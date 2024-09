Eljun conoció el programa sueco Startup with IBM Accelerator en abril de 2020. Hasta entonces, la empresa se había centrado en el desarrollo de funciones y en demostrar su solución a posibles socios e inversores. La visión de Eljun es construir una red que conecte a los propietarios de vehículos eléctricos con los propietarios de estaciones de carga eléctrica, con el fin de que se beneficien mutuamente. Los propietarios de vehículos pueden utilizar la solución para localizar estaciones de carga convenientes, mientras que los propietarios de estaciones de carga pueden utilizarla para ganar dinero en las horas en que sus estaciones no están en uso.

Eljun desarrolló las características esenciales de la solución utilizando clústeres de Kubernetes, por lo que cuando llegó el momento de pasar a un entorno de nube, Eljun buscó un proveedor que también hubiera adoptado tecnologías de código abierto. “Elegimos IBM Cloud porque IBM ha adoptado una serie de herramientas de código abierto”, dice Stenbock. "Eso no solo nos ayudó a evitar encerrarnos en una solución propia en particular, sino que también facilitó la transferencia de todos nuestros clústeres de Kubernetes a IBM".

Después de trasladar la solución a la nube de IBM, Eljun comenzó a buscar diferentes plataformas de servicios gestionados. Las necesidades de gestión de servicios de Eljun son únicas, porque la información fluye de una manera algo particular. "La mayor parte de nuestro procesamiento ocurre cuando alguien busca un cargador o cuando la carga comienza o termina", dice Stenbock. "Necesitábamos algo que fuera flexible en términos de utilización de recursos".

Stenbock pronto se dio cuenta de que la solución de Eljun era la más adecuada para un entorno sin servidor. Cuando su contacto en Startup with IBM Accelerator le sugirió IBM Cloud Code Engine, Stenbock no tardó en decidirse. "Vimos un caso de uso en un evento IBM Think y enseguida decidimos migrar a IBM Cloud Code Engine, porque técnicamente son clústeres de Kubernetes que se ejecutan en el back-end. Para nosotros fue un movimiento natural que requirió solo unos pocos cambios en la aplicación”.

En la actualidad, Eljun ejecuta más de 10 microservicios diferentes en la plataforma de IBM. "El hecho de que IBM Cloud Code Engine gestione todo el escalado, en sentido ascendente y descendente, me permite diseñar la arquitectura y dejar que se gestione sola", afirma Stenbock.

Hoy, esa arquitectura consta de tres portales distintos. El primero es una aplicación móvil para el usuario, que permite que los usuarios localicen y reserven estaciones de carga con anticipación. El segundo es un portal para desarrolladores, que ofrece un lugar protegido por contraseña, donde los socios pueden consultar proyectos, obtener claves API, tokens de acceso, añadir estaciones de carga y mucho más. Por último, el portal de operaciones actúa como centro para las actividades de gestión interna de Eljun, como la creación de clubes y la conexión de usuarios.