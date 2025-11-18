La colaboración de Citi con IBM ha mejorado significativamente sus procesos de auditoría. La nueva plataforma de IA automatiza el análisis de documentos, marca anomalías y proporciona a los auditores insights respaldados por datos, lo que reduce las cargas de trabajo manuales y mejora la calidad de las auditorías. Los primeros casos de uso que incluyen la puntuación de control basada en IA y el análisis de documentos impulsado por PLN han ahorrado cientos de miles de horas y creado nuevas oportunidades para la innovación. Citi ahora opera un espacio dedicado a la innovación de IA desarrollado en asociación con IBM para fomentar los avances continuos en automatización, integridad de datos y gestión del cumplimiento normativo. Esta transformación posiciona a la función de auditoría interna de Citi como un modelo líder de la industria para la gestión inteligente de riesgos.