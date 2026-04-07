Maravillas del almacenamiento: el salto de automatización de Dahl con IBM

Dahl e IBM
Saint-Gobain, líder mundial en construcción sostenible, confía en su filial Dahl para ofrecer soluciones de alto rendimiento en todos los mercados de la construcción. El almacén de Dahl operaba al 140% de su capacidad, lo que provocaba ineficiencias, retrasos y aumento de los costos. "Esta situación no era sostenible", dice Roger Sundberg, especialista en Desarrollo y Operaciones. Los ejecutivos estaban preocupados por la satisfacción de los clientes y la escalabilidad, lo que motivó la adopción de medidas urgentes.
Para respaldar el crecimiento, Dahl lanzó una iniciativa de modernización para ampliar el almacenamiento, optimizar la logística y reconstruir la infraestructura de TI central. También se lanzó un nuevo sitio de comercio electrónico para mejorar la agilidad, la escalabilidad y la experiencia del cliente tanto en los canales físicos como en los digitales, lo que garantiza el éxito a largo plazo y el liderazgo en el mercado.
Dahl se asoció con IBM para modernizar sus operaciones de almacenamiento y logística, construyendo unas instalaciones altamente automatizadas y diseñadas para la escalabilidad y la eficiencia. IBM Instana Observability para el monitoreo, IBM Turbonomic para la optimización de recursos y Red Hat OpenShift para la orquestación de contenedores desempeñaron papeles clave. La iniciativa también incluyó una renovación completa de la infraestructura digital y un nuevo sitio de comercio electrónico para garantizar una experiencia del cliente perfecta en todos los canales.
La transformación unificó múltiples marcas bajo Dahl e introdujo pruebas de automatización en el nuevo almacén. “La instalación se diseñó específicamente para lograr una automatización del 85 al 90% por línea de pedido”, dice Sundberg. “Las pruebas iniciales muestran resultados prometedores (procesos manuales reducidos, mayor rendimiento) y estamos validando el rendimiento en condiciones reales”. Turbonomic ayudó a escalar pods en OpenShift con recomendaciones precisas de recursos, asegurando un rendimiento constante.
Instana Smart Alerts y el panel basado en IA permitieron el monitoreo proactivo de todas las aplicaciones en una vista única codificada por colores. “Ahora podemos visualizar todo mejor”, dice Sundberg. Dahl también aprovecha Instana Smart Alerts función para monitorizar toda la cadena de aplicaciones, incluyendo su puerta de enlace API. Al analizar los patrones de error en un intervalo de 10 minutos, las alertas inteligentes emiten avisos tempranos cuando se producen anomalías, lo que ayuda al equipo a actuar antes de que los problemas se agraven. A diferencia del monitoreo tradicional que se centra en recursos aislados y requiere configuraciones complejas, Instana correlaciona automáticamente los datos entre servicios para desencadenar eventos significativos. Combinado con herramientas de visualización de código abierto y telemetría, este enfoque proporciona a Dahl observabilidad full-stack y control proactivo sobre sus flujos de trabajo críticos. “Ahora vemos la cartera completa de aplicaciones, con flujo de datos en vivo. Si algo se pone rojo o amarillo, podemos identificar y dirigir inmediatamente el posible problema antes de que afecte al tiempo de respuesta del cliente”. Esto fortaleció las capacidades de DevOps de Dahl, garantizando el rendimiento de las aplicaciones y la calidad del código antes de su puesta en marcha.
El lanzamiento del nuevo sitio de comercio electrónico de Dahl fue un hito fundamental en la transformación de la empresa. Después de dos intentos fallidos de lanzamiento causados por problemas de integración de backend con el sistema ERP, el equipo aprovechó IBM Instana para obtener observabilidad de lote completo e identificar las causas principales en tiempo real. “Antes de Instana, estábamos procesando registros y esperábamos buscar en el lugar correcto”, dice Sundberg. Con Instana Smart Alerts y telemetría en directo, el tercer lanzamiento fue todo un éxito, permitiendo al equipo resolver los problemas a medida que surgían. El sitio se puso en marcha cuatro meses antes de lo previsto, logrando un retorno de la inversión (ROI) del 100% en Instana en solo un par de meses. El rendimiento también mejoró drásticamente, con tiempos de respuesta que cayeron de hasta cinco segundos a menos de dos milisegundos, lo que aumentó la satisfacción del cliente e impulsó un aumento de las compras.
Tras la transformación, Dahl logró un procesamiento y entrega de pedidos más rápidos, respaldado por una estrategia logística centralizada y un almacenamiento sin personal las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en toda Suecia. Las herramientas de IBM permitieron la resolución proactiva de problemas y ayudaron a consolidar el monitoreo de diez soluciones a cuatro, aumentando la observabilidad y la confiabilidad.
Las capacidades de corrección de incidentes de Instana aceleraron el lanzamiento del nuevo sitio de comercio electrónico de Dahl en cuatro meses, ofreciendo un retorno de la inversión (ROI) del 100% en cuestión de semanas. Los tiempos de respuesta se redujeron de cinco segundos a menos de dos milisegundos, lo que aumentó la satisfacción del cliente y las compras. La automatización en el cumplimiento de pedidos aumentó del 60% al 80-90%, con 10 de 12 pruebas ejecutando con éxito automatizaciones de almacén al 120% del volumen máximo de pedidos.
"El uso combinado de Instana y Turbonomic nos proporciona monitoreo y optimización de extremo a extremo, lo que mejora nuestra capacidad para gestionar los recursos de manera eficaz", señala Sundberg. "Esto nos ha permitido consolidar nuestro entorno de monitoreo de diez soluciones a cuatro, aumentando la observabilidad y detectando posibles problemas antes".
"Instana y Turbonomic identificaron y eliminaron los problemas de rendimiento que interferían con el movimiento de los paquetes", explica Sundberg. “Después de 10 de 12 pruebas, ejecutamos con éxito automatizaciones de almacén al 120% del volumen máximo de pedidos, lo que demuestra el potencial del sistema. Estas pruebas son parte de un proceso de validación continuo para garantizar un rendimiento constante antes del despliegue a gran escala”.
Estos resultados no solo han mejorado la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente, sino que también han fortalecido la ventaja competitiva de Dahl en el rápido sector logístico de Suecia, posicionando a la empresa como un punto de referencia en innovación y capacidad de respuesta.
Dahl es un referente en el sector de la construcción y el desarrollo en Suecia, y suministra sistemas de climatización, fontanería y materiales de construcción en todo el país. Con sede en Estocolmo, Dahl es una filial de Saint-Gobain Distribution Sweden, que posee varias filiales.
© Copyright IBM Corporation. Marzo de 2026.
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Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.