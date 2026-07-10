Escalar la IA responsable en los servicios financieros

Con el nuevo marco implementado, E.SUN Bank pasó de prácticas de gobernanza fragmentadas a un modelo unificado para toda la organización. Se capacitó a más de 50 miembros principales, incluidos 13 líderes principales, para aplicar una lógica de gobernanza compartida, lo que permitió una selección de control congruente en todas las iniciativas de IA. Al evaluar el mismo caso de uso, los equipos ahora llegan de forma independiente a las mismas decisiones de gobernanza, lo que reduce las brechas de interpretación y fortalece la confianza normativa.

Los 132 controles alineados con FSC y los 96 métodos técnicos proporcionan una ejecución de gobernanza medible y auditable. La gobernanza de la IA está ahora integrada a lo largo de todo el ciclo de vida, lo que permite al banco escalar la IA de forma responsable manteniendo la alineación normativa. El playbook también sirve como marco de referencia práctico para las instituciones financieras de Taiwán a medida que desarrollan y maduran sus propias capacidades de gobernanza de la IA.

Al transformar la gobernanza de la IA en una capacidad operativa repetible, E.SUN Bank ha establecido una base sólida para la futura innovación de la IA, al tiempo que mantiene la transparencia, la responsabilidad y el control.