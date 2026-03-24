Cómo el Department of Digital Ajman logró un ahorro de 8.6 millones de AED mientras ofrecía servicios digitales más rápidos y sostenibles para los ciudadanos.
Ajmán es uno de los emiratos más pequeños y uno de los más ágiles de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Ajmán comenzó su recorrido de transformación digital en 2017 con la creación del Department of Ajman Digital, un nuevo departamento dedicado a aumentar la eficiencia en la ciudad y mejorar la vida de sus residentes. En el centro de este esfuerzo está el Ajman Service Bus (AJSB), una plataforma de integración crítica que permite decenas de miles de transacciones diarias conectando organizaciones locales, federales y privadas.
A pesar de su importancia, el Department of Digital Ajman enfrentó desafíos significativos, incluyendo la dificultad para procesar grandes volúmenes de datos durante periodos prolongados, un requisito crítico para auditorías y el mantenimiento de siete años de registros históricos. Además, el manejo de estos datos requería mucho trabajo manual.
A medida que aumentó la adopción de servicios digitales, el Department of Digital Ajman enfrentó crecientes desafíos operativos y de datos. La gestión y retención de grandes volúmenes de datos transaccionales, necesarios para las auditorías y el cumplimiento a largo plazo, se volvió compleja y requería muchos recursos, ya que muchos procesos aún se manejaban manualmente y eran difíciles de escalar.
La visibilidad limitada de los servicios alojados restringió aún más la capacidad de monitorear el rendimiento, optimizar las operaciones o medir el impacto de iniciativas como el gobierno sin papel. Los ciudadanos experimentaron fricciones debido a solicitudes repetidas de documentos, mientras que los líderes carecían de información centralizada y en tiempo real para seguir el rendimiento del servicio, el impacto ambiental y el progreso hacia objetivos de eficiencia y sustentabilidad.
Para satisfacer las crecientes expectativas y avanzar en su visión de una sociedad totalmente digital, el departamento reconoció la necesidad de acelerar la transformación a través de una mayor automatización, gestión centralizada de datos e insights en tiempo real para respaldar la toma de decisiones informada.
IBM se unió como socio estratégico, aportando experiencia especializada para complementar las capacidades existentes del Department of Digital Ajman y fortalecer el ecosistema digital del Emirato. Juntos, se centraron en simplificar la complejidad operativa, mejorar la visibilidad en tiempo real y crear una base escalable para respaldar la visión de Ajmán de una sociedad totalmente digital.
Para lograrlo, IBM y el departamento implementaron una plataforma digital conectada y en tiempo real. Red Hat OpenShift proporcionó un entorno nativo de la nube escalable y resiliente para alojar aplicaciones y cargas de trabajo, lo que contribuyó al crecimiento de los servicios digitales de Ajman. IBM Cloud Pak for Integration unificó sistemas, aplicaciones y datos en todas las entidades gubernamentales, reemplazando los flujos de trabajo fragmentados. IBM Event Automation permitió la base técnica para la distribución y procesamiento de eventos en tiempo real. La base de streaming manejó eficientemente el procesamiento de datos de gran volumen y transformó los datos sin procesar en insights aplicables en la práctica.
A partir de estas capacidades, la plataforma dio soporte a iniciativas internas como un panel centralizado, que ofrecía a los stakeholders una visión completa del rendimiento de los servicios y de las métricas operativas. Con insights de la automatización y el procesamiento de eventos, los equipos podían supervisar la eficacia, alinear las operaciones con los objetivos estratégicos y ofrecer servicios más rápidos, accesibles y personalizados para los ciudadanos.
Pero la transformación fue más allá de la tecnología. El equipo de IBM trabajó en estrecha colaboración con el departamento para garantizar que la plataforma integrada se ajustara perfectamente a los objetivos operativos y estratégicos. Esta alineación facultó a las entidades del gobierno local lanzar paquetes de servicios integrados, lo que permitió a los equipos centrarse en lo que más importa: atender a los ciudadanos y ofrecer una experiencia digital excepcional y fluida.
Al establecer una plataforma digital conectada y en tiempo real con IBM, el Department of Digital Ajman pasó de operaciones manuales y fragmentadas a un modelo de entrega de servicios más automatizado y transparente. Las entidades gubernamentales adquirieron la capacidad de ver, entender y actuar sobre los datos de servicio a medida que fluían a través del Ajman Service Bus, transformando la gestión y entrega de los servicios.
Un panel centralizado, desarrollado internamente por Digital Ajman y respaldado por el procesamiento de eventos, proporcionó a los stakeholders una visión completa del rendimiento de los servicios y de las métricas operativas. Con una mayor visibilidad, los equipos automatizaron los informes, redujeron el esfuerzo manual y optimizaron las operaciones, reduciendo las tareas a menos de 5 minutos y permitiendo el procesamiento sin problemas de más de 50 000 transacciones diarias.
Estas mejoras operativas se tradujeron directamente en mejores experiencias para los ciudadanos. Los servicios integrados redujeron la duplicación entre departamentos, eliminando las solicitudes repetidas de los mismos documentos.
El cambio a lo digital también generó importantes beneficios de sustentabilidad. Al reducir el uso de papel, el departamento ahorró dos millones de hojas de papel solo en 2025. Hemos ahorrado 8.6 millones de AED y preservado 514 árboles”, dijo Hind Al Shamsi, gerente de sección de sustentabilidad de sistemas y aplicaciones. “No solo estamos mejorando las operaciones; estamos construyendo un futuro más sostenible y centrado en los ciudadanos”.
El Department of Digital Ajman se fundó en 2017 para desarrollar canales digitales que proporcionen servicios de gobierno inteligentes a los ciudadanos de Ajmán, el más pequeño de los Emiratos Árabes Unidos. Se esfuerza por proporcionar servicios gubernamentales de alta calidad, receptivos, integrados e innovadores al público en cualquier momento y lugar. Digital Ajman tiene su sede en la ciudad de Ajmán.
© Copyright IBM Corporation, febrero de 2026.
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Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.