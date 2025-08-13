En el mundo del comercio electrónico B2B, el éxito no se trata solo de vender productos, sino de ofrecer experiencias fluidas e inteligentes a través de respuestas rápidas, soluciones personalizadas y la libertad de que los clientes gestionen las transacciones de forma independiente. Para las empresas que operan en este espacio, la innovación constante no es opcional: es esencial.



Computer Gross, un distribuidor de valor agregado con sede en Italia, descubrió que este cambio trajo oportunidades y desafíos. Como primer distribuidor de valor agregado de soluciones de IBM en Italia, la empresa mantuvo su asociación con IBM y liderazgo en el sector de la distribución durante más de 30 años.

La plataforma de la empresa creció significativamente a lo largo de los años, ya que atrajo a miles de clientes, desde pequeñas hasta grandes empresas. Estas empresas confían en Computer Gross para todo, desde el descubrimiento de productos hasta la generación de cotizaciones y la recepción de recomendaciones personalizadas.

Sin embargo, a medida que la base de clientes de la empresa se expandió, también lo hizo la complejidad de ofrecer una experiencia fluida, especialmente con un catálogo de más de 145 000 productos. Los equipos de soporte se vieron abrumados por preguntas repetitivas que consumían un tiempo valioso, lo que les impedía centrarse en tareas de mayor valor. Mientras tanto, los equipos internos tenían dificultades para gestionar las crecientes demandas de cotizaciones y el descubrimiento de productos. Al mismo tiempo, la falta de automatización limitó el éxito de las campañas promocionales y las comunicaciones de eventos.

Los desafíos eran claros, pero Computer Gross vio una oportunidad. Al simplificar las interacciones con los clientes y proporcionar tanto a los equipos internos como a los usuarios herramientas de autoservicio, la empresa podría aumentar la satisfacción del cliente, mejorar la eficiencia operativa e impulsar nuevas oportunidades de crecimiento.