Resiliencia cibernética más inteligente para la fabricación de alimentos

Citadelle refuerza la resiliencia cibernética con IBM FlashSystem y Storage Defender para una recuperación más rápida y limpia
Citadelle, líder canadiense en la fabricación de alimentos, necesitaba avanzar en la forma de proteger los datos y los sistemas de producción a medida que los riesgos cibernéticos evolucionaban cada vez más rápido. Sus procesos de copia de seguridad y almacenamiento existentes se basaban en la supervisión manual y ofrecían formas limitadas de verificar si los datos estaban limpios, no comprometidos o listos para una recuperación rápida. Esto dificultó la confirmación de la preparación para la recuperación en todas las operaciones e introdujo incertidumbre al restaurar los sistemas de producción esenciales. Sin un entorno aislado para comprobar la integridad de las copias de seguridad, el equipo no podía identificar de manera confiable los datos dañados o incompletos antes de una recuperación. A medida que las exigencias digitales seguían aumentando en todas sus instalaciones de fabricación, Citadelle necesitaba un enfoque más integrado y preparado para el futuro con el fin de proteger los datos, garantizar una replicación segura y mantener la confianza en la continuidad de negocio.
Citadelle se asoció con IBM para crear una base de protección de datos más inteligente y resiliente para sus operaciones de fabricación de alimentos. IBM FlashSystem entregó replicación segura e instantáneas de copia protegida inmutables, proporcionando puntos de recuperación instantáneos en caso de incidentes para proteger los datos de producción críticos. Al confiar en un módulo FlashCore (FCM), la cooperativa obtiene detección de ransomware en matriz impulsada por IA que identifica comportamientos anormales de E/S en menos de un minuto, lo que permite a los equipos detener los ataques antes y fortalecer la resiliencia general de los datos. IBM Storage Defender – Data Protect agregó visibilidad centralizada, flujos de trabajo de recuperación automatizados y detección inteligente de anomalías para reducir la dependencia de tareas manuales. IBM® Technology Expert Labs también implementó un entorno de sala limpia aislado para la validación previa a la recuperación. En conjunto, estas capacidades reemplazaron los procesos fragmentados con un modelo de recuperación integrado y verificable, lo que ayudó a Citadelle a pasar de verificaciones de respaldo lentas y manuales a una recuperación más rápida, limpia y confiable en todos sus sistemas de producción.
La modernización de su ámbito de protección de datos con IBM ha fortalecido la capacidad de Citadelle para restaurar los sistemas de producción de forma rápida y segura. IBM FlashSystem Safeguarded Copy proporciona instantáneas seguras e inalterables que reducen el riesgo de recuperación y admiten restauraciones más limpias. Con Safeguarded Copy, Citadelle pasó de cero puntos de recuperación validados a dos instantáneas limpias e inmutables por día, lo que garantiza que los puntos de restauración confiables y verificados estén siempre disponibles durante eventos cibernéticos. Safeguarded Copy también permite a la cooperativa restaurar instantáneas conocidas en menos de 60 segundos, lo que reduce drásticamente el tiempo de preparación de la recuperación y ofrece una restauración rápida y predecible cuando más importa. IBM Storage Defender – Data Protect automatiza las comprobaciones de integridad, lo que ayuda a Citadelle a reducir el trabajo manual de copias de seguridad en un 80 %. En combinación con su entorno de validación de sala limpia, Citadelle puede mantener una interrupción del sistema casi nula incluso en caso de un incidente cibernético importante, manteniendo las líneas de producción en funcionamiento y protegiendo la cadena de suministro.
Citadelle es una cooperativa canadiense de jarabe de arce fundada en 1925. Con sede en Quebec, reúne a casi 1500 familias productoras y opera como líder mundial en la fabricación de alimentos, elaborando productos de arce puro y otros ingredientes naturales para los mercados de todo el mundo.
© Copyright IBM Corporation. Abril de 2026.
IBM, el logotipo de IBM, IBM FlashSystem, IBM Storage Defender Data Protect e IBM Technology Expert Labs son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en numerosas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.