Dutch Railways moderniza el mantenimiento con IBM Maximo

Una plataforma gobernada conecta la planificación, las operaciones y los sistemas empresariales, a la vez que reduce el costo total de ejecución
Cada día, Dutch Railways ayuda a mantener en movimiento a los Países Bajos, con millones de pasajeros que dependen de un servicio ferroviario seguro, limpio y puntual. Detrás de ese servicio hay una operación de mantenimiento crítico para el negocio donde el material rodante debe mantenerse a tiempo, estar disponible para el servicio y alinearse con los requisitos normativos.
A medida que evolucionaron las necesidades operativas, Dutch Railways vio una oportunidad para modernizar el entorno Maximo apoyando este trabajo. Los datos de mantenimiento necesitaban conectarse de forma más efectiva entre planeación, ejecución, socios de limpieza, informes de KPI y sistemas empresariales, mientras que la infraestructura subyacente, la tecnología de bases de datos e integraciones necesitaban mayor escalabilidad, resiliencia y gobernanza.
El desafío era pasar de Maximo 7.6 a IBM Maximo Application Suite 9.0 mientras se modernizaba la base de TI más amplia sin interrumpir las operaciones ferroviarias diarias. Dutch Railways necesitaba una plataforma gobernada para fortalecer el control operativo y mejorar las decisiones sobre la preparación y disponibilidad de los trenes.
Dutch Railways completó más que una actualización de plataforma: una transformación controlada 4 en 1 con IBM. El programa combinó cuatro grandes movimientos: actualizar de IBM Maximo 7.6 a IBM® Maximo Application Suite 9.0, pasando de infraestructura on premises a Microsoft Azure, migrando de Oracle a Azure SQL Managed Instance y rediseñando integraciones alrededor de una arquitectura que prioriza la IA.
En conjunto, estos cambios dieron a Dutch Railways una plataforma gobernada para la planificación, ejecución e intercambio de datos. La base de TI más sólida fortaleció el papel operativo de Maximo, lo que facilitó la conexión de datos de mantenimiento confiables en la planificación, ejecución, limpieza, informes de KPI y sistemas empresariales.
Esto ayuda a los equipos y a los sistemas conectados a tomar decisiones más informadas sobre la preparación de los trenes, la disponibilidad y el trabajo de mantenimiento crítico para el negocio. Dutch Railways gestionó la transformación internamente, con una alineación quincenal con IBM, Microsoft y Red Hat.
Con IBM Maximo Application Suite como núcleo, Dutch Railways reforzó el papel de Maximo como centro estratégico para el mantenimiento y la toma de decisiones operativas. La plataforma respalda el mantenimiento regulado del material rodante, ayudando a los equipos a demostrar que los trenes se mantienen a tiempo, alineados con las regulaciones y listos para un servicio seguro, limpio y de alta calidad. Al trasladar Maximo a Microsoft Azure, Dutch Railways redujo el costo total de ejecución en un 50 % mientras mejoraba la escalabilidad y resiliencia de su base de TI.
A través de más de 30 integraciones basadas en API, Maximo conecta la planificación, la ejecución del mantenimiento, las operaciones de limpieza, los informes de KPI y los sistemas empresariales. Los datos de los sensores de trenes, los controladores y los conductores pueden fluir hacia Maximo como solicitudes de servicio, mientras que las aplicaciones de planificación pueden usar los datos de Maximo para comprender la disponibilidad de material rodante para el cronograma. Esto ayuda a Dutch Railways a mejorar el control operativo, fortalecer la gobernanza y dar soporte al servicio ferroviario diario con datos más confiables.
Dutch Railways es el mayor operador ferroviario de pasajeros de los Países Bajos y una parte clave de la red nacional de movilidad. Con más de 700 trenes y alrededor de un millón de pasajeros cada día, Dutch Railways conecta ciudades, regiones y destinos internacionales mientras trabaja para que los viajes en tren sean seguros, confiables, cómodos y sostenibles.
© Copyright IBM Corporation, julio de 2026.
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Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.