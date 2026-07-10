Generar ventas con datos de sustentabilidad impulsados por IA

La oficina principal de sustentabilidad (CSO) de IBM se encuentra en el centro de los datos de sustentabilidad más críticos de la empresa: la información que sustenta los objetivos ambientales, ayuda a los vendedores a ganar la confianza de los clientes y permite el cumplimiento. Con el tiempo, las consultas sobre estos datos han crecido en volumen y complejidad. Crecieron las expectativas de respuestas más detalladas y personalizadas, que resultaban cada vez más laboriosas una vez completadas mediante el proceso existente.

Sin un sistema centralizado, el equipo carecía de visibilidad de las tendencias emergentes, y tenía una capacidad limitada para escalar el soporte y dificultades para priorizar oportunidades de alto valor. Los vendedores solían trabajar con información fragmentada u obsoleta, lo que obligaba a los especialistas a dedicar mucho tiempo a buscar respuestas, lo cual ralentizaba las respuestas y limitaba la capacidad de IBM para actuar en función de los insights del campo. Para una función cada vez más esencial para la credibilidad y el rigor operativo de IBM, este enfoque distribuido creó fricciones evitables y tensión adicional. Al reconocer la necesidad de un modelo más moderno y escalable, la organización recurrió a la inteligencia artificial para transformar la manera en que se accedía y aplicaba el conocimiento en materia de sustentabilidad.