Ajmán es uno de los emiratos más pequeños y uno de los más ágiles de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Ajmán comenzó su recorrido de transformación digital en 2017 con la creación del Department of Ajman Digital, un nuevo departamento dedicado a aumentar la eficiencia en la ciudad y mejorar la vida de sus residentes. En el centro de este esfuerzo está el Ajman Service Bus (AJSB), una plataforma de integración crítica que permite decenas de miles de transacciones diarias conectando organizaciones locales, federales y privadas.

A pesar de su importancia, el Department of Digital Ajman enfrentó desafíos significativos, incluyendo la dificultad para procesar grandes volúmenes de datos durante periodos prolongados, un requisito crítico para auditorías y el mantenimiento de siete años de registros históricos. Además, el manejo de estos datos requería mucho trabajo manual.

A medida que aumentó la adopción de servicios digitales, el Department of Digital Ajman enfrentó crecientes desafíos operativos y de datos. La gestión y retención de grandes volúmenes de datos transaccionales, necesarios para las auditorías y el cumplimiento a largo plazo, se volvió compleja y requería muchos recursos, ya que muchos procesos aún se manejaban manualmente y eran difíciles de escalar.

La visibilidad limitada de los servicios alojados restringió aún más la capacidad de monitorear el rendimiento, optimizar las operaciones o medir el impacto de iniciativas como el gobierno sin papel. Los ciudadanos experimentaron fricciones debido a solicitudes repetidas de documentos, mientras que los líderes carecían de información centralizada y en tiempo real para seguir el rendimiento del servicio, el impacto ambiental y el progreso hacia objetivos de eficiencia y sustentabilidad.

Para satisfacer las crecientes expectativas y avanzar en su visión de una sociedad totalmente digital, el departamento reconoció la necesidad de acelerar la transformación a través de una mayor automatización, gestión centralizada de datos e insights en tiempo real para respaldar la toma de decisiones informada.