Dutch Railways moderniza el mantenimiento con IBM Maximo

Cada día, Dutch Railways ayuda a mantener en movimiento a los Países Bajos, con millones de pasajeros que dependen de un servicio ferroviario seguro, limpio y puntual. Detrás de ese servicio hay una operación de mantenimiento crítico para el negocio donde el material rodante debe mantenerse a tiempo, estar disponible para el servicio y alinearse con los requisitos normativos.

A medida que evolucionaron las necesidades operativas, Dutch Railways vio una oportunidad para modernizar el entorno Maximo apoyando este trabajo. Los datos de mantenimiento necesitaban conectarse de forma más efectiva entre planeación, ejecución, socios de limpieza, informes de KPI y sistemas empresariales, mientras que la infraestructura subyacente, la tecnología de bases de datos e integraciones necesitaban mayor escalabilidad, resiliencia y gobernanza.

El desafío era pasar de Maximo 7.6 a IBM Maximo Application Suite 9.0 mientras se modernizaba la base de TI más amplia sin interrumpir las operaciones ferroviarias diarias. Dutch Railways necesitaba una plataforma gobernada para fortalecer el control operativo y mejorar las decisiones sobre la preparación y disponibilidad de los trenes.

