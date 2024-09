CSL Group Inc.

Después de evaluar varias de las principales plataformas de planificación de recursos empresariales (ERP) y evaluar la última versión de su solución existente, CSL Group decidió contratar a IBM Services para implementar Oracle HCM Cloud y Oracle ERP Cloud.

Karin Jonsson, interventora corporativa de CSL Group, recuerda: "Descartamos muy pronto la última versión de nuestro sistema heredado, porque no estaba bien orientado a nuestro sector y no aparecía en el Cuadrante Mágico de Gartner. La experiencia había demostrado que el sistema no se utilizaba ampliamente en el área de Montreal y siempre tuvimos dificultades para encontrar asistencia local.

"Evaluamos tres de las principales soluciones de ERP en el mercado, observando factores como el costo de implementación, el costo total de propiedad y la amplitud de las funcionalidades. Durante el proceso de selección, involucramos mucho a los usuarios de finanzas y adquisiciones, invitándolos a participar en demostraciones de proveedores y solicitando sus comentarios posteriormente.

"Al final, decidimos que Oracle Cloud era la mejor opción para nuestra empresa. Elegimos una implementación en la nube porque vemos que la nube es hacia donde se dirigen los esfuerzos y las inversiones de los proveedores. Además, una implementación en la nube liberaría a nuestro equipo de TI para que se enfoque en nuestra actividad principal a medida que transformamos nuestras operaciones, en lugar de mantenerlo atado a mantener las luces encendidas.

"Elegimos IBM Services para implantar las soluciones de Oracle porque nos pareció que estaban dispuestos a trabajar con nosotros en colaboración, en lugar de asumir el control total. Nos interesaba aprender a utilizar y gestionar las soluciones de Oracle para conseguir un mayor sentido de propiedad, y eso es exactamente lo que IBM nos entregó”.

Trabajando en estrecha cooperación, IBM y CSL Group implementaron las soluciones de Oracle, incluso los módulos para el libro mayor, cuentas por pagar, gestión de efectivo, activos fijos, gestión del capital humano y adquisiciones. Para completar la implementación, IBM adoptó el método de implementación IBM Oracle Cloud Agile, lo que brindó una mayor flexibilidad y eficiencia al tiempo que redujo los riesgos. IBM se encargó del desarrollo integral de las aplicaciones y guió a CSL Group durante la migración a la nube que se completó de manera satisfactoria, dando prioridad a determinadas aplicaciones para que la migración a la nube se adaptara a las necesidades de la empresa. Al reemplazar el sistema heredado obsoleto con una oferta de Oracle Cloud de última generación, IBM ayudó a CSL Group a reducir los costos y recursos involucrados en la gestión de aplicaciones y a desbloquear el valor de las aplicaciones empresariales para impulsar una mejor toma de decisiones.

Acompañando el cambio tecnológico, IBM ayudó a CSL Group en la transición para dejar el trabajo manual y automatizar aún más los procesos en sus departamentos de finanzas y recursos humanos.

Karin Jonsson comenta: “IBM fue de gran ayuda a la hora de definir el alcance del proyecto para que se ajustara a nuestro apretado plazo de implementación, manteniendo un claro enfoque en nuestros requisitos principales y aplazando el lanzamiento de algunas funciones para etapas posteriores. Nos llevamos bien con el equipo de IBM y trabajar con ellos fue un placer”.

Jean Bernard Caisse, líder nacional de IBM, soluciones Oracle Cloud ERP en Canadá, comenta: "Las organizaciones pequeñas y medianas generalmente no esperan que jugadores importantes como IBM jueguen en su campo de juego, pero la realidad es que avanzamos cada vez más en este espacio. Por ejemplo, conectamos a CSL Group, una organización de tamaño medio, con nuestro IBM Client Innovation Center de Montreal, lo que les permitió contar con el asesoramiento y la asistencia de expertos líderes mundiales en Oracle Cloud ERP. Su contribución fue fundamental en el éxito general de la implementación en CSL Group".

Junto con la implementación de Oracle, CSL Group se sometió a un cambio organizacional. Al ejecutar ambos cambios en paralelo, la empresa pudo alinear las aplicaciones de Oracle para adaptarlas a la nueva estructura empresarial, lo que redujo la necesidad de realizar cambios adicionales más adelante.