Tomemos el caso de Anthony Wong, un consultor de análisis de datos de EY en Auckland, Nueva Zelanda, quien vio el desafío como una oportunidad práctica para aprender más sobre temas de sustentabilidad. Mientras almorzaba con sus compañeros de trabajo en la cafetería de la empresa, Wong quedó impresionado no solo por la comida que se desechaba, sino también por los platos y vasos de plástico que desbordaban sus contenedores. "Me preocupó no saber realmente a dónde iba todo, y la idea de que nuestros hábitos de consumo de alimentos estaban contribuyendo a un problema global", dice. "Y por eso me uní a este desafío".

Su equipo de proyecto, procedente de Nueva Zelanda, Australia y Filipinas, descubrió que tenían mucho en común, como una dependencia compartida de la comida para llevar durante la pandemia y un rechazo general por su envase innecesario. Sin embargo, lo más importante es que compartían la determinación común de diseñar su solución con un enfoque especial en la experiencia del usuario final. "No queríamos caer en la trampa de desarrollar algo 'gee wiz' que no fuera tan impactante como podría ser", explica Wong.

Ahí, dice Wong, fue donde la diversidad de antecedentes de los integrantes del equipo resultó valiosa. "Todos los integrantes del equipo aportaron sus propias experiencias y situaciones locales para definir qué hacía la solución y cómo se presentaba la información", explica. "Que hayamos podido incorporar tantas perspectivas distintas hizo que fuera una mejor solución". Conocida como Sussit, la solución de su equipo fue declarada ganadora de la hackatón.

Sussit utiliza datos de origen colectivo y modelos de inteligencia artificial basados en la nube para calificar los restaurantes en función de la sustentabilidad general de sus prácticas, desde el origen de los alimentos hasta el uso de envases compostables. Al ayudar a los consumidores a averiguar en qué medida las distintas opciones de restauración se ajustan a sus prioridades personales de sustentabilidad (algo que en inglés se conoce como "suss"), la aplicación Sussit les permite poner en práctica sus valores.