Denver, la capital de Colorado y un destino turístico popular, se fundó en 1858 y hoy tiene una población de más de 700 000 habitantes. Actualmente, hay más de 50 agencias únicas que realizan diversas funciones para apoyar a la ciudad y al condado. La organización de TI desempeña un papel fundamental en apoyar sus esfuerzos. Actualmente, el equipo de TI admite una amplia variedad de software y servicios que van desde soluciones de permisos y aplicación de la ley hasta software de compras, nómina y más. Gestiona un entorno virtualizado que contiene 1500 máquinas virtuales (MV) que se ejecutan en 40 hosts y están en proceso de migrar algunas de sus cargas de trabajo a la nube pública. Históricamente, el equipo de operaciones de TI utilizaba herramientas de supervisión dispares para conocer el rendimiento de su entorno y determinar cuándo y dónde necesitaban reasignar recursos. Cuando se producía un problema de rendimiento, dependían de la intervención manual para diagnosticar la causa principal e identificar una solución. Además, cuando los propietarios de aplicaciones acudían a ellos para asignar recursos a un nuevo servicio, a menudo sobrestimaban lo que necesitaban. Al igual que muchas organizaciones, hubo una idea errónea dentro de la organización de TI en Denver de que el aprovisionamiento excesivo podría garantizar el rendimiento de las aplicaciones. Desgraciadamente, el equipo de operaciones de TI no disponía de una herramienta que permitiera identificar los casos de aprovisionamiento excesivo y evaluar si la reducción de personal mejoraría el rendimiento de las aplicaciones. Es cuando comenzaron a explorar la solución de optimización de costos de nube híbrida IBM® Turbonomic®.

Implementación de optimización de costos de nube híbrida impulsada por IA Una vez instalada la solución de optimización de costos de nube híbrida de Turbonomic, el equipo de operaciones de TI dispuso por fin de una única fuente de información para conocer el rendimiento de su entorno informático. “Elegimos IBM Turbonomic porque buscábamos un lenguaje común en el que todos en la organización pudieran confiar como una fuente de información para lo que necesitamos para adecuar nuestros entornos”, explica Nick Steensland, gerente de entrega de servicios para la ciudad y el condado de Denver. Además, finalmente contaron con evidencia concreta para mostrar a los propietarios de aplicaciones donde había un exceso de aprovisionamiento de MV. “IBM Turbonomic nos dio los datos que necesitábamos para mostrar al equipo más amplio que el aprovisionamiento excesivo no solo no garantizaría el rendimiento, sino que realmente ponía en riesgo el rendimiento”, dice Steensland. Debido a la visibilidad completa de Turbonomic, el equipo tenía los datos que necesitaba para mostrar a su administrador de bases de datos, por ejemplo, que devolver núcleos de CPU no sacrificaría el rendimiento de sus sistemas. Este nivel de informes les ayudó a establecer confianza en todo el equipo y les permitió comenzar finalmente un esfuerzo integral de cambio de tamaño en todo su entorno.

Aumentar la eficacia mientras se garantiza el rendimiento Desde que comenzó este esfuerzo de consolidación del centro de datos, el equipo de operaciones de TI ha podido lograr una reducción del 33

% en su uso de CPU y RAM, todo mientras garantiza el rendimiento. También ha mejorado sus procesos de planificación. Ahora, cuando los propietarios de aplicaciones llegan al equipo con una solicitud de recursos, tienen datos históricos para ayudarlos a determinar qué volumen de recursos asignar realmente. También pueden observar de cerca la utilización y redimensionar cuando sea necesario. Esta capacidad ha demostrado ser muy beneficiosa, ya que el equipo intenta confiar en su infraestructura existente para implementar nuevos servicios. Un nuevo host puede costar más de 30 000 USD. Al mejorar la utilización de su infraestructura existente, el equipo ha podido asegurar el rendimiento de las aplicaciones y evitar invertir en un nuevo servidor hasta que no haya otra opción. En esta etapa de su ruta, el equipo se basa en las recomendaciones de recursos basadas en IA de Turbonomic para su entorno virtualizado. Su objetivo es implementar acciones automatizadas en este entorno, así como en su entorno de nube pública, dentro de los próximos 12 meses. A medida que pasen por esta transición, continuarán siguiendo sus estatutos para minimizar el gasto mientras mantienen una excelente experiencia de usuario final congruente para sus empleados y sus residentes.