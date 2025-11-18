Clariti Diagnostics y CTI Global aumentan la eficiencia y reducen los costos con las soluciones de IA de IBM watsonx
En varios centros de atención a largo plazo, los servicios de laboratorio a menudo están plagados de ineficiencias. Las órdenes de laboratorio con frecuencia se escriben a mano, o se envían por fax o por correo electrónico. Los datos del paciente se ingresan manualmente en los registros electrónicos de salud (EHR), lo que genera entradas duplicadas, errores y flujos de trabajo lentos. Todo esto significa que los resultados críticos de laboratorio tardan más en procesarse, mientras que las tareas administrativas se acumulan en equipos de enfermería ya sobrecargados. Estos problemas ponen en peligro la calidad de la atención y el cumplimiento, al tiempo que aumentan los costos operativos.
Clariti Diagnostics Laboratories se fundó para resolver estos desafíos. Con sede en Columbus, Ohio, este laboratorio clínico certificado por las Enmiendas para la Mejora de Laboratorios Clínicos (CLIA) presta servicios a hogares de ancianos, centros de vida asistida y otros proveedores de atención a largo plazo en todo el estado. Además de los servicios móviles de flebotomía, Clariti ofrece una amplia gama de servicios de diagnóstico, que incluyen química, hematología, microbiología, reacción en cadena de la polimerasa molecular (PCR) y farmacogenómica.
Clariti vio la oportunidad de modernizar los servicios de laboratorio y eliminar los procesos basados en papel, la programación rígida y las oportunidades de facturación perdidas. Para abordar las ineficiencias que afectan a las instalaciones de atención a largo plazo, se propusieron crear una solución que eliminara los puntos débiles comunes y transformara los diagnósticos tanto para los proveedores como para los pacientes. Su objetivo era doble: eliminar las barreras operativas para los clientes y fortalecer su propia capacidad para ofrecer servicios de laboratorio precisos y oportunos a escala.
Para modernizar las operaciones de laboratorio, Clariti se asoció con CTI Global para desplegar LifeHealth, un asistente médico virtual creado con la cartera de IBM® watsonx.
LifeHealth se integra directamente con los sistemas EHR, automatizando las solicitudes de laboratorio, el envío de flebotomías, la facturación y los informes de resultados. El estudio de IA IBM watsonx.ai permite el desarrollo de IA escalable, y la solución de automatización IBM® watsonx Orchestrate lo reúne todo. Watsonx Orchestrate actúa como tejido conectivo de la plataforma LifeHealth, coordinando los agentes de IA, los sistemas de laboratorio y los flujos de trabajo del personal. Al automatizar tareas de varios pasos, como el enrutamiento de solicitudes, el seguimiento de muestras y las actualizaciones de facturación, la solución elimina las transferencias manuales y permite un flujo continuo de información en todo el proceso de atención.
Juntas, estas capacidades transformaron los flujos de trabajo manuales de Clariti en un sistema totalmente digital y sin papel, lo que redujo la carga administrativa y permitió interacciones de laboratorio precisas y en tiempo real en todas las instalaciones de atención a largo plazo.
"Con el impulso de IBM watsonx a LifeHealth, hemos creado una plataforma que no solo automatiza los flujos de trabajo de laboratorio, sino que también conecta de forma inteligente a Clariti con los sistemas de EHR de sus clientes, optimizando el proceso de la información de atención médica y la coordinación de la atención en las instalaciones de atención a largo plazo", dijo Michelle Barry, PhD y director ejecutivo (CEO) de CTI Global.
Con la implementación de LifeHealth, Clariti se ha convertido en líder en la prestación de servicios de laboratorio más inteligentes y rápidos en las instalaciones de atención a largo plazo de Ohio. Al digitalizar y automatizar los flujos de trabajo de laboratorio con soluciones habilitadas para IA, Clariti logró una reducción del 60 % en el tiempo de enfermería dedicado al papeleo relacionado con el laboratorio y una disminución del 50 % en el etiquetado incorrecto y repetición de muestras. Estas mejoras han llevado a tiempos de respuesta más rápidos, a menudo en el mismo día, mejorando significativamente la atención al paciente y reduciendo los errores clínicos.
"La integración con CTI Global LifeHealth y las tecnologías de IA de IBM ha sido un cambio radical", dijo Joseph Landau, CEO de Clariti Diagnostics. "La incorporación de LifeHealth no solo ha optimizado nuestros procesos de pruebas de laboratorio, sino que también ha ampliado el alcance, precisión y velocidad de nuestros servicios".
Hoy en día, la organización está equipada para ofrecer diagnósticos de alta calidad a escala, algo que no era factible antes de la implementación de la nueva tecnología. Esta colaboración con CTI Global sitúa a Clariti a la vanguardia de la innovación en diagnósticos de cuidados a largo plazo, con IBM como socio tecnológico de confianza para impulsar futuros avances.
Clariti Diagnostics Laboratories es un laboratorio clínico certificado por CLIA y fundado en Columbus, Ohio en 2019. La empresa se especializa en atender hogares de ancianos, centros de vida asistida y otros proveedores de atención a largo plazo en todo el estado de Ohio. Clariti ofrece una amplia gama de servicios de diagnóstico, que incluyen química, hematología, microbiología, PCR molecular, farmacogenómica y servicios de flebotomía móvil. Sus flujos de trabajo personalizados tienen como objetivo agilizar los procesos de laboratorio y mejorar la atención al paciente.
CTI Global, un asociado de negocios Silver de IBM, es una asociación público-privada y una empresa social fundada en 2019 y con sede en Uganda. Se centran en llevar el desarrollo sostenible a las zonas rurales del África subsahariana a través de la tecnología y las mejores prácticas en áreas como la agricultura, la atención médica, las energías renovables y la banca electrónica. Su ecosistema de salud digital LifeHealth aprovecha las plataformas impulsadas por IA para proporcionar soluciones holísticas a clientes de todo el mundo.
