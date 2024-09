IBM Envizi ESG Suite sigue ayudando a Downer a alcanzar sus objetivos de sustentabilidad, un informe a la vez.“

“Los sistemas optimizados de acumulación e informes nos ahorran mucho esfuerzo”, señala Brogden. “Probablemente, tardamos la mitad de tiempo que con Excel en completar la recopilación de datos y el sitio necesarios para nuestros informes mensuales. Antes, necesitábamos un par de días para la entrada de datos, así como otro par para reunir los registros, estandarizar los datos y personalizar los informes para diferentes áreas de negocio. Con Envizi, es solo presionar un botón”.

Y esta generación de informes optimizada se traduce directamente en iniciativas de sostenibilidad más eficientes y productivas. “Realmente, ayuda a comprender las anomalías de nuestros datos”, agrega Brogden. “Nos proporciona un diagnóstico del estado general de los datos y si hay deficiencias o singularidades que podrían haber surgido de un error en el informe. Podemos comparar las cifras actuales con el historial de auditorías y averiguar más fácilmente qué está pasando. En general, hemos visto un aumento en la credibilidad de nuestros datos de sustentabilidad”.

Los registros más precisos también ayudan con el cumplimiento normativo en torno a los esfuerzos anuales de informes y las auditorías correspondientes, especialmente durante los períodos de transición. “Si un auditor nos pregunta por qué hubo un aumento en GEI en uno de nuestros sitios”, explica Brogden, “podemos revisar nuestros registros en el sistema y aislar de manera rápida y transparente la causa raíz de ese cambio”.

Continúa: “Nuestra próxima frontera son los informes de emisiones de Alcance 3. Esto abrirá oportunidades interesantes para conectar los datos que tenemos en Envizi con los datos que recopilamos a nivel operativo desde divisiones que ofrecen resultados de descarbonización,como nuestra división ferroviaria”.

Lo mejor es que todos estos esfuerzos no pasan desapercibidos. Como dice Bridge: “Nos ayuda a conseguir trabajo. Ahora descubrimos que, si no tenemos las credenciales de ESG y no nos centramos en la descarbonización, es cada vez más difícil interactuar con los clientes. Creo que la sustentabilidad es uno de los tres temas clave para Downer: nos asegura tener presencia en la mesa de debate, particularmente con clientes de la administración pública con los que trabajamos frecuentemente”.