantes resumieron su experiencia como “muy interesante”, calificando el piloto en una escala de 1 (malo) a 10 (excelente) como “9 en precisión de predicción y 8 en desempeño de la prueba”, afirmando que la velocidad de procesamiento fue de menos de 20 segundos por respuesta y calificando la "capacidad de respuesta" como "buena". Al mismo tiempo, la EUDE sabe que es fundamental optimizar la experiencia de los tutores liberándoles tiempo para que se centren en la tutoría personalizada, entre otras tareas más estratégicas. Debido a que se diseñó para reducir la cantidad de tiempo que los tutores necesitan dedicar a preguntas de rutina, EDU los puede ayudar a abordar preguntas y tareas más desafiantes, lo cual es esencial para aprovechar al máximo sus conocimientos y habilidades.

En resumen, EDU representa una solución de tecnología de vanguardia que aborda las necesidades específicas de la EUDE y refleja el impacto transformador que la IA generativa puede tener en el sector de la educación superior.