etiCloud se fundó en 2015 con la misión de mejorar la satisfacción del cliente en el sector de servicios de TI gestionados.

Con gran experiencia trabajando con grandes proveedores de servicios gestionados (MSPs), los miembros fundadores identificaron una oportunidad para diferenciar etiCloud de sus competidores y construir relaciones sólidas con los clientes. En lugar de centrarse en adquirir continuamente nuevos clientes en la parte superior del embudo de ventas, idearon una filosofía de empresa centrada en generar lealtad y defensa dentro de su base de clientes.

etiCloud puso en marcha esta filosofía ofreciendo una amplia suite de productos y servicios adaptados a las necesidades de cada cliente y prestando de forma proactiva un alto nivel de atención al cliente. Este enfoque ayudó a reducir la pérdida y fomentó las relaciones a largo plazo, lo que dio lugar a contratos plurianuales y compras adicionales de clientes satisfechos.

La disponibilidad de la infraestructura central que etiCloud entregó a sus clientes fue fundamental para la estrategia de la empresa, ya que ayudó a ejecutar software crítico para el negocio.

Jonathan Ashley, fundador y director de ventas y marketing de etiCloud, describe la dificultad que enfrentan los clientes y prospectos cuando lidian con una disponibilidad de infraestructura insuficiente: “Han aceptado que una o dos horas a la semana pierden porque sus servidores se caen, y tal vez una vez al mes, tienen un corte de energía de un día completo. Esto es completamente inaceptable en nuestro mundo, y francamente no es un mundo en el que vivimos nosotros, o en el que vive IBM. Entonces, desde nuestra perspectiva, esa es una de las claves de nuestra prestación de servicios”.

Teniendo este ideal en mente, etiCloud aprovechó la oportunidad para evolucionar aún más su enfoque hacia el cliente colaborando con IBM.

Uno de esos clientes, Wilson McKendrick, un bufete de abogados con sede en Glasgow, tuvo problemas con un proveedor de servicios gestionados que se había vuelto cada vez más inflexible. Mark Wilson, fundador de Wilson McKendrick, explicó por qué se cambiaron a etiCloud: “etiCloud es una pyme, como nosotros, y pareció muy flexible, desde el principio”.