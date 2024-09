Ctac

Ctac (enlace externo a ibm.com) es un proveedor de soluciones ICT con sede en Hertogenbosch, Países Bajos, con oficinas en Bélgica y Francia. Ctac, que ofrece consultoría empresarial, servicios en la nube y desarrollo de software, emplea a 454 personas y genera ingresos anuales de 81.6 millones de euros.