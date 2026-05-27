Resiliencia cibernética más inteligente para la fabricación de alimentos

Citadelle se asoció con IBM para crear una base de protección de datos más inteligente y resiliente para sus operaciones de fabricación de alimentos. IBM FlashSystem entregó replicación segura e instantáneas de copia protegida inmutables, proporcionando puntos de recuperación instantáneos en caso de incidentes para proteger los datos de producción críticos. Al confiar en un módulo FlashCore (FCM), la cooperativa obtiene detección de ransomware en matriz impulsada por IA que identifica comportamientos anormales de E/S en menos de un minuto, lo que permite a los equipos detener los ataques antes y fortalecer la resiliencia general de los datos. IBM Storage Defender – Data Protect agregó visibilidad centralizada, flujos de trabajo de recuperación automatizados y detección inteligente de anomalías para reducir la dependencia de tareas manuales. IBM® Technology Expert Labs también implementó un entorno de sala limpia aislado para la validación previa a la recuperación. En conjunto, estas capacidades reemplazaron los procesos fragmentados con un modelo de recuperación integrado y verificable, lo que ayudó a Citadelle a pasar de verificaciones de respaldo lentas y manuales a una recuperación más rápida, limpia y confiable en todos sus sistemas de producción.