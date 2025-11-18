En varios centros de atención a largo plazo, los servicios de laboratorio a menudo están plagados de ineficiencias. Las órdenes de laboratorio con frecuencia se escriben a mano, o se envían por fax o por correo electrónico. Los datos del paciente se ingresan manualmente en los registros electrónicos de salud (EHR), lo que genera entradas duplicadas, errores y flujos de trabajo lentos. Todo esto significa que los resultados críticos de laboratorio tardan más en procesarse, mientras que las tareas administrativas se acumulan en equipos de enfermería ya sobrecargados. Estos problemas ponen en peligro la calidad de la atención y el cumplimiento, al tiempo que aumentan los costos operativos.

Clariti Diagnostics Laboratories se fundó para resolver estos desafíos. Con sede en Columbus, Ohio, este laboratorio clínico certificado por las Enmiendas para la Mejora de Laboratorios Clínicos (CLIA) presta servicios a hogares de ancianos, centros de vida asistida y otros proveedores de atención a largo plazo en todo el estado. Además de los servicios móviles de flebotomía, Clariti ofrece una amplia gama de servicios de diagnóstico, que incluyen química, hematología, microbiología, reacción en cadena de la polimerasa molecular (PCR) y farmacogenómica.

Clariti vio la oportunidad de modernizar los servicios de laboratorio y eliminar los procesos basados en papel, la programación rígida y las oportunidades de facturación perdidas. Para abordar las ineficiencias que afectan a las instalaciones de atención a largo plazo, se propusieron crear una solución que eliminara los puntos débiles comunes y transformara los diagnósticos tanto para los proveedores como para los pacientes. Su objetivo era doble: eliminar las barreras operativas para los clientes y fortalecer su propia capacidad para ofrecer servicios de laboratorio precisos y oportunos a escala.

