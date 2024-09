Electrolux

Establecida hace más de un siglo, Electrolux (enlace externo a ibm.com) es una empresa líder mundial de electrodomésticos con marcas como Electrolux, AEG, Anova, Frigidaire, Westinghouse y Zanussi. La empresa produce una amplia gama de productos eléctricos de consumo, como lavadoras, línea de cocinas, aspiradoras, refrigeradores, congeladores y mucho más. Con oficinas en más de 60 países y más de 49.000 empleados, Electrolux tiene el compromiso de diseñar productos que ayuden a las personas de todo el mundo a llevar vidas más cómodas y cómodas.