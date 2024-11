El equipo de IBM CIO Z Strategy and Platform elaboró un plan de migración y un modelo operativo adaptados a su prioridad: internalizar todas las operaciones. El plan se centró en 3 áreas principales: crear un equipo IBM Z, configurar 4 nuevos centros de datos y desarrollar una estrategia eficaz de modernización de TI. La velocidad y la eficiencia necesarias para este esfuerzo no tenían precedentes. Empresas tan grandes como IBM suelen necesitar hasta una década para realizar tareas como esta.



En primer lugar, IBM necesitaba un equipo, ya que se perdió un conocimiento institucional significativo con la finalización de la desinversión. Se contrató y preparó un nuevo equipo de talentosos profesionales de IBM Z para gestionar la infraestructura. La clave fue un modelo operativo dinámico que evolucionó a medida que el equipo crecía, y la responsabilidad se revisó cada 4 a 6 semanas.



Los líderes trabajaron para identificar y potenciar el talento a fin de incorporarlo y configurar rápidamente una amplia transferencia de conocimientos. El recién formado equipo de IBM Z colaboró con el proveedor externo de servicios de infraestructura gestionada para realizar aproximadamente 2000 horas de transferencia de conocimientos a fin de dar soporte a los más de 300 sistemas globales. El equipo también comenzó a usar herramientas coherentes, como GitHub y Ansible, tanto para la infraestructura distribuida como para la infraestructura IBM Z a fin de reducir la dependencia de las habilidades especializadas de IBM Z.



El siguiente desafío fue salir de 12 centros de datos y configurar 4 nuevos. El equipo tuvo que adquirir, instalar y configurar la infraestructura para estos nuevos centros de datos que estaban ubicados en todo el mundo con fines comerciales y regulatorios.



El plan de negocios de modernización de TI consideró plataformas, infraestructura y aplicaciones, e incorporó actividades para simplificar la arquitectura existente. Con esto en mente, el equipo de IBM Z abordó lo siguiente para facilitar las actividades comerciales diarias y crear una plataforma moderna:



Consolidación de cargas de trabajo en IBM Z para rendimiento y eficiencia energética





Desacoplar las aplicaciones de la infraestructura para simplificar las actualizaciones y la adopción de nuevas tecnologías





Reducción de imágenes y particiones lógicas para agilizar el mantenimiento





Estandarización de las compilaciones y los repositorios para mantener la coherencia en el proceso de desarrollo





Automatización del pipeline, de la carga inicial de programa (IPL), de parches y scripts de detección para reducir la intervención manual





Cifrado generalizado para proteger los datos críticos y permitir la gobernanza de datos



El equipo de CIO Z Strategy and Platform usó una estrategia de "levantar y cambiar" junto con un nuevo enfoque de migración llamado "deslizar y deslizar". A diferencia de las estrategias de lift-and-shift que movían el entorno tal cual, el slip-and-slide permitió a IBM eliminar la deuda técnica al trasladar las aplicaciones a un entorno totalmente automatizado. Para la transición, el equipo de IBM Z combinó tecnología y procesos, mediante las herramientas IBM Transparent Data Migration Facility (TDMF) z/OS e IBM Copy Services Manager para mover 24 PB de datos críticos para respaldar las actividades diarias y alimentar las herramientas de IA de IBM.

Además, el equipo del CIO Z Strategy and Platform tiene como objetivo mejorar aún más el entorno mediante herramientas de observabilidad, como IBM Instana Observability, IBM OMEGAMON e IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS, así como AIOps, y construir una IA de chatbot IBM Z y aprovechar IBM watsonx Assistant for Z. Por el lado del talento, la organización del CIO unió fuerzas con los equipos de IBM Partner Ecosystem e IBM Technology Expert Labs para establecer un embudo de abastecimiento de talento. El objetivo es capacitar al talento y rotar dentro de la organización del CIO, de 6 a 24 meses, según su perfil. Una vez finalizada la rotación, pasarían al equipo de IBM Technology Expert Labs o trabajarían directamente con los clientes.





3Horas estimadas en función de los informes de gestión de proyectos y otros registros internos.