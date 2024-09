CMBC cumplió las crecientes expectativas de los clientes en cuanto a servicios bancarios 24/7 al permitir una continuidad de negocio perfecta para uno de sus sistemas más importantes, mediante un clúster IBM DB2 PureScale disperso geográficamente.

Historia del desafío empresarial Para mantener su posición líder en el mercado, China Minsheng Banking Corp., Ltd. (CMBC) debe cumplir con las crecientes expectativas de los clientes para los servicios bancarios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, manteniendo los costos bajo un control estricto.

Transformación La tecnología avanzada de clustering de bases de datos de IBM ayuda a CMBC a mantener sus sistemas críticos para el negocio en línea y disponibles para los clientes en todo momento, dándole una ventaja competitiva sobre otros bancos.

Al admitir servicios ininterrumpidos, IBM DB2 pureScale nos ofrece una importante ventaja competitiva. Yuan Chunguang Head of Database Operations and Maintenance, Science and Technology Department China Minsheng Banking Corp., Ltd.