Triggered by the COVID-19 pandemic, demand for paper-based products has soared.Ante la presión de cumplir con plazos y volúmenes muy exigentes, Celulose Nipo-Brasileira SA (CENIBRA), trabajó con IBM® Consulting para transformar sus procesos de manufactura y logística.CENIBRA seleccionó las soluciones SAP S/4HANA de última generación implementadas en SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (enlace externo a ibm.com), que se ejecutan en los robustos servidores IBM® Power E950, con almacenamiento IBM® FlashSystem 5030, lo que permite a CENIBRA tomar la delantera frente a sus competidores a nivel mundial.