Escalar la IA responsable en los servicios financieros

IBM Consulting y E.SUN Bank crean un marco empresarial para una IA de confianza y escalable
A medida que la IA generativa transforma las finanzas globales, E.SUN Bank se enfrenta a una pregunta crítica: ¿cómo puede la IA escalar de forma responsable en una empresa regulada? Al operar en el sector financiero altamente supervisado de Taiwán, el banco había lanzado iniciativas de IA, pero la gobernanza seguía fragmentada. Los controles se basaban en la coordinación repetida entre departamentos, interpretaciones variadas y procesos de revisión manual, sin un marco unificado e implementable.
Sin una lógica de gobernanza estandarizada, la ampliación de la IA planteaba riesgos normativos, operativos y de reputación. A medida que surgieron normas globales como la Ley de IA de la UE y la ISO/IEC 42001, se hizo urgente la necesidad de contar con un marco de gobernanza estructurado que abarcara toda la empresa. E.SUN Bank necesitaba pasar de la experimentación a un modelo de gobernanza de IA congruente, auditable y escalable.
IBM® Consulting se asoció con E.SUN Bank para crear conjuntamente el primer marco de gobernanza de la IA implementable a nivel empresarial de Taiwán para servicios financieros. Basándose en normas internacionales, como la Ley de IA de la UE y la ISO/IEC 42001, IBM presentó un modelo de gobernanza basado en el riesgo y en el ciclo de vida, alineado tanto con las expectativas normativas como con las realidades empresariales.
El entregable principal, el Informe técnico sobre la gobernanza de la IA (playbook), tradujo los requisitos normativos en una metodología de decisión estructurada paso a paso. Cada iniciativa de IA ahora sigue una lógica coherente para evaluar el riesgo y determinar la combinación adecuada de controles. El marco integra 132 medidas de control alineadas con FSC y 96 métodos técnicos, integrados en el desarrollo, la validación, el despliegue y el monitoreo de modelos. La gobernanza pasó de una coordinación fragmentada y manual a un proceso empresarial estandarizado, auditable y repetible, creando un modelo práctico de gobernanza que también puede servir como punto de referencia para las instituciones financieras de todo Taiwán.
Con el nuevo marco implementado, E.SUN Bank pasó de prácticas de gobernanza fragmentadas a un modelo unificado para toda la organización. Se capacitó a más de 50 miembros principales, incluidos 13 líderes principales, para aplicar una lógica de gobernanza compartida, lo que permitió una selección de control congruente en todas las iniciativas de IA. Al evaluar el mismo caso de uso, los equipos ahora llegan de forma independiente a las mismas decisiones de gobernanza, lo que reduce las brechas de interpretación y fortalece la confianza normativa.
Los 132 controles alineados con FSC y los 96 métodos técnicos proporcionan una ejecución de gobernanza medible y auditable. La gobernanza de la IA está ahora integrada a lo largo de todo el ciclo de vida, lo que permite al banco escalar la IA de forma responsable manteniendo la alineación normativa. El playbook también sirve como marco de referencia práctico para las instituciones financieras de Taiwán a medida que desarrollan y maduran sus propias capacidades de gobernanza de la IA.
Al transformar la gobernanza de la IA en una capacidad operativa repetible, E.SUN Bank ha establecido una base sólida para la futura innovación de la IA, al tiempo que mantiene la transparencia, la responsabilidad y el control.
E.SUN Bank, fundado en 1992 y con sede en Taipéi, Taiwán es uno de los principales bancos comerciales del país. Proporciona servicios de venta minorista, corporativos y de gestión de patrimonio a clientes individuales y empresariales, con un sólido enfoque en la innovación digital y las finanzas sostenibles.
E.SUN Bank lleva el nombre de Mt. Jade, el pico más alto de Taiwán. Inspirado por su grandeza y belleza, E.SUN Bank se compromete a construir un banco de clase mundial y convertirse en la opción más confiable para sus clientes.
Guiado por la integridad y la excelencia profesional, E.SUN Bank se dedica a salvaguardar los activos que se le confían, al tiempo que crea valor continuamente y ofrece experiencias significativas para sus clientes.
© Copyright IBM Corporation, junio de 2026.
IBM, el logotipo de IBM y [soluciones registradas de IBM] son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.